Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Фотокамеры Баланс белого White Balance

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


31.07.2026 Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра 1
28.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026 1
13.07.2026 Представлен игровой монитор Acer Nitro KG251Q Z1 с частотой 280 Гц 1
15.05.2026 Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году? 1
21.04.2026 Oppo представила флагманский камерофон Oppo Find X9 Ultra 1
13.02.2026 Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения 1
12.11.2025 Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте 1
01.08.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью 1
21.07.2025 Toshiba TV представила новые модели телевизоров на российском рынке 1
16.07.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка 1
27.04.2025 Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей 1
24.04.2025 Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман 1
27.03.2025 Oppo объявляет о старте продаж смартфона A5 Pro на российском рынке 1
19.02.2025 Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона 1
11.02.2025 «Яндекс» выпустил дешевые смарт-ТВ с большим экраном на «квантовых точках». Опрос 1
11.02.2025 «Яндекс» представил второе поколение «ТВ Станции» — с QLED-экраном и оптимизацией изображения при помощи ИИ 1
11.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи «Яндекс Станции ТВ» второго поколения 1
28.01.2025 Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК 1
28.11.2024 Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM 1
09.10.2024 Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM 1
13.07.2024 Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов? 1
03.07.2024 Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе 1
29.05.2024 Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет? 1
28.04.2024 Обзор смартфона HUAWEI nova 12i: внимание на камеру 1
19.04.2024 Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал 1
28.02.2024 6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году 1
05.12.2023 Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса 1
24.10.2023 «Росэлектроника» поставила термостойкую систему наблюдения Западно-Сибирскому металлургическому комбинату 1
23.10.2023 В России начались продажи Honor 90 Lite с долговечным экраном и камерой 100 Мп 1
16.10.2023 Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM 1
26.09.2023 Новый релиз ORBOX: функционал Drag&Drop и обновленные отчеты 1
20.09.2023 МТС открывает предзаказ на смартфон Honor 90 1
03.01.2024 Лучшие смартфоны начала 2024 года: выбор ZOOM 1
09.11.2022 «Росэлектроника» поставила «несгораемые» системы наблюдения для одной из крупнейших ТЭЦ Сибири 1
24.05.2022 Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM 1
08.04.2022 Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает 1
16.03.2022 Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM 1
17.11.2021 Экшен-камера Digma DiCam 890 для любителей экстремальных развлечений 1
04.07.2021 Обзор телефона Panasonic KX-TF200: универсальная классика 1
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1

Публикаций - 451, упоминаний - 476

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 98
Samsung Electronics 11064 72
Canon 1439 69
Sony 6739 69
Nikon 646 52
Olympus 475 41
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 39
Google LLC 12688 34
Apple Inc 13154 31
Huawei 4676 29
LG Electronics 3735 22
Eastman Kodak - Кодак 509 22
Casio 338 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 21
Microsoft Corporation 25775 20
Leica Camera 282 20
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 18
Konica Minolta 423 17
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 17
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 16
Meta Platforms - Facebook 4621 15
Yandex - Яндекс 9216 14
HTC Corporation 1512 14
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 14
X Corp - Twitter 2938 12
JVC Kenwood 422 12
Intel Corporation 12811 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 9
Qualcomm Technologies 1974 8
Xiaomi - Сяоми 2231 8
Adobe Systems 1597 8
Seiko Epson Corporation 908 8
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 8
Ракурс НПФ 176 8
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Toshiba Corporation 2980 6
Carl Zeiss AG 307 19
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 17
Совкомбанк Совесть 279 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Dixis - Диксис - Dиксис 371 7
Геометрия НПО 165 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 5
Эра HD - Эра ХД 54 5
Евросеть 1421 4
Композит 99 4
Белый Ветер 365 4
Связной ГК 1401 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
TÜV Rheinland Group 181 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
Русский Стиль 45 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Sony Style 30 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Альфа-Банк 1979 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 173
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 255
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 243
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 242
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 237
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 226
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 212
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 206
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 191
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 170
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 166
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 163
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 154
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 142
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 141
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 141
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 125
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 123
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 120
Контрастность 3042 116
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 115
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 107
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 97
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 95
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 90
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 87
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 87
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 86
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 326 86
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 83
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 75
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 75
Joystick - Джойстик 1149 75
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 73
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 73
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 72
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 71
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 70
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 70
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1626 69
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 66
Google Android 15243 67
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 54
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 43
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 31
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 29
Microsoft Windows 16882 28
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 28
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 28
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 26
Casio Exilim 108 25
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 24
Canon DIGIC - серия процессоров 199 23
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 23
Adobe Photoshop 804 22
Microsoft Windows 2000 8678 22
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 22
Google YouTube - Видеохостинг 3002 21
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 21
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 21
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 19
Apple iPhone 6 4861 18
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 18
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 18
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 17
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 17
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 17
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 16
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 15
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 15
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 15
Samsung SVR-диктофон 464 15
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 14
Samsung Galaxy 1035 14
Eastman Kodak EasyShare Software 73 14
Canon Digital IXUS 86 14
Microsoft Office 4170 13
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 13
Apple iPad 4011 12
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 12
Лаптева Марина 114 32
Гордеева Анна 36 26
Газаров Артур 77 23
Принцевская Людмила 34 14
Музалев Дмитрий 13 8
Наумов Максим 100 6
Овсянников Денис 23 5
Бушуева Светлана 8 5
Мамонтова Евгения 6 5
Милехин Сергей 4 4
Виноградов Александр 65 3
Бровкин Дмитрий 55 3
Набоков Сергей 27 3
Беляева Татьяна 29 3
Адров Дмитрий 34 3
Абрамович Игорь 4 3
Харчиков Иван 2 2
Михайлова Наталья 4 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Сергеев Иван 74 2
Москалева Татьяна 73 2
Ерофеева Мария 31 2
Баева Светлана 3 2
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Жарков Сергей 6 2
Никитков Михаил 1 1
Шведова Катерина 1 1
Виноградова Ирина 1 1
Данильчева Светлана 1 1
Дашкевич Анастасия 1 1
Hendrickson Winston - Хендриксон Уинстон 6 1
Олег Кулеш 1 1
Aksentijević Mirko - Аксентиевич Мирко 5 1
Cruise Tom - Круз Том 17 1
Зарезенко Илья 2 1
Land Edwin - Лэнд Эдвин 2 1
Frännlid Erik - Френнлид Эрик 6 1
Пароходова Анна 4 1
Withington Paul - Витингтон Пол 2 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 143
Россия - РФ - Российская федерация 166168 129
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 22
Солнечная система - Solar system 2569 22
Япония 13807 21
Европа 24964 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 18
Южная Корея - Республика 7052 16
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Азия - Азиатский регион 5920 9
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Швеция - Королевство 3782 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 4
Китай - Тайвань 4245 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Испания - Каталония - Барселона 752 3
Дания - Королевство 1337 2
Канада 5081 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Австрия - Вена 261 2
Украина 7928 2
Нидерланды 3746 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 111 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 2
Испания - Канарские острова - Канарский архипелаг 45 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5869 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 99
Ergonomics - Эргономика 1755 96
Видеокамера - Видеосъёмка 720 88
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 71
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 68
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 50
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 50
Дневной свет - Дневное освещение 146 41
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 37
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 29
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 24
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 23
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 22
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 22
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 20
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 18
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 18
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Английский язык 7030 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Зоология - наука о животных 2887 10
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 10
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 8
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 8
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 7
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
CNews - ZOOM.CNews 1866 37
The Verge - Издание 619 3
DxOMark - Издание 36 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
DigiTimes - Издание 1331 1
TENAA 19 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
VideoSite 1 1
CNews Техноблог 62 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
CNews Мишень 186 1
Redshift Research 7 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 5
University of Toledo - Университет Толедо 4 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 6 1
Датский институт раковой эпидемиологии (Копенгаген) 1 1
День молодёжи - 27 июня 1087 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
CeBIT 614 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Photokina 60 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще