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Компания «Тантор лабс» представила обновленную платформу мониторинга и администрирования БД Tantor 1.13

Российский разработчик СУБД компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске нового релиза платформы мониторинга и администрирования баз данных Tantor версии 1.13. К числу ключевых нововведений относятся добавление поддержки профиля нагрузки «1С» в модуль pg_configurator, а также реализация механизма автоматического распознавания БД под управлением «1С», который дает возможность рассчитывать рекомендации с учетом особенностей работы «1С». Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Фронт платформы Tantor переведен на angular v15. Новый выпуск примечателен оптимизацией диалогового окна: на странице входа отображается номер версии платформы, и появилась всплывающая область уведомлений с подробными данными о релизе. Изменения затронули и графический пользовательский интерфейс, где учтены пожелания клиентов для работы на экранах с малым разрешением.

Кроме того, разработчик добавил возможность обработки больших планов в профайлере запросов, что позволяет проводить для них более глубокий анализ и при необходимости их оптимизировать. Среди других новшеств – улучшение логирования момента закрытия websocket’а для повышения качества обработки ошибок агента и платформы, а также доработки в части задержки передачи метрик в платформу.

Также в продукт были внесены следующие функциональные изменения: повышена производительность при доставке метрик на Dashboard; устранен сбой отображения репликации на Dashboard; значения в истории операций Maintenance в колонке «VALUES AFTER/ERROR» теперь отображаются корректно; исправлена работа рекомендаций в модуле pg_explain; добавлен сброс tooltip’ов при смене периода мониторинга и переходах между вкладками в профайлере запросов; доработана установка платформы и агента на Astra Linux 1.7.2.

«Налаженный короткий релизный цикл позволяет нам эффективно работать над совершенствованием функционала платформы Tantor: оперативно выявлять потребности пользователей и прорабатывать гипотезы в поисках новых решений. Это однозначно позитивно отражается на качества продукта. Релиз 1.13 включает целый ряд изменений, в частности добавлена поддержка параметров конфигурации для PostgreSQL v15 и возможность применения лицензий с такой же или меньшей датой. В основе этих обновлений – обратная связь от заказчиков. Для нас важен каждый из них, мы в первую очередь ориентируемся на решение конкретных задач», – сказал Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор лабс».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

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