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Биллинг Billing Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг АСР Автоматизированная система расчетов

Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов


02.10.2024 Телеком-оператор в Татарстане перешел на российский биллинг: что изменилось для компании и ее абонентов

у, цифровому и кабельному телевидению, видеонаблюдению и IP-телефонии. Работает под брендом «Летай». История вопроса Тендер на замену биллинговой системы «Таттелеком» объявил летом 2022 года. Прежний биллинг был внедрен региональным разработчиком специально под задачи компании, но уже не отвечал растущим потребностям телеком-оператора. Программное обеспечение не справлялось ни с ростом числ
03.09.2024 «Инферит» анонсировала биллинговую платформу Billogic

«Инферит Биллинг», новое направление российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline), выводит на рынок

27.06.2024 Компания «Биллинг.РФ» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Биллинг.РФ» разработчик биллинговой системы Platex, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise
28.05.2024 «Ростелеком» переводит чиновников на российский биллинг

и не рассказали. Редакция CNews обратилась к ее представителям с этим вопросом, а также с вопросом, биллинг какой компании использует оператор в настоящее время, и ожидает ответа. Биллинговая с
28.05.2024 «Ростелеком» переведет биллинг на российскую основу

остью импортонезависимой автоматизированной системы — ключевой вызов для телеком-отрасли. «Нам важно обеспечить себя и российскую телеком-отрасль надежными и безопасными решениями. Работа по переводу биллинга на российскую основу — ключевой шаг в этом направлении. Мы уверены, что совместный проект с Nexign поможет нам создать надежную систему, способную справиться с самыми сложными задачами
23.05.2024 Oracle указали на дверь. «Ростелеком» отказывается от американского биллинга в пользу российского

компонент внутренней инфраструктуры абсолютно любого оператора связи – российского или зарубежного. Биллинговая система ведет учет всех действий абонентов в сети – количество использованных мин
11.03.2024 Михаил Матюшин -

Михаил Матюшин, Nexign: Биллинг должен быть импортонезависимым, универсальным и модульным

функциональность до полноценной универсальной системы. Первым решением стал «Универсальный Цифровой Биллинг», который был разработан при поддержке Российского фонда развития информационных техн
25.10.2023 Сбербанк и «Расчетные решения» продолжают развитие облачного биллинга БРИС ЖКХ в Твери

тической загрузки данных показаний приборов учета и выгрузки данных в ГИС ЖКХ. В общей сложности эти улучшения затронули более 200 тыс. лицевых счетов потребителей в Твери. «Мы рады, что наш облачный биллинг продолжает функциональное развитие в Твери и к системе подключаются новые поставщики услуг ЖКХ. БРИС ЖКХ отвечает самым современным требованиям, предъявляемым к ИТ-решениям. Система соч
10.01.2023 Мобильный оператор Kcell завершил переход на единый биллинг с помощью Nexign

ной биллинговой системы обеспечит рост бизнеса при одновременном снижении капитальных затрат. Новый биллинг также позволит сократить время выхода на рынок (TTM) и внедрять гибкие маркетинговые

11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности»

Премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» получила новая биллинговая платформа – совместный проект «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и электронной
07.04.2021 «Триколор» перевел 12 млн клиентов на новую биллинговую систему с помощью SAP

результат перехода — это серьезное увеличение скорости настройки новых продуктовых предложений. Теперь процесс, на который раньше тратили несколько недель, занимает 1-2 дня. Органично были вписаны в биллинговую систему новые услуги, которые сейчас активно развивает «Триколор», в частности, ОТТ-сервисы и видеонаблюдение». Андрей Шарак, директор по консалтингу и поддержке SAP CIS, отметил: «
17.03.2021 Nexign и «Мегафон» внедрили единый биллинг

няя высокий уровень обслуживания во всех регионах. В то время как «Мегафон» сможет развивать единую биллинговую систему для решения краткосрочных и долгосрочных бизнес-задач, масштабируемый опы
11.03.2021 Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга

плачены в течение года после завершения сделки. Чем занимается НПФ «Беркут» НПФ «Беркут» работает с 1995 г. Компания является поставщиком комплексных решений для роста телеком-бизнеса и разработчиком биллинговых систем. Основным клиентом компании является как раз Tele2. В частности, в 2019 г. Tele2 на базе разработанной НПФ «Беркут» биллинговой системы In@Voice внедрил платформу «Маркет Tel
13.10.2020 Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ

Сколько Qiwi заплатила за права на продукты «Биллинг онлайн» и «Открытый город» Платежная система Qiwi раскрыла подробности приобретения прав на программные продукты «Биллинг онлайн» и «Открытый город», а также перевода к себе разр
16.09.2020 Nexign помогла модернизировать биллинговую систему «Узбектелекома»

второго этапа проекта в новую систему была перенесена база абонентов фиксированной связи и ШПД. При этом, в ходе реализации проекта, команда Nexign обеспечила непрерывность бизнеса оператора – замена биллинговых систем и миграция абонентов проводилась без остановки обслуживания абонентов и с минимальными влиянием на существующие процессы оператора. В результате проекта модернизации биллинго
02.03.2020 Qiwi выходит на рынок ЖКХ

Qiwi объявила о создании в рамках контура группы новой компании «Биллинг онлайн решения», которая займется разработкой комплексных решений для рынка ЖКХ. Центральный офис компании расположен в Екатеринбурге, должность генерального директора занял Денис Грибк
25.02.2020 Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов

опыта. Мы сделаем все возможное, чтобы создать максимально эффективное и комфортное взаимодействие. Биллинг является центральной информационной системой, критически важной структурой, которая о
19.09.2019 Bell Integrator модернизировал биллинговую систему Национального расчетного депозитария

и базами данных, задействованными в процессе. Кроме того, автоматизация большого количества ранее выполняемых вручную операций ускорило расчеты и сократило риски, связанные с человеческим фактором. «Биллинговая система является одной из бизнес-критичных систем Национального расчетного депозитария. При этом особенности бизнеса компании таковы, что работа с клиентами (крупными финансовыми ор
18.10.2018 Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой

Инвестиции в биллинг Принадлежащая российскому венчурному фонду Typhoon Digital Development (TDD) компания
06.02.2018 «Петер-Сервис» внедрил систему конвергентного биллинга для Geocell

шил проект унификации биллинговой системы для грузинского оператора мобильной связи Geocell. Единый биллинг позволит проводить расчеты и тарификацию вызовов в режиме реального времени для всех

14.12.2017 Поставщики «Лаборатории Касперского» перейдут на биллинговую систему оплаты

т обеспечить клиентов необходимым ПО. Все, что нужно будет сделать клиенту, – скачать дистрибутивы. Биллинговая платформа позволяет подключиться к решению «Лаборатории Касперского» за несколько
20.07.2017 «Синимекс» внедрила приложение «Личный кабинет» в биллинговую систему ОКБ

на интеграция по импорту платежных документов и актуального справочника по клиентам из системы «1С».Биллинговая система, включая новый функционал, позволяет оптимизировать работу бухгалтерии и

22.05.2017 «RG-Soft» внедрила систему биллинга в компании «Московская биржа»

ервисов, которые предоставляет «Московская Биржа» своим клиентам. В результате внедрения в компании «Московская биржа» появилась централизованная система ценообразования, приведен к единому стандарту биллинг всех оказываемых компанией услуг, была реализована интеграция с личным кабинетом клиентов биржи, а разрозненные системы заменены на одну. Специалистами компании «RG-Soft» была повышена

09.02.2017 Nokia покупает ведущего производителя систем для биллинга

жно вести индивидуальные аккаунты, следить за потреблением услуг, регулировать тарификацию и выставлять счета абонентам. Считается, что OSS обеспечивает услуги более высокого класса, чем традиционный биллинг. Напомним, в 2011 г. Comptel продала Cisco часть своего бизнеса — подразделение Axiom Systems, занимающееся системой поддержки операционной деятельности для ИТ-компаний. Сумма сделки со
12.01.2017 В Региональном фонде капитального ремонта Новгородской области заработала система «Биллинг юридических лиц»

ЖКХ — компания «Технолоджи систем — инновации» — предоставила Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области, информационную систему «Биллинг юридических лиц» по модели SaaS. Об этом CNews сообщили в «Технолоджи систем — инновации». Ожидается, что использование системы «Биллинг юридических лиц» позволит решить одну из

27.09.2016 «Петер-Сервис» завершил внедрение конвергентного биллинга на Северном Кипре

чался второй этап проекта, в рамках которого была осуществлена миграция prepaid-абонентов на единый биллинг. В августе 2016 г. завершился переход всех абонентов Kuzey Kıbrıs Turkcell на единую

13.09.2016 Axoft запустила собственную биллинговую платформу

опровождение. При этом бизнес-процессы по своим услугам партнер также сможет автоматизировать через биллинговую платформу, уточнили в компании. Отдельно в компании отметили возможность создания
04.07.2016 НСПК и AT Consulting реализовали биллинг для платежной системы «Мир»

«Национальная система платежных карт» (НСПК) и компания AT Consulting реализовали биллинг платежной системы (ПС) «Мир». Решение на базе СПО обеспечивает автоматизированный рас
11.05.2016 «Биллинговые системы» разработали решение по приему платежей в Фонд капитального ремонта Пермского края

Разработчик финансовых и ИТ-решений «Биллинговые системы» настроил прием платежей на сайте Фонда капитального ремонта Пермского кр
25.12.2015 «Камчатскэнерго» перешло на новую биллинговую систему

омпанией Maykor-GMCS в рамках модернизации инфраструктуры сбыта коммунальных услуг и развития интеллектуальной энергетики Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили в Maykor-GMCS. Как отмечается, новая биллинговая система обеспечивает поддержку полного цикла обслуживания потребителей: от обращения до заключения договора, от снятия показаний до выставления единого платежного документа (ЕПД), о
04.12.2015 «Альянс Проф» и «Биллинг Онлайн» анонсировали облачное решение для начисления платы за ЖКУ

Компании «Альянс Проф» (центр компетенции по Astra Linux) и «Биллинг Онлайн» готовы представить рынку облачное решение для начисления платы за ЖКУ (биллинг). Платформа «Биллинг Онлайн», работающая под ОС Astra Linux, будет доступна в бизнес
04.09.2015 «Виалон Ойл» разработала решение биллинга топливных карт, интегрированное с системой спутникового мониторинга Wialon

ается дистрибуцией топливных карт и интеграцией различных систем процессинга топливных карт с системой спутникового мониторинга Wialon, разработала специализированный программный продукт Wialon Oil — биллинг топливных карт различных операторов, интегрированный с Wialon при помощи модуля SDK. Как сообщили CNews в компании Gurtam, разработчике программных продуктов семейства Wialon, решение в
07.07.2015 «Сибмэйл» оптимизировала биллинговую печать с установкой Xerox Nuvera 288

Информационно-почтовая компания «Сибмэйл» установила монохромную ЦПМ Xerox Nuvera 288 для печати биллинговых отправлений и книг. Как сообщили CNews в Xerox, инсталляция новой машины позволила заказчику повысить скорость и качество производства продукции, создав условия для увеличения объём
07.07.2015 «УЭК» создаст в ХМАО-Югре Единый центр процессинга и биллинга

обязанности Губернатора Югры Натальей Комаровой, президентом «УЭК» Алексеем Поповым и генеральным директором «Сберэнергосервис-Югра» Ларисой Каменюк о создании в регионе Единого центра процессинга и биллинга (ЕЦПиБ). В рамках деятельности ЕЦПиБ «УЭК» будет внедрять Систему автоматизированных расчетов в сфере ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. Пилотный проект будет запущен в горо
06.07.2015 Председатель правительства Астраханской области о создании ЕЦПиБ в регионе

о осуществление функций единого центра процессинга и биллинга. Теперь она осуществляет процессинг и биллинг начислений жилищно-коммунальных услуг, процессинг платежей по пассажирским перевозкам
18.06.2015 Биллинговые центры «УЭК» заработают в более чем в 30 регионах

ублике Марий Эл, Республике Чувашия. Услугами центров пользуется более 25 млн человек. Процессинг и биллинг Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) в Калужской области начал создаваться в и
08.06.2015 В операторе связи Celecom внедрен биллинг на базе платформы Fastcom 12

ации Oracle Standard Edition, что позволило существенно снизить стоимость проекта. Важно, что при этом производительность и функциональность системы были полностью сохранены. Параллельно с внедрением биллинга на Fastcom 12 были автоматизированы сквозные процессы продаж, подключения услуг; обслуживания и технической поддержки. Интеграция платформы Fastcom 12 c другими информационными ресурса
20.04.2015 В Пермском крае заработал биллинг капитального ремонта «Эттон»

ением и приложить к нему копию свидетельства о праве собственности», – комментируют в Фонде. Сейчас биллинговая система позволяет Фонду капитального ремонта качественно вести начисления взносов
25.03.2015 Разработчик приложения «Центральная касса» прошел аудит на соответствие PCI DSS

Разработчик мобильного приложения и платежного портала «Центральная касса» — компания «Биллинговые системы» — прошел сертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта бе
02.03.2015 Алексей Попов: Наша основная задача - создание единых центров процессинга и биллинга

ЖКХ в регионе, о которой говорится в федеральном законе. Работает в Тульской области и транспортный биллинг. Там введен дифференцированный тариф - поездка за наличный расчет стоит 20 руб., а с


Публикаций - 1940, упоминаний - 2337

Биллинг и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1728 202
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 299 188
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 244 185
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 217 179
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 233 179
Oracle Corporation 6641 170
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 188 166
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12127 160
Microsoft Corporation 24483 151
Ростелеком 9539 132
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8657 129
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 141 123
МегаФон 8534 114
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 122 112
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 260 97
IBM - International Business Machines Corp 9413 92
8064 76
SAP SE 5231 76
BSS - Банк Софт Системс - БСС 660 74
Cisco Systems 5085 69
Amdocs 132 63
HP Inc. 5665 57
Broadcom - VMware 2331 55
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 54
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 52
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1272 50
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 49
Ростелеком - Связьинвест 1707 47
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 43
Intel Corporation 12106 40
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 38
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 37
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2842 37
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1451 36
АФК Система ПАО 1790 34
HP - Hewlett-Packard 3619 33
Siemens AG - Siemens Group 2581 32
Максима ГК - GMCS 358 31
Google LLC 11672 31
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 512 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7093 97
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 69
Альфа-Банк 1738 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2763 32
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 646 26
ГПБ - Газпромбанк 1065 24
РЖД - Российские железные дороги 1874 24
Visa International 1942 23
Почта России ПАО 2088 20
Интер РАО ЕЭС ПАО 329 20
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1092 19
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 19
ПСБ - Промсвязьбанк 841 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2252 18
Газпром ПАО 1330 18
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 919 15
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 15
Евросеть 1404 15
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 196 15
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 331 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 506 14
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 14
Спортмастер - Sportmaster 175 14
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 13
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 213 13
Новард УК - Novard 72 13
Пробизнесбанк АКБ 134 12
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 134 12
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 12
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 115 12
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 12
NanduQ - Qiwi 996 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 560 12
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 168 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
РусГидро ПАО - ГидроОГК 300 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11310 270
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3898 51
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4892 48
Федеральное казначейство России 1749 37
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5791 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2996 35
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3072 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4608 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4414 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2957 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3280 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2443 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1974 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5368 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1653 15
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2829 15
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2164 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2670 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1355 11
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1850 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3233 9
Судебная власть - Judicial power 2290 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 761 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 964 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 569 7
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Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 972 6
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1480 5
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U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 369 4
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1344 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6239 106
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 15
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 640 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 323 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 712 5
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 4
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 9 4
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 218 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
OWASP - Open Web Application Security Project 92 2
Единая Россия - Политическая партия 290 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
WiMAX Forum 68 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1014 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
ASF - Apache Software Foundation 203 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 286 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 51 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 97 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 237 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63915 1000
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29933 485
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20249 434
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11032 373
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18245 372
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48847 372
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29080 361
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27595 323
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20630 321
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5901 314
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15603 306
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11446 301
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24850 293
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5576 280
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6583 251
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24150 245
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23718 242
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15429 220
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10824 219
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8051 216
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9774 203
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26342 195
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 598 195
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 361 192
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9671 181
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6481 155
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9261 148
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13808 145
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11668 144
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8350 138
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12316 137
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3923 135
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9148 133
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12684 132
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12571 122
Программный стек 206 118
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10609 118
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6868 114
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 401 113
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12258 110
Linux OS 9722 233
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 245 193
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 241 193
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 255 190
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 303 189
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 317 188
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 289 188
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost 269 187
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 238 186
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 147 124
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1171 82
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 489 72
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 56
Microsoft Windows 2000 8660 56
Microsoft Windows 15489 50
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 49
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5034 42
MTC Foris OSS - биллинговая система 56 39
Apple iPhone 6 4861 36
Google Android 13847 32
Microsoft SQL Server 1647 32
Oracle Java - язык программирования 3003 30
Microsoft Dynamics 1170 28
Microsoft Exchange 1697 27
Microsoft Azure 1398 26
Oracle СУБД 632 26
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 952 25
Apple iOS 7633 25
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1050 25
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1389 24
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 918 21
Microsoft Skype 2053 21
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2242 20
Oracle E-Business Suite - OEBS 582 20
Microsoft Office 3688 19
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1286 19
Microsoft Office 365 930 18
Oracle Utilities 38 18
Parallels Automation 45 16
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 629 16
Попов Алексей 333 45
Тараканов Дмитрий 51 28
Сивцев Илья 137 22
Яценко Вадим 43 21
Орловский Виктор 372 20
Шевченко Владимир 145 19
Леушев Андрей 72 15
Прохоров Фёдор 83 15
Тищенко Юрий 15 14
Путин Владимир 3111 14
Мухин Максим 18 13
Шестаков Александр 38 13
Грибанов Юрий 30 13
Левиков Антон 69 13
Патрин Максим 31 13
Синьков Кирилл 30 13
Фридман Илья 42 13
Михалев Павел 20 13
Халяпин Сергей 82 13
Базалей Наталья 15 12
Белоусов Сергей 240 12
Подкопаев Олег 30 12
Свердлов Михаил 33 12
Сафронов Юрий 67 12
Чекель Павел 15 12
Дегтярев Алексей 57 12
Потёмкин Роман 21 12
Леоничев Алексей 14 12
Скородумов Олег 17 12
Хрусталев Александр 33 12
Пиляр Елена 21 12
Асратян Петр 36 12
Муравлев Александр 15 12
Кравченко Денис 26 12
Коротнев Константин 34 12
Гуральников Сергей 164 12
Гаттаров Руслан 144 11
Калюжный Игорь 27 11
Смирнов Александр 74 11
Солонин Виталий 89 10
Россия - РФ - Российская федерация 141186 1168
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42571 372
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51777 190
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14030 189
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17109 163
Европа 21659 149
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14115 110
Украина 7561 82
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7281 73
Казахстан - Республика 5471 66
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16755 61
Германия - Федеративная Республика 12619 58
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13272 57
Европа Восточная 3065 50
Азия - Азиатский регион 5444 46
Россия - СФО - Новосибирск 4222 41
Беларусь - Белоруссия 5556 41
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2608 36
Япония 13235 36
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3032 35
Россия - УФО - Екатеринбург 3875 34
Африка - Африканский регион 3441 33
Россия - ЦФО - Тульская область 1200 33
Франция - Французская Республика 7798 33
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2894 32
Индия - Bharat 5386 31
Россия - ЦФО - Калужская область 960 30
Канада 4852 29
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3058 29
Швеция - Королевство 3609 28
Ближний Восток 2911 28
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2825 27
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2400 26
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 686 25
Россия - СФО - Иркутская область 1057 24
Россия - УФО - Челябинская область 1171 23
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2679 22
Узбекистан - Республика 1693 22
Россия - ЮФО - Астраханская область 650 22
Финляндия - Финляндская Республика 3585 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49999 511
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47208 431
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13786 347
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7814 255
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28368 229
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2155 208
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23574 201
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18018 188
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3521 177
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6295 170
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5834 157
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13083 156
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16048 153
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7729 145
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6799 132
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10757 128
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5307 124
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9785 115
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5565 113
Энергетика - Energy - Energetically 4970 103
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5873 90
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2143 79
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6750 78
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9565 75
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4712 68
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5955 66
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2870 63
Кредитование - Сrediting - Заём 6598 62
Страхование - Страховое дело - Insurance 5707 60
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1909 57
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7887 55
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7432 52
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4400 50
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10829 50
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2741 48
Аренда 2376 46
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4852 45
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8419 45
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11195 41
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 621 14
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 874 9
Cellular News 234 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5889 8
Forbes - Форбс 794 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1767 5
Стрим-ТВ - телекомпания 157 5
TAdviser - Центр выбора технологий 385 5
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 65 4
Известия ИД 609 4
Ведомости 937 4
RCR News 107 4
NE Asia Online 313 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 979 4
N+1 - Издание 154 4
Bloomberg 1247 3
CNews - ZOOM.CNews 1845 3
BleepingComputer - Издание 320 3
РБК Daily 91 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 408 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1273 3
CNews Северо-Запад 24 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 174 2
Silicon.com 364 2
Telecom.paper 194 2
Total Telecom 613 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 2
ComNews - Медиа-бизнес 107 2
Sports.ru - Спортс.ру 27 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 516 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 2
23ABC News 170 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 2
The Register - The Register Hardware 1516 2
IDG - International Data Group 114 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
FT - Financial Times 1208 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7970 113
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3125 56
Gartner - Гартнер 3541 44
IDC - International Data Corporation 4900 43
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 970 17
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 312 14
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 597 10
Forrester Research 821 9
Рустелеком ТК 303 7
CNews Инновация года - награда 110 6
Strategy Analytics 284 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 112 5
Juniper Research 520 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
Frost & Sullivan 203 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 324 4
Fortune Global 500 285 4
Gartner - Dataquest 347 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 3
In-Stat/MDR 70 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 73 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 80 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
CNews ИТ-инфраструктура 28 2
Coleman Parkes 11 2
Analysys Mason - Mason Communications 27 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 181 2
Synergy Research Group 42 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 2
TechTarget 13 1
S&P 500 557 1
Медиалогия 24 1
Mobile Research Group 74 1
Рустеком 3 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 130 1
Dimensional Research 14 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 63 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 229 10
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 810 8
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 61 8
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 7
РАН - Российская академия наук 1839 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 427 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 359 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 576 5
ТГУ - Томский государственный университет 170 4
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 113 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 518 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 199 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 981 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 281 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 243 3
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 879 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1474 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 175 3
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 45 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 77 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 211 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 65 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 136 2
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 41 2
ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 9 2
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