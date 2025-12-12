Разделы

W3C WebSocket

W3C - WebSocket

12.12.2025 «Жижи» перешел на SSE-стриминг для повышения стабильности ИИ-поиска в реальном времени 2
03.12.2025 Эксперт SolidLab обнаружил серию критичных уязвимостей в JumpServer PAM 1
01.12.2025 Эксперт SolidLab обнаружил серию критичных уязвимостей в JumpServer PAM 1
21.11.2025 Новый ботнет Tsundere атакует пользователей Windows 1
29.10.2025 Пакистан атакует индийские госструктуры трояном, написанным нейросетью 1
20.10.2025 Госхакеры КНДР задействовали вредоносы на языке Nim 1
24.09.2025 Навыки, за которые платят: самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии недели и что нужно, чтобы их занять 1
26.08.2025 В киберпространстве идет индо-пакистанская война. Шпионы атакуют системы с помощью текстовых файлов Linux 1
20.08.2025 ГК «Гарда»: аналитика DDoS-атак во II квартале 2025 года 1
12.08.2025 «Гравитон» представила программное обеспечение для мониторинга и управления оборудованием 1
17.06.2025 Новая фишинговая атака через GitHub маскируется под ИИ-генератор SoraAI 1
24.04.2025 Троян, нацеленный на среды Docker, использует ранее неизвестную методику генерации криптовалют 1
21.04.2025 F6 составила рейтинг популярных поставщиков нелегального контента 1
17.04.2025 Российский госсектор подвергается кибератакам: в ход пущен троянец удаленного доступа 1
17.03.2025 «Билайн» расширил пропускную способность своей сети доставки контента 1
12.03.2025 «Билайн» расширил пропускную способность своей сети доставки контента 1
28.12.2024 Почему импортозамещение ПО играет на руку провайдерам DBaaS 1
18.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 1
17.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 1
26.06.2024 Новый Solar webProxy 4.1 с быстрой блокировкой веб-ресурсов на базе наборов данных об угрозах от Solar 4RAYS 2
10.06.2024 Российские банки и ритейлеры получили отечественную альтернативу TeamViewer и AnyDesk c поддержкой Android 5 и Android 6 1
30.01.2024 В популярном открытом ПО Jenkins найдена зияющая «дыра». Хакеры ее уже используют 1
22.11.2023 Cloud4Y перенёс в облако базы данных компании «Автоматизация.про» 1
02.10.2023 «Лаборатория Касперского» рассказала о новых версиях финансовых зловредов 1
21.09.2023 Фреймворк userver «Яндекса» с открытым исходным кодом вышел из беты 1
06.09.2023 Платформа «Вебмониторэкс» совместима с российским веб-сервером Angie PRO 1
27.06.2023 Китайские хакеры придумали новую, ранее неизвестную тактику атак на госорганы и военные предприятия 1
03.05.2023 Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений получило сертификат ФСТЭК 1
06.04.2023 Компания «Тантор лабс» представила обновленную платформу мониторинга и администрирования БД Tantor 1.13 1
28.03.2023 «Вейваксесс» оптимизировала платформу Haier «Умный дом» 1
13.03.2023 Анастасия Афонина, «Вебмониторэкс»: Наш продукт показывает в динамике профиль защищаемого приложения 1
25.10.2022 SolidSoft и Yandex Cloud запускают облачный сервис для киберзащиты 1
09.06.2022 Облачные сервисы Stormwall защитят клиентов дата-центров Oxygen от DDoS-атак 1
21.12.2021 В огромную «дыру» в Apache ринулись шифровальщики, криптомайнеры и ботнеты 1
27.08.2021 BellSoft получил решение ФСТЭК о проведении сертификации среды исполнения Java – Liberica JDK Certified 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
26.03.2021 Выпущен язык программирования – простой, как Ruby, и «быстрый», как C 1
15.03.2021 «Наносемантика» презентовала голосовую технологию NLab Speech 1
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации 1

Публикаций - 58, упоминаний - 60

W3C и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25238 6
Google LLC 12261 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1587 5
Oracle Corporation 6869 4
GitHub 966 4
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 33 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 3
Apple Inc 12631 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 3
Broadcom - VMware 2493 2
Yandex - Яндекс 8443 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
1С-Битрикс - Bitrix 620 2
Nginx - Энджайникс 186 2
SolidSoft - СолидСофт 29 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 2
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 42 2
PlatformCraft - ПлатформКрафт 9 2
Telegram Group 2576 2
Kaazing 2 1
Kinsing - Хакерская группировка 4 1
Murex 5 1
RVi Group - Эрвиай Групп 5 1
SAP SE 5430 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
Alibaba Group 450 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1146 1
HP Inc. 5762 1
8996 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2489 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
Red Hat 1345 1
Selectel - Селектел 439 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 291 1
Cloud4Y 301 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 672 2
Superjob - Суперджоб 707 2
Сбер - СберАвто 36 2
Гепатера - Hepatera 46 1
Exante - Экзанте 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2697 1
Tesla Motors 428 1
CarPrice - Карпрайс 40 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Яндекс.Доставка 95 1
ЯКласс 68 1
Nikola Corporation 9 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Рапид Био 102 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1465 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3251 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4904 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12851 2
РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 14 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2732 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1625 1
Apache Software Foundation - ASF 222 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73311 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31776 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31993 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23058 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13647 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26112 16
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4679 14
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27207 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 12
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 543 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 11
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2300 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57443 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18195 8
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 400 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3510 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9789 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17121 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 6
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 670 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12390 5
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1315 5
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 604 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12275 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11577 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2283 4
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 411 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12003 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3277 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5395 4
DevOps - Development и Operations 1067 4
Web Interface - Веб-интерфейс 1837 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2303 4
Khronos WebGL - Web-based Graphics Library - Кроссплатформенный API для 3D-графики в браузере 38 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 4
Microsoft Windows 16332 15
Linux OS 10909 11
Google Android 14686 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1139 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 6
Oracle Java - язык программирования 3331 6
Mozilla Firefox - браузер 1918 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5187 5
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 29 5
Google Chrome - браузер 1649 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1513 4
Microsoft Azure 1460 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 3
JavaScript - JS - язык программирования 1332 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 615 3
Opera Browser - Браузер 1033 3
Docker - Платформа распределённых приложений 437 3
C/C++ - Язык программирования 841 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 3
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 3
WebmonitorX - ПроAPI 12 2
WebmonitorX - ПроWAF 17 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 2
Microsoft Office 3954 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 279 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 370 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 178 2
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 131 2
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 56 2
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 64 2
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 68 2
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 137 2
Oracle Java Message Service - JMS 14 2
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
SolidSoft - SolidWall WAF 22 2
Google SPDY - протокол прикладного уровня для передачи веб-контента 11 2
FreePik 1438 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 145 2
Аплемах Антон 4 2
Мельникова Анастасия 431 2
Зайцев Михаил 309 2
Палей Лев 57 2
Колесов Константин 14 2
Мальна Наталья 1 1
Герман Илья 1 1
Triebes Karl - Трайбз Карл 3 1
Hilf Bill - Хилф Билл 11 1
Назаров Александр 74 1
Главчев Владимир 21 1
Чумаченко Константин 11 1
Белокрылов Александр 27 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 406 1
Седов Анатолий 6 1
Ашманов Станислав 17 1
Кривозубов Павел 27 1
Определенов Владимир 20 1
Воронков Михаил 10 1
Буйлов Юрий 13 1
Голованов Сергей 67 1
Суслин Андрей 4 1
Анохин Константин 3 1
Бараблин Михаил 5 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Лахин Сергей 11 1
Рогов Илья 8 1
Ким Илья 2 1
Коровко Вадим 17 1
Шишкова Татьяна 15 1
Борисов Алексей 33 1
Tesla Nikola - Тесла Никола 20 1
Кулаков Павел 29 1
Железняков Вячеслав 15 1
Хантимиров Рамиль 58 1
Ульянинкова Оксана 8 1
Сафонов Андрей 5 1
Абрамов Владимир 13 1
Букашин Денис 3 1
Яценко Вадим 87 1
Россия - РФ - Российская федерация 156974 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45734 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1707 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18225 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18584 2
Южная Корея - Республика 6860 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4274 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1568 2
Индия - Bharat 5699 2
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 144 1
Швеция - Королевство 3715 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8117 1
Канада 4985 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1871 1
Россия - СФО - Омская область 731 1
Кипр - Республика 579 1
Перу - Республика 286 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Великобритания - Ноттингем 23 1
Германия - Федеративная Республика 12938 1
Франция - Французская Республика 7978 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3357 1
Турция - Турецкая республика 2491 1
Украина 7796 1
Нидерланды 3633 1
Монголия 365 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3181 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 710 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2048 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 575 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10320 7
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1143 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15135 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26023 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20405 3
Английский язык 6878 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8140 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6369 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3130 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3731 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1716 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8385 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10757 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6412 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11774 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 262 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2957 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1676 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 354 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Дженерик - Generic drug - лекарственное средство, содержащее химическое вещество (активный фармацевтический ингредиент) идентичный запатентованному компанией 16 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
BleepingComputer - Издание 412 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Hacker News 76 1
Net Applications 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 181 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
