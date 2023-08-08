«Яндекс» создал уникальные гибридные ТВ со встроенными умными колонками. Цена

«Яндекс» встроил в умные телевизоры полноценную смарт-колонку – массив из нескольких динамиков с настройкой звучания и комплект из четырех микрофонов для приема голосовых команд. Новые телевизоры получили название «ТВ станция» и «ТВ станция про», прошивку «Яндекс ТВ» с «Алисой» и большие экраны до 65 дюймов с разрешением 4К.

Телевизоры, которые звучат

Российский интернет-гигант сообщил CNews о выпуске новых моделей умных телевизоров «ТВ станция» и «ТВ станция про». В них сочетаются функции не только смарт-ТВ, но и умной колонки с «Алисой», за счет чего новинками выдают более насыщенный звук и могут управляться голосом.

Всего на момент анонса в новую линейку входило четыре модели – по две «ТВ станции» и «ТВ станции про». Основные отличия между ними – это количество динамиков и их суммарная мощность, а также диагональ экрана. Также все они отличаются по рекомендуемой розничной стоимости, которая начинается с отметки в 45 тыс. руб.

За эту сумму покупатель получит в свое распоряжение базовую 43-дюймовую «ТВ станцию», а если доплатить сверху 5 тыс. руб., то размер экрана увеличится до 50 дюймов по диагонали. Модели более продвинутой линейки «ТВ станция про» стоят от 75 тыс. руб. за 55-дюймовую версию и до 100 тыс. руб. за 65-дюймовую.

Фото: Яндекс Первые гибридные ТВ «Яндекса»

Если сравнивать с конкурентами, особенно из Поднебесной, то цена сильно завышена. Например, на момент выхода материала в «Ситилинке» были доступны 65-дюймовые телевизоры ВВК, TCL, Hisense и др. по цене от 38 тыс. руб., также корейские LG и Hyundai от 41 тыс. руб. С другой стороны, в них нет встроенной умной колонки.

Зачем «Станцию» встроили в телевизор

Свое название новые телевизоры «Яндекса» позаимствовали у серии умных колонок «Станция», которая весной 2023 г. отметила свое пятилетие. Сейчас эта линейка состоит из нескольких поколений классической полноразмерной «Станции» и ряда модификаций крошечных «Станций мини» и «Станций лайт».

Интеграция умной колонки в смарт-ТВ дала возможность более тонко настроить звучание. Так, младшие «ТВ станции» выдают звук мощностью 34 ВТ за счет четырех динамиков, а старшие «ТВ станции про» – 44 ВТ, но силами шести колонок. За разработку акустической системы отвечали создатели оригинальных «Станций» – они придумали оригинальное расположение динамиков и микрофонов и изолировали их в корпусе так, чтобы минимизировать влияние вибраций и резонансов.

Фото: Яндекс Младшие «ТВ станции» по умолчанию предназначены только для настольной установки

А поскольку современные умные колонки умеют не только воспроизводить звук, но и выполнять голосовые команды пользователя, аналогичная функция теперь есть и в новых ТВ «Яндекса». За распознавание голоса отвечает технология Far-field, которая также позволяет произносить команды без прямого обращения к «Алисе» по имени. Эта опция работает, даже когда экран ТВ выключен. Голосовые команды телевизор воспринимает те же, что и колонки «Яндекса» – он может, например, найти информацию о погоде и пробках, поставить таймер или контролировать устройства умного дома. Голос улавливает массив из четырех микрофонов.

Что внутри новинок

С точки зрения аппаратного оснащения все четыре новинки «Яндекса» имеют экран с разрешением 4К или 3840х2160 пикселей и базовую частоту обновления 60 Гц. Пиковая яркость варьируется от 450 нит в «ТВ станциях» до 550 нит в «ТВ станциях про», а контрастность – от 4000:1 старших моделях до 7000:1 в младших. Поддержка HDR10 реализована в каждом ТВ.

Во всех ТВ есть технология МЕМС для компенсации потери кадров при быстро движущихся в кадре объектов. Подсветка в новинках разная – младшая серия получила Direct LED с функцией Local Dimming, в старшей же используется Edge LED в дополнение к «квантовым точкам» QLED.

Как перейти с Windows на российские ОС: есть ли замена Active Directory? Импортонезависимость

Все новинки получили одинаковые объемы памяти – 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной, а также одинаковую фирменную прошивку «Яндекс ТВ», которая увидела свет весной 2020 г. и поначалу устанавливалась только на смарт-ТВ сторонних брендов. Первые смарт-ТВ под собственным брендом «Яндекс» показал заметно позже – в октябре 2022 г.

Фото: Яндекс Топовые «ТВ станции про» можно повесить на стену

Комплект интерфейсов от модели к модели и от серии к серии не отличается. Из беспроводных имеются Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) с поддержкой диапазона 5 ГГц и Bluetooth 5.1, а из проводных в наличии Ethernet, по одному USB 2.0 и USB 3.0 и два HDMI – 2.0 и 2.1 для подключения современных игровых приставок. Дополнительно предусмотрены оптический разъем S/PDIF и классический миниджек для подключения внешней акустики.

В комплект поставки входят пульт управления и съемные ножки-подставки. Для настенного монтажа кронштейны владельцам телевизоров «ТВ станция» придется докупать отдельно, а в случае «ТВ станций про» они входят в стоимость.