Умный дом Sber теперь может управлять техникой Haier SberDevices совместно с Haier реализовали интеграцию между платформами умного дома – первыми устройствами стали кондиционеры пяти брендов климатической техники, принадлежащих китайскому производителю. Приложение evo к

Китайская Haier ищет в России программистов для разработки своей ОС Haier в поиске Китайская Haier опубликовала на Hh.ru вакансии технического руководителя и менеджера проекта Evo TV, выяснил «Коммерсант». Согласно описанию, речь идет о разработке операционной системы на базе открытого

«Вейваксесс» оптимизировала платформу Haier «Умный дом» «Вейваксесс», ИТ-компания по разработке ПО на заказ, объявила об успешном завершении IoT-проекта для международного производителя бытовой техники Haier. Компания реализовала возможность дистанционного управления устройствами Haier через мобильное приложение, настроив работу платформы для подключения приборов к системе «Умный дом»

Игровые ноутбуки Thunderobot от Haier вышли на первое место в продажах в августе-сентябре 2022 года одаж ноутбуков, в мониторах гейминг достиг 50% продаж в натуральном выражении. Бренд Thunderobot от Haier Group в августе-сентябре 2022 г. смог стать лидером по продажам игровых ноутбуков в «М.

«М.Видео-Эльдорадо» и бренд игровых ноутбуков Thunderobot от Haier Group запустили официальные продажи в России т популяризировать на российском рынке игровую продукцию китайского бренда Thunderobot, входящего в Haier Group. Первым в продажу поступил мощный игровой ноутбук, рассчитанный на массовую аудит

Haier оптимизирует работу склада с WMS Logistics Vision Suite Компания Haier, разработчик и производитель бытовых приборов, климатической техники и потребительской электроники, завершила проект по оптимизации работы склада хранения готовой продукции, производимой

Merlion стал официальным дистрибьютором смартфонов Haier в России Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и Haier, китайский производитель бытовой техники, разрабатывающий собственную линейку электроники, подписали дистрибьюторское соглашение. В качестве официального дистрибьютора Merlion будет вывод

Обзор смартфона Haier Infinity I6 Компания Haier является одним из крупнейших производителей электроники. В СНГ она широко известна благодаря своей бытовой технике, однако в ассортименте производителя есть также ряд интересных смартфоно

7 лучших подарков на 8 марта: выбор Zoom джеты не по технической начинке, а по внешнему виду – всем давно надоели одинаковые скучные смартфоны и хочется чего-то интересного. На этот случай у Heier есть новая модель благородного синего цвета Haier I8, которая сразу приглянулась нам своей яркой расцветкой. У смартфона большой 5,7-дюймовый экран, но при этом он достаточно компактный для женской руки – спасибо тонким рамкам и удобному

Обзор ноутбука Haier S428 весьма обширна — это и замена стационарному ПК, и дизайнерские решения, и мощные комбайны для мультимедиа-задач и гейминга. А еще есть простейшие «печатные машинки» — нетбуки. На наш взгляд, ноутбук Haier S428 отлично подойдет для офисных задач, то есть работы с документами и облачными сервисами. Пару слов о производителе, компании Haier. Она пришла на российский рынок в 2007 году и

Haier решил торговать напрямую Компания Haier открыла первый официальный розничный магазин на территории России. Решение начать офлайн-продажи обусловлено стратегией развития Haier в России, направленной на планомерное развити

Haier W861 - пять дюймов экрана за скромные деньги Благодаря сотрудничеству компании «Терминальное Оборудование» и Haier Telecom, новый смартфон марки Haier приходит в Россию. Haier W861 оснащён ярким экраном диагональю 5 дюймов с разрешением 1280 на 720 точек и использует конструкцию One Glas

Смартфон Haier W818 появился в России Эксклюзивный представитель Haier Telecom в России, компания «Терминальное Оборудование», начинает поставки смартфона Haier W818. При стоимости в 4490 рублей Haier W818 располагает большим экраном диагональю

В России представлен недорогой 4-ядерный смартфон Haier W818 Компания «Терминальное Оборудование», эксклюзивный представитель Haier Telecom в России, представила Haier W818 – смартфон с 4-ядерным процессором и поддержкой 3G за i4490. Haier W818 Сердцем смартфона стал 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdrag

Холодильники Haier против "голода" смартфонов еди которых – размер передающего энергию устройства. Сейчас его минимальные габариты вписываются в куб со сторонами 30 сантиметров. Не слишком много, но для интерьера кухни – заметно. Однако компания Haier, кажется, нашла выход. Она предложила Energous сотрудничество, решив интегрировать передатчики энергии в корпуса производимые ею холодильников. Дополнительные 30 сантиметров – не так мног

Haier W858 поступил в продажу в России Компания «Терминальное Оборудование» и производитель смартфонов Haier Telecom анонсировали появление на российском рынке модели Haier W858. Основными достоинствами Haier W858 можно считать возможность работы с двумя SIM-картами, наличие большо

В России стартовали продажи смартфона Haier W858 Компания «Терминальное Оборудование», эксклюзивный представитель Haier Telecom в России, объявила о старте продаж Haier W858 — эргономичного смартфона с двумя SIM-картами. Haier W858 отличается стильным корпусом, форма и покрытие которого позво

Смартфоны Haier W867, W757 и W701: как подготовить ребенка к школе? больше). Итак, деваться родителям некуда, придётся раскошеливаться. Вот здесь нам на помощь и приходит Китай. Хочет ребенок смартфон, купи ему смартфон. Сегодня рассмотрим три бюджетные модели бренда Haier, каждая с двумя SIM-картами и c ОС Android свежей версии 4.2.2 на борту, смартфоны с различными техническими характеристиками и ориентированные на разные аудитории, но каждая с крайне при

Тест смартфона Haier W970: неожиданные открытия Бренд Haier отечественному потребителю известен мало. Тем не менее, это весьма успешный китайский производитель бытовой техники и электроники, один из крупнейших производителей во всём мире. Интересн

Смартфон Haier W867: в меру упитанный, в полном расцвете сил ивительно, что подобный аксессуар идет в комплекте со смартфоном, который позиционируется как флагман. Стоимость подобных аксессуаров для моделей от именитых брендов может составлять до половины цены Haier W867. Интересен и конструктив этого чехла. Крышка, прикрывающая переднюю поверхность, не просто крепится к задней панели. Дело в том, что вторая часть кожаной папки приклеена к новой спин

Дорогу флагману Haier! Компания «Терминальное Оборудование» начинает поставки на российский рынок смартфона Haier W867. Haier W867 – это старшая из доступных на российском рынке моделей из линейки смартфонов китайской компании Haier Telecom. Устройство оснащено большим экраном диагональ

Смартфоны Haier вступают в ценовую войну за Россию Компания «Терминальное оборудование» начала поставлять на российский рынок смартфоны известной китайской марки Haier Telecom. Обладая собственными цехами производства, дизайнерскими и конструкторскими бюро, Haier Telecom уже несколько лет хорошо известен китайским покупателям смартфонов. На росси

Haier Sterling: завоевание Америки продолжается Твердо выполняя план по захвату американского рынка, компания Haier анонсирует в США следующую в своем списке модель — Haier Sterling. Моноблок будет иметь стоимость около $200 и, как и большинство моделей китайского инноватора в области дизай

M500 Silver Pearl: новая «жемчужина» от Haier Компания Haier Mobile выпустила новую модель сотового телефона M500 Silver Pearl. Корпус новинки выполнен из серебристого пластика, а декоративная передняя панель и крышка аккумуляторной батареи —

Haier и Alcatel: в борьбе за рынок все средства хороши Компании Haier и Alcatel намерены завоевать рынок мобильных телефонов США и обратить на себя самое пристальное внимание американских операторов сотовой связи AT&T и T-Mobile, хотя планируют использовать

M300: новая «жемчужина» в коллекции телефонов Haier Коллекцию «жемчужин» от Haier продолжает мобильный телефон Haier M300 Slide Pearl, выполненный в форм-факторе слайдера с механизмом автодоводки. От привычных моделей новинка отличается более округлыми формами.

Haier показал беспроводной 30-гигабайтный медиаплеер Китайский производитель электроники — компания Haier — объединила усилия с AOL для разработки беспроводного медиаплеера, который сможет скачивать контент без подключения к ПК. Еще не названный продукт был впервые показан на выставке Interna

Haier Black Pearl: дизайнерский мобильный телефон Компания Haier Mobile представила в России модный дизайнерский мобильный телефон Haier Black Pearl. Мобильная «черная жемчужина» от Haier в самое ближайшее время станет доступна для всех ж

Новый мобильник Haier привезли в Россию Компания Haier Mobile объявляет о начале продаж музыкального мобильного телефона Haier A7. С начала ноября новинку можно приобрести в салонах связи компаний «Евросеть», ION, «Телефорум» и их реги

Haier выпустил телефон для женщин Компания Haier анонсировала выпуск на рынке новой модели сотового телефона Haier A7, нацеленного на женщин. Аппарат обладает размерами 80х42х19,8 мм при весе 77 граммов. Среди вомзожностей мобиль

Тест Haier N60 - самый удобный смартфон для SMS – поверхность стилуса. Ей не мешало бы быть более рифленой, поскольку перо начинает скользить при минимально вспотевшей ладони (в условиях нынешней московской жары это особенно актуально). 3D-модель Haier N60 [[[mov=http://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/zoom/uploaded/article/2006/06/23/haier_n60.flv]]] Размер видеоролика 2.9 Мб Скачать видео для мобильного, 3gp (540 Кб) Сам смартфон до

Тест самого необычного телефона M230 от Haier альном положении. Удобно ли это? Попробуем разобраться, потому что вопросов действительно много. К примеру, куда подевалась такая привычная буквенно-цифровая клавиатура? Дизайн и конструкция Телефоны Haier запоминаются своими необычными формами и габаритами. Вспомним хотя бы мобильник P7, который больше напоминал толстую ручку, нежели современный сотовый. В случае с M230 компания решила про

Слайдер Haier позволит распознать рукописный текст Компания Haier представила новую модель слайдера M80. Телефон является первым слайдером с сенсорным экраном, умеющим распознавать рукописный текст на русском языке. Слайдер Haier M80 Дисплей моде

Мобильник Haier M1000 – бюджетный вариант «гламура» мпфером. На левой боковой поверхности расположена довольно крупная сдвоенная клавиша регулировки громкости. На нижнем торце находится интерфейсный разъем, рядом с ним – отверстие микрофона. 3D-модель Haier M1000 Посмотреть видеоролик (1,9 Мб) Новое! Скачать видео для мобильного, 3gp (0,9 Мб) Внешнего экрана у телефона нет. Всю лицевую поверхность занимает один из двух оригинальных рисунков

Haier V20: мобильный телефон с объемным звуком Компания Haier расширила линейку модельного ряда мобильных телефонов и объявила о начале продаж новой модели на российском рынке. В преддверии весенних праздников компания представила дамскую раскладушк

Haier выпустила мультимедиафон М230 Haier, производитель модели Р7, выполненной в форм-факторе «ручка», представил очередную новинку — мультимедиафон Haier М230. Модель выполнена в необычном форм-факторе «фотофон». В модели отсутствует стандартная для мобильного телефона клавиатура, а управление трубкой осуществляется посредством боковых кла

Haier намерен стать третьим производителем электроники в Корее Компания Haier заявила о намерении к 2010 году войти в тройку производителей электроники в Южной Корее. Haier намерена достичь поставленной цели благодаря продажам дешевых продуктов. Компания так

Haier пополнила линейку смартфонов Компания Haier объявила о выходе смартфона Haier N60, который появится в продаже в преддверье Нового Года. Трехдиапазонный смартфон Смартфон Haier N60 создан на базе операционной системы L

Haier начала продажи своих новых телефонов Компания Haier объявила о начале продаж своих мобильных телефонов. Уже сейчас первые модели Haier появились в салонах сотовой связи Москвы и многих городах России. Компания выходит на рынок с тре