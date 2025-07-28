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Edge LED боковая подсветка матрицы


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях 1
08.08.2023 «Яндекс» создал уникальные гибридные ТВ со встроенными умными колонками. Цена 1
10.05.2020 Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
30.01.2020 Лучшие Full HD телевизоры: хиты продаж 1
22.10.2019 Лучшие 4K телевизоры: хиты продаж 1
18.04.2019 Телевизоры от 55 дюймов до 40 000 рублей: хиты продаж 1
08.11.2018 Оптимальный размер: лучшие телевизоры с диагональю 55 дюймов 1
18.07.2018 Лучшие телевизоры со Smart TV. Выбор ZOOM 1
03.01.2018 Лучшие 4K HDR телевизоры в ценовом диапазоне до 100 000 рублей 2
29.12.2017 Новогодние подарки. Мониторы и телевизоры 1
21.12.2017 Лучшие телевизоры для игр. Выбор ZOOM 1
16.06.2015 Лучшие телевизоры: выбор ZOOM 1
19.09.2013 Toshiba представила в России ЖК-телевизор 58L7363 с поддержкой 3D и сервисов Cloud TV 1
12.09.2013 Toshiba выпускает на российский рынок новый телевизор серии L4 1
02.09.2013 Toshiba выпускает на российский рынок телевизоры серии L6 1
26.04.2013 BBK представил LED-телевизоры серии Evero 1
22.01.2013 Модельный ряд LED-телевизоров BBK пополнился двумя новыми сериями 1
20.12.2012 BBK представила новую серию LED-телевизоров со встроенным HD-медиаплеером и сенсорным управлением 1
09.11.2012 Первый тест в России телевизора Sony KD-84X9005 за 1 000 000 рублей 1
29.10.2012 Первый тест в России Toshiba 55ZL2R: Ultra HD телевизор с безочковым 3D 1
14.06.2012 ВВК представила новые LED-телевизоры 1
21.02.2012 Как выбрать телевизор. Рекомендации ZOOM.CNews 1
23.11.2011 Включите радугу! Обзор новейших ЖК-телевизоров Changhong 1
17.10.2011 Как Китай покорил Европу: обзор телевизора Changhong E32F898EB 1
11.05.2011 Sony анонсировала телевизоры BRAVIA серии EX720 с поддержкой интернет-сервисов 1
21.02.2011 ЖК-телевизор IZUMI TLE32H300B: редкий баланс цены и качества 1
24.01.2011 BBK представил три новых LED-телевизора со встроенным DVD-плеером 1
23.12.2010 BBK представил два ЖК-телевизора со светодиодной подсветкой 1
10.12.2010 Выбор ZOOM: лучшие телевизоры 2010 года 1
06.12.2010 Экспресс-обзор: телевизор REGZA серии WL768 от компании Toshiba 1
17.09.2010 Toshiba расширила линейки LED-телевизоров 1
02.06.2010 Выбор ZOOM: самая стильная техника 2010 1
16.02.2010 Выбор ZOOM: лучшие телевизоры больших диагоналей 1
18.07.2009 LED TV - Телевизоры близкого будущего 1

Публикаций - 34, упоминаний - 35

Edge LED и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6583 14
Samsung Electronics 10424 13
LG Electronics 3647 12
BBK Electronics Corp 318 8
Toshiba Corporation 2939 7
Philips 2067 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 6
X Corp - Twitter 2891 4
Xiaomi 1849 4
Meta Platforms - Facebook 4484 4
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 176 4
Intel Corporation 12363 3
Yandex - Яндекс 7933 2
Sharp Corporation 1043 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 296 2
Google LLC 12027 2
Haier Group 189 2
CHiQ - Changhong Electronics - Meiling - Чанхун Электрик ЭЛОС 20 2
Dell EMC 5055 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4270 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Amlogic 35 1
Nvidia Corp 3612 1
VAIO 334 1
Ростех - Автоматика Концерн 1693 1
Acer Group - Acer Inc 2593 1
Монолит-Инфо 124 1
HP Inc. 5726 1
Loewe 22 1
Box inc - box.com - box.net 364 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 248 1
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 29 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 663 1
Photobucket 28 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 248 1
Erisson 16 1
Monolith Productions 33 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 47 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2568 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 495 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 265 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 215 1
101Hotels.com 456 1
Hyundai Motor Company 404 1
Геометрия НПО 146 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 313 6
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 58 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7225 33
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3935 26
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6155 25
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1030 25
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10176 21
Контрастность 2903 20
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21367 17
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9431 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12698 14
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1055 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25206 14
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3286 14
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1073 14
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3605 13
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6490 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54229 12
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1932 12
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4707 11
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1990 11
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2539 11
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1101 10
DLNA - Digital Living Network Alliance 468 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12715 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17507 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24938 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7479 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2895 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9496 9
Наушники - Headphones 4158 9
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 852 9
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26355 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4017 8
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3254 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12482 7
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1791 7
MKV - медиаконтейнер 186 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5712 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10311 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5728 7
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 8
Google YouTube - Видеохостинг 2838 7
Google Android 14395 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2100 7
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 248 7
Google Android TV 336 6
Sony - 4K X-Reality PRO - 8K X-Reality PRO. 28 6
Sony Bravia 249 5
Linux OS 10386 4
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 4
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 410 4
Philips Ambilight 101 4
Hisense - Toshiba TV - Toshiba Cloud TV - REGZA Engine ZR - REGZA Power Audio Pro 25 4
Google Play - Google Store - Android Market 3376 3
LG Nanocell 30 3
Samsung One Connect 25 3
Philips PUS - серия телевизоров 48 3
Philips Saphi TV 5 3
Hisense - серия телевизоров 33 3
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 3
Intel Wireless Display - Intel Wi-Di - Intel WiDi 66 3
Apple iOS 8033 2
Microsoft Windows 7 1988 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 733 2
Xiaomi PatchWall 42 2
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 2
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 74 2
Mozilla Firefox OS 91 2
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 198 2
Samsung SmartThings 46 2
Google Picasa Web Albums 156 2
Flickr - Фотохостинг 255 2
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 202 2
Philips PUT - серия телевизоров 4 2
LG UK - серия телевизоров 2 2
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 2
Philips Pixel Plus Ultra HD 40 2
Nvidia G-Sync 156 1
Samsung Cloud 5 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 243 1
Россия - РФ - Российская федерация 151327 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17672 7
Япония 13404 4
Европа 24459 3
Южная Корея - Республика 6758 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52801 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44627 1
Земля - планета Солнечной системы 10506 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18066 1
Германия - Федеративная Республика 12828 1
Дания - Королевство 1312 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11226 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2829 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25111 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5148 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5718 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3085 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4194 2
Английский язык 6791 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1623 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6146 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1416 2
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 91 2
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 465 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 858 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5106 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2379 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6093 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9248 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1787 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 607 1
Паспорт - Паспортные данные 2636 1
Газы 178 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 964 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1330 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2848 1
Свинец - Plumbum - химический элемент 133 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 100 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3745 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5104 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 973 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 905 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 50 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7115 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 11
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 146 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 296 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
День молодёжи - 27 июня 955 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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