«Вейваксесс» оптимизировала платформу Haier «Умный дом»

«Вейваксесс», ИТ-компания по разработке ПО на заказ, объявила об успешном завершении IoT-проекта для международного производителя бытовой техники Haier. Компания реализовала возможность дистанционного управления устройствами Haier через мобильное приложение, настроив работу платформы для подключения приборов к системе «Умный дом» и повысив скорость реакции устройств на запросы пользователей.

Оптимизация системы «Умный дом» компании Haier заключалась в решении двух задач. Прежде всего, требовалось обеспечить возможность удаленного управления бытовой техникой через мобильное приложение evo, сделав процесс эксплуатации более удобным для клиентов Haier на российском рынке. Для этого эксперты «Вейваксесс» разработали новую прошивку микроконтроллера, реализующую передачу команд устройствам. Прошивка совместима с разными форматами данных со старых и новых приборов.

Также специалисты реализовали собственный протокол SmartEvo, разработали API на базе протокола WebSocket для IoT-модуля мобильного приложения, реализовали полномасштабный мониторинг системы с отслеживанием всех базовых показателей и ресурсов, разработали админ-панель для процессов запуска новых устройств, а также реализовали голосовое управление через виртуальный голосовой помощник «Алиса».

Кроме того, стояла задача ускорить реагирование техники на команды пользователей в мобильном приложении evo. Команда «Вейваксесс» переписала прошивку для всех устройств, оптимизировав протоколы передачи данных так, чтобы они передавали меньший объем данных без ущерба стабильности и функциональности. В результате скорость реакции на команды сократилась до менее чем 1 секунды с момента их получения. Поддержка одной универсальной прошивки для разных устройств, каждое из которых обладает своими особенностями, существенно облегчает содержание ИТ-инфраструктуры.

«Работа с такими крупными заказчиками — это уникальный опыт, который представляет для нас особую ценность. Мы рады, что смогли применить нашу многолетнюю экспертизу и успешно реализовать такой масштабный проект для Haier», — отметил Александр Азаров, генеральный директор «Вейваксесс».

«Благодаря партнерству с “Вейваксесс” нам удалось сделать систему “Умный дом” еще надежнее. Коллеги отнеслись к нашему проекту ответственно, практический каждый шаг оперативно обсуждался, а на все вопросы мы вовремя получали необходимые разъяснения. Такой клиентоориентированный подход помог достигнуть поставленных бизнес-целей», — отметил представитель Haier.

В планах «Вейваксесс» на 2023 г. — поддержка устройств бренда Casarte (входит в экосистему Haier), создание сервиса для автоматизированного тестирования прошивок, реализация интерфейса бэкенда в мобильном приложении, развитие поддержки всей линейки устройств в «Алисе» и др.