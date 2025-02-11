«Яндекс» выпустил дешевые смарт-ТВ с большим экраном на «квантовых точках». Опрос

В Российской рознице появился телевизор «ТВ Станция QLED» на «квантовых точках». Он вошел в модельный ряд смарт-ТВ «Яндекса». Всего в серии четыре модели, которые отличаются ценой и диагоналями экрана.

QLED для народа

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске новых смарт-ТВ серии «ТВ Станция QLED». Линейка включает четыре модели с диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов, по цене от 50 тыс. руб. за самую компактную и до 85 тыс. руб. за самую крупную.

Главная отличительная особенность новинок отражена в их названии. Весь квартет умных телевизоров «Яндекса» получил так называемые «квантовые точки» они же QLED. Это отдельный слой экрана, внутри которого находятся полупроводниковые нанокристаллы, испускающие свет при прохождении через них тока. Они делают изображение ярче.

Раньше эти точки были доступны только во флагманских телевизорах «Яндекса» с приставкой «Про» в названии, которые, как сообщал CNews, вышли в конце лета 2023 г. Теперь же технология добралась и до ТВ среднего ценового сегмента.

Яндекс Доступно как настольное, так и настенное размещение новых ТВ

На все телевизоры новой серии распространяется расширенная пятилетняя гарантия. Также она теперь действует и на все другие телевизоры «Яндекса», в том числе на уже приобретенные потребителями. В течение этого времени им будет доступно обслуживание в авторизованных сервисных центрах с обеспечением запасных частей, инструментов и инструкций, необходимых для ремонта устройства.

Доступно не везде

В числе первых о старте продаж телевизоров серии «ТВ Станция QLED» заявил ритейлер «М.Видео-Эльдорадо». По информации «Яндекса», новинки также можно купить в DNS, на Ozon и на «Яндекс.Маркете». Редакция CNews обратилась в «Яндекс» с вопросом о возможности и сроках появления новинок ассортименте «Ситилинка», «Мегамаркета» Wildberries и других ритейлеров и маркетплейсов и ожидает ответа.

В Wildberries на запрос редакции к моменту выхода материала ответить не смогли. В каталогах маркетплейса телевизоры пока не представлены.

Размер и цена

На вопрос CNews о различиях между новыми телевизорами «Яндекса» представители «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что разница между ними заключается только в размерах экрана и рекомендуемой розничной цене. Также они уточнили, что предыдущее поколение «ТВ Станций» тоже останется в открытой продаже.

Не все крупные ритейлеры предлагают новые «ТВ Станции QLED » своим покупателям

На сайте «Яндекса» подробный лист спецификаций новинок на момент публикации материала отсутствовал, но он был найден в каталоге DNS. Исходя из полученных данных, все четыре новинки «Яндекса» основаны на матрице VA (разновидность IPS) с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали, имеют поддержку HDR10 и выводят изображение в разрешении Ultra HD, оно же 4К – 3840х2160 пикселей.

Яркость экрана составляет 450 нит, контрастность – 5000:1. В «Яндексе» упомянули и наличие в новых телевизорах технологии AI Picture Quality, отвечающей за оптимизацию изображения при помощи искусственного интеллекта. Она также присутствует в моделях «ТВ Станции Про» и «ТВ Станции» первого поколения.

Из дополнительных технологий в смарт-ТВ имеется МЕМС для компенсации размытия быстро движущихся объектов в кадре. «На производстве инженеры "Яндекса" калибруют баланс белого индивидуально для каждой модели – это позволяет всем "ТВ Станциям" показывать одинаково качественное изображение», – добавили представители «Яндекса».

Четыре динамика вместо двух

В телевизорах серии «ТВ Станция QLED» предусмотрена система из четырех динамиков, два из которых – широкополосные, а два – высокочастотные. Заявленная мощность – 34 Вт, которая тоже не меняется в зависимости от цены и размера телевизора. Из поддерживаемых технологий улучшения звука упомянута Dolby Audio.

Объем оперативной памяти в каждом из четырех ТВ составляет 3 ГБ. Встроенный накопитель вмещает всего лишь 32 ГБ данных, так что внешний накопитель потребуется.

Продажи уже начались

Для его подключения в «ТВ Станции QLED» предусмотрено два порта USB. Также есть три HDMI 2.1 для подключения внешних источников изображения – ноутбуков, игровых приставок и пр.

Из беспроводных модулей имеются Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) и Bluetooth 5.1. Каждый телевизор можно повесить на стену, но стандарты крепления будут отличаться – от VESA 400x300 для 65-дюймовой модели до VESA 200x200 для 43-дюймовой.

Android под камуфляжем

Все телевизоры серии «ТВ Станция QLED» управляются прошивкой YaOS X – собственной платформой «Яндекса» для умных телевизоров. В наличии поддержка голосового помощника «Алиса».

Важно отметить, что YaOS разрабатывалась не с нуля. В октябре, когда состоялась презентация бюджетного телевизора «ТВ Станция Бейсик», редакция CNews выяснила у сотрудников «Яндекса», что на деле это Android TV 11.

Новые телевизоры «ТВ Станция QLED» объединяют в себе возможности умной колонки и смарт-ТВ. Пользователи могут слушать музыку, смотреть видео, управлять устройствами умного дома и общаться с голосовым помощником «Алисой». Благодаря платформе YaOS X и блоку микрофонов Far Field, телевизором можно управлять голосом без пульта.

Комментарий «Ситилинка»

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий представителей «Ситилинка». Он приведен без изменений.

«Все четыре модели "ТВ Станции" от "Яндекса" стали доступны сегодня для покупки и в "Ситилинке", доступны диагонали от 43 до 65 дюймов. Стоимость линейки второго поколения начинается от 49 990 руб. за начальную версию с экраном 43 дюйма», – сообщили CNews представители «Ситилинка».



