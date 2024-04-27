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Haier Group

Haier Group

Haier — китайская компания, производитель бытовой техники. Создана в 1984 году как завод по производству холодильников. Продукция продаётся под торговыми марками Haier, Casarte, Leader, GE Appliances (США), Fisher & Paykel (Новая Зеландия), AQUA (Япония) и Candy (Италия); зарубежные операции приносят 42 % выручки компании. Haier владеет 20 заводами (в том числе в Италии), 58 800 торговыми представительствами и порядка 12 тысяч центров послепродажного обслуживания, в которых трудятся 50 тыс. сотрудников по всему миру (данные 2022 года)


27.04.2024 Умный дом Sber теперь может управлять техникой Haier

SberDevices совместно с Haier реализовали интеграцию между платформами умного дома – первыми устройствами стали кондиционеры пяти брендов климатической техники, принадлежащих китайскому производителю. Приложение evo к
16.04.2024 Китайская Haier ищет в России программистов для разработки своей ОС

Haier в поиске Китайская Haier опубликовала на Hh.ru вакансии технического руководителя и менеджера проекта Evo TV, выяснил «Коммерсант». Согласно описанию, речь идет о разработке операционной системы на базе открытого
28.03.2023 «Вейваксесс» оптимизировала платформу Haier «Умный дом»

«Вейваксесс», ИТ-компания по разработке ПО на заказ, объявила об успешном завершении IoT-проекта для международного производителя бытовой техники Haier. Компания реализовала возможность дистанционного управления устройствами Haier через мобильное приложение, настроив работу платформы для подключения приборов к системе «Умный дом»

24.10.2022 Игровые ноутбуки Thunderobot от Haier вышли на первое место в продажах в августе-сентябре 2022 года

одаж ноутбуков, в мониторах гейминг достиг 50% продаж в натуральном выражении. Бренд Thunderobot от Haier Group в августе-сентябре 2022 г. смог стать лидером по продажам игровых ноутбуков в «М.
15.07.2022 «М.Видео-Эльдорадо» и бренд игровых ноутбуков Thunderobot от Haier Group запустили официальные продажи в России

т популяризировать на российском рынке игровую продукцию китайского бренда Thunderobot, входящего в Haier Group. Первым в продажу поступил мощный игровой ноутбук, рассчитанный на массовую аудит
23.06.2022 Haier оптимизирует работу склада с WMS Logistics Vision Suite

Компания Haier, разработчик и производитель бытовых приборов, климатической техники и потребительской электроники, завершила проект по оптимизации работы склада хранения готовой продукции, производимой

11.11.2019 Merlion стал официальным дистрибьютором смартфонов Haier в России

Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и Haier, китайский производитель бытовой техники, разрабатывающий собственную линейку электроники, подписали дистрибьюторское соглашение. В качестве официального дистрибьютора Merlion будет вывод
05.11.2019 Обзор смартфона Haier Infinity I6

Компания Haier является одним из крупнейших производителей электроники. В СНГ она широко известна благодаря своей бытовой технике, однако в ассортименте производителя есть также ряд интересных смартфоно
07.03.2019 7 лучших подарков на 8 марта: выбор Zoom

джеты не по технической начинке, а по внешнему виду – всем давно надоели одинаковые скучные смартфоны и хочется чего-то интересного. На этот случай у Heier есть новая модель благородного синего цвета Haier I8, которая сразу приглянулась нам своей яркой расцветкой. У смартфона большой 5,7-дюймовый экран, но при этом он достаточно компактный для женской руки – спасибо тонким рамкам и удобному
15.11.2018 Обзор ноутбука Haier S428

весьма обширна — это и замена стационарному ПК, и дизайнерские решения, и мощные комбайны для мультимедиа-задач и гейминга. А еще есть простейшие «печатные машинки» — нетбуки. На наш взгляд, ноутбук Haier S428 отлично подойдет для офисных задач, то есть работы с документами и облачными сервисами. Пару слов о производителе, компании Haier. Она пришла на российский рынок в 2007 году и
27.08.2018 Haier решил торговать напрямую

Компания Haier открыла первый официальный розничный магазин на территории России. Решение начать офлайн-продажи обусловлено стратегией развития Haier в России, направленной на планомерное развити
21.01.2015 Haier W861 - пять дюймов экрана за скромные деньги

Благодаря сотрудничеству компании «Терминальное Оборудование» и Haier Telecom, новый смартфон марки Haier приходит в Россию. Haier W861 оснащён ярким экраном диагональю 5 дюймов с разрешением 1280 на 720 точек и использует конструкцию One Glas
16.01.2015 Смартфон Haier W818 появился в России

Эксклюзивный представитель Haier Telecom в России, компания «Терминальное Оборудование», начинает поставки смартфона Haier W818. При стоимости в 4490 рублей Haier W818 располагает большим экраном диагональю
15.01.2015 В России представлен недорогой 4-ядерный смартфон Haier W818

Компания «Терминальное Оборудование», эксклюзивный представитель Haier Telecom в России, представила Haier W818 – смартфон с 4-ядерным процессором и поддержкой 3G за i4490. Haier W818 Сердцем смартфона стал 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdrag
17.11.2014 Холодильники Haier против "голода" смартфонов

еди которых – размер передающего энергию устройства. Сейчас его минимальные габариты вписываются в куб со сторонами 30 сантиметров. Не слишком много, но для интерьера кухни – заметно. Однако компания Haier, кажется, нашла выход. Она предложила Energous сотрудничество, решив интегрировать передатчики энергии в корпуса производимые ею холодильников. Дополнительные 30 сантиметров – не так мног
13.11.2014 Haier W858 поступил в продажу в России

Компания «Терминальное Оборудование» и производитель смартфонов Haier Telecom анонсировали появление на российском рынке модели Haier W858. Основными достоинствами Haier W858 можно считать возможность работы с двумя SIM-картами, наличие большо
13.11.2014 В России стартовали продажи смартфона Haier W858

Компания «Терминальное Оборудование», эксклюзивный представитель Haier Telecom в России, объявила о старте продаж Haier W858 — эргономичного смартфона с двумя SIM-картами. Haier W858 отличается стильным корпусом, форма и покрытие которого позво
23.09.2014 Смартфоны Haier W867, W757 и W701: как подготовить ребенка к школе?

больше). Итак, деваться родителям некуда, придётся раскошеливаться. Вот здесь нам на помощь и приходит Китай. Хочет ребенок смартфон, купи ему смартфон. Сегодня рассмотрим три бюджетные модели бренда Haier, каждая с двумя SIM-картами и c ОС Android свежей версии 4.2.2 на борту, смартфоны с различными техническими характеристиками и ориентированные на разные аудитории, но каждая с крайне при
19.08.2014 Тест смартфона Haier W970: неожиданные открытия

Бренд Haier отечественному потребителю известен мало. Тем не менее, это весьма успешный китайский производитель бытовой техники и электроники, один из крупнейших производителей во всём мире. Интересн
04.06.2014 Смартфон Haier W867: в меру упитанный, в полном расцвете сил

ивительно, что подобный аксессуар идет в комплекте со смартфоном, который позиционируется как флагман. Стоимость подобных аксессуаров для моделей от именитых брендов может составлять до половины цены Haier W867. Интересен и конструктив этого чехла. Крышка, прикрывающая переднюю поверхность, не просто крепится к задней панели. Дело в том, что вторая часть кожаной папки приклеена к новой спин
23.04.2014 Дорогу флагману Haier!

Компания «Терминальное Оборудование» начинает поставки на российский рынок смартфона Haier W867. Haier W867 – это старшая из доступных на российском рынке моделей из линейки смартфонов китайской компании Haier Telecom. Устройство оснащено большим экраном диагональ
07.04.2014 Смартфоны Haier вступают в ценовую войну за Россию

Компания «Терминальное оборудование» начала поставлять на российский рынок смартфоны известной китайской марки Haier Telecom. Обладая собственными цехами производства, дизайнерскими и конструкторскими бюро, Haier Telecom уже несколько лет хорошо известен китайским покупателям смартфонов. На росси
15.05.2007 Haier Sterling: завоевание Америки продолжается

Твердо выполняя план по захвату американского рынка, компания Haier анонсирует в США следующую в своем списке модель — Haier Sterling. Моноблок будет иметь стоимость около $200 и, как и большинство моделей китайского инноватора в области дизай
09.04.2007 M500 Silver Pearl: новая «жемчужина» от Haier

Компания Haier Mobile выпустила новую модель сотового телефона M500 Silver Pearl. Корпус новинки выполнен из серебристого пластика, а декоративная передняя панель и крышка аккумуляторной батареи —

30.03.2007 Haier и Alcatel: в борьбе за рынок все средства хороши

Компании Haier и Alcatel намерены завоевать рынок мобильных телефонов США и обратить на себя самое пристальное внимание американских операторов сотовой связи AT&T и T-Mobile, хотя планируют использовать
26.02.2007 M300: новая «жемчужина» в коллекции телефонов Haier

Коллекцию «жемчужин» от Haier продолжает мобильный телефон Haier M300 Slide Pearl, выполненный в форм-факторе слайдера с механизмом автодоводки. От привычных моделей новинка отличается более округлыми формами.

15.01.2007 Haier показал беспроводной 30-гигабайтный медиаплеер

Китайский производитель электроники — компания Haier — объединила усилия с AOL для разработки беспроводного медиаплеера, который сможет скачивать контент без подключения к ПК. Еще не названный продукт был впервые показан на выставке Interna
26.12.2006 Haier Black Pearl: дизайнерский мобильный телефон

Компания Haier Mobile представила в России модный дизайнерский мобильный телефон Haier Black Pearl. Мобильная «черная жемчужина» от Haier в самое ближайшее время станет доступна для всех ж
03.11.2006 Новый мобильник Haier привезли в Россию

Компания Haier Mobile объявляет о начале продаж музыкального мобильного телефона Haier A7. С начала ноября новинку можно приобрести в салонах связи компаний «Евросеть», ION, «Телефорум» и их реги
24.08.2006 Haier выпустил телефон для женщин

Компания Haier анонсировала выпуск на рынке новой модели сотового телефона Haier A7, нацеленного на женщин. Аппарат обладает размерами 80х42х19,8 мм при весе 77 граммов. Среди вомзожностей мобиль
24.06.2006 Тест Haier N60 - самый удобный смартфон для SMS

– поверхность стилуса. Ей не мешало бы быть более рифленой, поскольку перо начинает скользить при минимально вспотевшей ладони (в условиях нынешней московской жары это особенно актуально). 3D-модель Haier N60 [[[mov=http://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/zoom/uploaded/article/2006/06/23/haier_n60.flv]]] Размер видеоролика 2.9 Мб Скачать видео для мобильного, 3gp (540 Кб) Сам смартфон до
30.05.2006 Тест самого необычного телефона M230 от Haier

альном положении. Удобно ли это? Попробуем разобраться, потому что вопросов действительно много. К примеру, куда подевалась такая привычная буквенно-цифровая клавиатура? Дизайн и конструкция Телефоны Haier запоминаются своими необычными формами и габаритами. Вспомним хотя бы мобильник P7, который больше напоминал толстую ручку, нежели современный сотовый. В случае с M230 компания решила про
25.05.2006 Слайдер Haier позволит распознать рукописный текст

Компания Haier представила новую модель слайдера M80. Телефон является первым слайдером с сенсорным экраном, умеющим распознавать рукописный текст на русском языке. Слайдер Haier M80 Дисплей моде
06.04.2006 Мобильник Haier M1000 – бюджетный вариант «гламура»

мпфером. На левой боковой поверхности расположена довольно крупная сдвоенная клавиша регулировки громкости. На нижнем торце находится интерфейсный разъем, рядом с ним – отверстие микрофона. 3D-модель Haier M1000 Посмотреть видеоролик (1,9 Мб) Новое! Скачать видео для мобильного, 3gp (0,9 Мб) Внешнего экрана у телефона нет. Всю лицевую поверхность занимает один из двух оригинальных рисунков

03.03.2006 Haier V20: мобильный телефон с объемным звуком

Компания Haier расширила линейку модельного ряда мобильных телефонов и объявила о начале продаж новой модели на российском рынке. В преддверии весенних праздников компания представила дамскую раскладушк
30.01.2006 Haier выпустила мультимедиафон М230

Haier, производитель модели Р7, выполненной в форм-факторе «ручка», представил очередную новинку — мультимедиафон Haier М230. Модель выполнена в необычном форм-факторе «фотофон». В модели отсутствует стандартная для мобильного телефона клавиатура, а управление трубкой осуществляется посредством боковых кла
21.12.2005 Haier намерен стать третьим производителем электроники в Корее

Компания Haier заявила о намерении к 2010 году войти в тройку производителей электроники в Южной Корее. Haier намерена достичь поставленной цели благодаря продажам дешевых продуктов. Компания так
02.12.2005 Haier пополнила линейку смартфонов

Компания Haier объявила о выходе смартфона Haier N60, который появится в продаже в преддверье Нового Года. Трехдиапазонный смартфон Смартфон Haier N60 создан на базе операционной системы L
27.10.2005 Haier начала продажи своих новых телефонов

Компания Haier объявила о начале продаж своих мобильных телефонов. Уже сейчас первые модели Haier появились в салонах сотовой связи Москвы и многих городах России. Компания выходит на рынок с тре
17.10.2005 Семь телефонов, удививших мир

мелых экспериментаторов, которые отталкиваются в большей мере от оригинальности дизайнерской мысли и авантюризма топ-менеджмента, чем от данных опросов общественного мнения и результатов фокус-групп. Haier – оригинальное решение для стильных людей Например, китайская компания Haier, относительно недавно вышедшая на российский рынок, пытается продвигать свою модель с индексом P7. Форм

Публикаций - 165, упоминаний - 177

Haier Group и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10254 52
LG Electronics 3614 47
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 30
Xiaomi 1732 26
Yandex - Яндекс 7339 23
Huawei 3933 20
Sony 6544 20
Apple Inc 12100 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 17
Toshiba Corporation 2927 15
Google LLC 11775 15
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 15
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 14
Philips 2053 13
Lenovo Group 2292 13
HP Inc. 5685 12
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 12
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 10
Microsoft Corporation 24625 9
Dell EMC 5027 9
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 9
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 8
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 8
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 7
Intel Corporation 12197 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 7
Siemens AG - Siemens Group 2589 7
AMD - Advanced Micro Devices 4231 6
Lenovo Motorola 3501 6
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 6
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 6
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 5
Nvidia Corp 3487 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 5
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 4
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 4
ZTE Corporation 747 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 45
Beko 70 13
Haier - Candy Group - Канди 96 12
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 135 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 10
Grundig 41 10
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 7
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 7
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 6
Miele - Миле 134 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 4
Groupe SEB - Tefal 91 4
Hyundai Motor Company 383 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 3
Groupe SEB - Rowenta 44 3
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 2
Hansa - Ханса 114 2
Евросеть 1404 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 2
Жемчужина - Санаторий 56 2
Dyson 122 2
Volkswagen Audi Group 207 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Groupe SEB - Société d'Emboutissage de Bourgogne 8 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 2
Krups 28 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Whirlpool KitchenAid 23 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Kickstarter 127 1
Tesla Motors 396 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Беталинк 103 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 199 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 79 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 9
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 3
Linux Foundation 185 2
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
Linux Foundation - AllSeen Alliance 5 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 60
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 42
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 40
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 35
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 33
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 30
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 30
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 30
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 30
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 29
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 28
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 25
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 24
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 23
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 22
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 21
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 20
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 20
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 16
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 16
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Наушники - Headphones 3999 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 15
Аксессуары 3881 15
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 14
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 13
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 13
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 12
Google Android 13994 22
Haier Thunderobot 33 17
Linux OS 9936 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 8
Google Android TV 316 8
Microsoft Windows 15656 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 7
Apple iOS 7809 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 7
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 6
Google Play - Google Store - Android Market 3291 6
Intel Evo 103 6
Яндекс.Маркет 937 5
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 242 5
М.Видео-Эльдорадо - Novex 29 5
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 5
FreePik 980 5
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