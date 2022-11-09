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Фотокамеры Баланс белого White Balance



09.11.2022 «Росэлектроника» поставила «несгораемые» системы наблюдения для одной из крупнейших ТЭЦ Сибири 1
24.05.2022 Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM 1
08.04.2022 Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает 1
16.03.2022 Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM 1
04.07.2021 Обзор телефона Panasonic KX-TF200: универсальная классика 1
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1
22.04.2021 Обзор смартфона BQ Aurora 6430L 1
18.03.2021 Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM 1
12.03.2021 Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов 1
09.01.2021 Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа 1
19.11.2020 Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM 1
11.11.2020 Презентация новых Apple MacBook: революция на рынке компьютеров? 1
09.09.2020 Лучшие веб-камеры до 5000 рублей: выбор ZOOM 1
04.06.2020 Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM 1
13.11.2019 Apple представила ноутбук MacBook Pro 16 1
14.05.2019 Обзор смартфона Huawei P30: снимает не хуже P30 Pro 1
08.05.2019 10 мифов о смартфонах, которые пора забыть 1
24.04.2019 Магия цвета и мощи от BQ 1
29.12.2018 Обзор смартфона Xiaomi Pocophone F1: “убийца” флагманов? 1
24.12.2018 Обзор полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS R 1
05.10.2018 Представлен недорогой смартфон Nokia 7.1 с технологией PureDisplay. Цена 1
13.07.2018 Новые MacBook Pro получили рекордную цену и производительность. Фото 1
25.05.2018 Как у россиян будут фотографировать лица и записывать голоса для идентификации в банках 1
26.02.2018 Хиты продаж: беззеркальные фотокамеры 1
12.01.2018 Обзор смартфона Jinga Touch 4G: новая планка в доступном сегменте 1
01.09.2017 Обзор Sony Xperia XZ Premium. Зеркальный ответ миру флагманов 1
21.08.2017 Обзор фаблета Lenovo Phab 2 Pro: первое танго 1
27.07.2017 Обзор смартфона BQ-5201 Space 1
29.05.2017 Обзор ASUS ZenFone 3 Zoom: фотофлагман 1
12.04.2017 Обзор гексакоптера Yuneec Typhoon H с модулем Intel RealSense 1
21.03.2017 Самые ожидаемые камерофоны 2017 года. Версия ZOOM 1
07.03.2017 Asus представила новый смартфон ASUS ZenFone 3 Zoom. Цена, фото 1
29.12.2016 Asus анонсировала новый флагман линейки ZenFone на базе Qualcomm Snapdragon 821 1
21.10.2016 Samsung Electronics анонсировала изогнутый игровой монитор на квантовых точках 1
16.09.2016 В Россию придут «очки терминатора» для бизнеса и 4K-проекторы от Epson 1
12.09.2016 Обзор экосистемы LeEco и смартфона Le Max2. Контент - наше всё! 1
09.08.2016 Обзор смартфона ARCHOS 50 Cesium. Смартфон не для всех 1
27.06.2016 Axis представила сетевые камеры с объективом i-CS 1
25.05.2016 Обзор планшета iPad Pro 9.7: для серьёзных намерений 1
27.04.2016 Обзор смартфона Honor 4C Pro: достойное продолжение 1

Публикаций - 368, упоминаний - 374
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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