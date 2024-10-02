Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов

Телеком-оператор в Татарстане перешел на российский биллинг: что изменилось для компании и ее абонентов у, цифровому и кабельному телевидению, видеонаблюдению и IP-телефонии. Работает под брендом «Летай». История вопроса Тендер на замену биллинговой системы «Таттелеком» объявил летом 2022 года. Прежний биллинг был внедрен региональным разработчиком специально под задачи компании, но уже не отвечал растущим потребностям телеком-оператора. Программное обеспечение не справлялось ни с ростом числ

«Инферит» анонсировала биллинговую платформу Billogic «Инферит Биллинг», новое направление российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline), выводит на рынок

Компания «Биллинг.РФ» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Биллинг.РФ» разработчик биллинговой системы Platex, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise

«Ростелеком» переводит чиновников на российский биллинг и не рассказали. Редакция CNews обратилась к ее представителям с этим вопросом, а также с вопросом, биллинг какой компании использует оператор в настоящее время, и ожидает ответа. Биллинговая с

«Ростелеком» переведет биллинг на российскую основу остью импортонезависимой автоматизированной системы — ключевой вызов для телеком-отрасли. «Нам важно обеспечить себя и российскую телеком-отрасль надежными и безопасными решениями. Работа по переводу биллинга на российскую основу — ключевой шаг в этом направлении. Мы уверены, что совместный проект с Nexign поможет нам создать надежную систему, способную справиться с самыми сложными задачами

Oracle указали на дверь. «Ростелеком» отказывается от американского биллинга в пользу российского компонент внутренней инфраструктуры абсолютно любого оператора связи – российского или зарубежного. Биллинговая система ведет учет всех действий абонентов в сети – количество использованных мин

Михаил Матюшин - Михаил Матюшин, Nexign: Биллинг должен быть импортонезависимым, универсальным и модульным функциональность до полноценной универсальной системы. Первым решением стал «Универсальный Цифровой Биллинг», который был разработан при поддержке Российского фонда развития информационных техн

Сбербанк и «Расчетные решения» продолжают развитие облачного биллинга БРИС ЖКХ в Твери тической загрузки данных показаний приборов учета и выгрузки данных в ГИС ЖКХ. В общей сложности эти улучшения затронули более 200 тыс. лицевых счетов потребителей в Твери. «Мы рады, что наш облачный биллинг продолжает функциональное развитие в Твери и к системе подключаются новые поставщики услуг ЖКХ. БРИС ЖКХ отвечает самым современным требованиям, предъявляемым к ИТ-решениям. Система соч

Мобильный оператор Kcell завершил переход на единый биллинг с помощью Nexign ной биллинговой системы обеспечит рост бизнеса при одновременном снижении капитальных затрат. Новый биллинг также позволит сократить время выхода на рынок (TTM) и внедрять гибкие маркетинговые

Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» Премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» получила новая биллинговая платформа – совместный проект «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и электронной

«Триколор» перевел 12 млн клиентов на новую биллинговую систему с помощью SAP результат перехода — это серьезное увеличение скорости настройки новых продуктовых предложений. Теперь процесс, на который раньше тратили несколько недель, занимает 1-2 дня. Органично были вписаны в биллинговую систему новые услуги, которые сейчас активно развивает «Триколор», в частности, ОТТ-сервисы и видеонаблюдение». Андрей Шарак, директор по консалтингу и поддержке SAP CIS, отметил: «

Nexign и «Мегафон» внедрили единый биллинг няя высокий уровень обслуживания во всех регионах. В то время как «Мегафон» сможет развивать единую биллинговую систему для решения краткосрочных и долгосрочных бизнес-задач, масштабируемый опы

Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга плачены в течение года после завершения сделки. Чем занимается НПФ «Беркут» НПФ «Беркут» работает с 1995 г. Компания является поставщиком комплексных решений для роста телеком-бизнеса и разработчиком биллинговых систем. Основным клиентом компании является как раз Tele2. В частности, в 2019 г. Tele2 на базе разработанной НПФ «Беркут» биллинговой системы In@Voice внедрил платформу «Маркет Tel

Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ Сколько Qiwi заплатила за права на продукты «Биллинг онлайн» и «Открытый город» Платежная система Qiwi раскрыла подробности приобретения прав на программные продукты «Биллинг онлайн» и «Открытый город», а также перевода к себе разр

Nexign помогла модернизировать биллинговую систему «Узбектелекома» второго этапа проекта в новую систему была перенесена база абонентов фиксированной связи и ШПД. При этом, в ходе реализации проекта, команда Nexign обеспечила непрерывность бизнеса оператора – замена биллинговых систем и миграция абонентов проводилась без остановки обслуживания абонентов и с минимальными влиянием на существующие процессы оператора. В результате проекта модернизации биллинго

Qiwi выходит на рынок ЖКХ Qiwi объявила о создании в рамках контура группы новой компании «Биллинг онлайн решения», которая займется разработкой комплексных решений для рынка ЖКХ. Центральный офис компании расположен в Екатеринбурге, должность генерального директора занял Денис Грибк

Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов опыта. Мы сделаем все возможное, чтобы создать максимально эффективное и комфортное взаимодействие. Биллинг является центральной информационной системой, критически важной структурой, которая о

Bell Integrator модернизировал биллинговую систему Национального расчетного депозитария и базами данных, задействованными в процессе. Кроме того, автоматизация большого количества ранее выполняемых вручную операций ускорило расчеты и сократило риски, связанные с человеческим фактором. «Биллинговая система является одной из бизнес-критичных систем Национального расчетного депозитария. При этом особенности бизнеса компании таковы, что работа с клиентами (крупными финансовыми ор

Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой Инвестиции в биллинг Принадлежащая российскому венчурному фонду Typhoon Digital Development (TDD) компания

«Петер-Сервис» внедрил систему конвергентного биллинга для Geocell шил проект унификации биллинговой системы для грузинского оператора мобильной связи Geocell. Единый биллинг позволит проводить расчеты и тарификацию вызовов в режиме реального времени для всех

Поставщики «Лаборатории Касперского» перейдут на биллинговую систему оплаты т обеспечить клиентов необходимым ПО. Все, что нужно будет сделать клиенту, – скачать дистрибутивы. Биллинговая платформа позволяет подключиться к решению «Лаборатории Касперского» за несколько

«Синимекс» внедрила приложение «Личный кабинет» в биллинговую систему ОКБ на интеграция по импорту платежных документов и актуального справочника по клиентам из системы «1С».Биллинговая система, включая новый функционал, позволяет оптимизировать работу бухгалтерии и

«RG-Soft» внедрила систему биллинга в компании «Московская биржа» ервисов, которые предоставляет «Московская Биржа» своим клиентам. В результате внедрения в компании «Московская биржа» появилась централизованная система ценообразования, приведен к единому стандарту биллинг всех оказываемых компанией услуг, была реализована интеграция с личным кабинетом клиентов биржи, а разрозненные системы заменены на одну. Специалистами компании «RG-Soft» была повышена

Nokia покупает ведущего производителя систем для биллинга жно вести индивидуальные аккаунты, следить за потреблением услуг, регулировать тарификацию и выставлять счета абонентам. Считается, что OSS обеспечивает услуги более высокого класса, чем традиционный биллинг. Напомним, в 2011 г. Comptel продала Cisco часть своего бизнеса — подразделение Axiom Systems, занимающееся системой поддержки операционной деятельности для ИТ-компаний. Сумма сделки со

В Региональном фонде капитального ремонта Новгородской области заработала система «Биллинг юридических лиц» ЖКХ — компания «Технолоджи систем — инновации» — предоставила Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области, информационную систему «Биллинг юридических лиц» по модели SaaS. Об этом CNews сообщили в «Технолоджи систем — инновации». Ожидается, что использование системы «Биллинг юридических лиц» позволит решить одну из

«Петер-Сервис» завершил внедрение конвергентного биллинга на Северном Кипре чался второй этап проекта, в рамках которого была осуществлена миграция prepaid-абонентов на единый биллинг. В августе 2016 г. завершился переход всех абонентов Kuzey Kıbrıs Turkcell на единую

Axoft запустила собственную биллинговую платформу опровождение. При этом бизнес-процессы по своим услугам партнер также сможет автоматизировать через биллинговую платформу, уточнили в компании. Отдельно в компании отметили возможность создания

НСПК и AT Consulting реализовали биллинг для платежной системы «Мир» «Национальная система платежных карт» (НСПК) и компания AT Consulting реализовали биллинг платежной системы (ПС) «Мир». Решение на базе СПО обеспечивает автоматизированный рас

«Биллинговые системы» разработали решение по приему платежей в Фонд капитального ремонта Пермского края Разработчик финансовых и ИТ-решений «Биллинговые системы» настроил прием платежей на сайте Фонда капитального ремонта Пермского кр

«Камчатскэнерго» перешло на новую биллинговую систему омпанией Maykor-GMCS в рамках модернизации инфраструктуры сбыта коммунальных услуг и развития интеллектуальной энергетики Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили в Maykor-GMCS. Как отмечается, новая биллинговая система обеспечивает поддержку полного цикла обслуживания потребителей: от обращения до заключения договора, от снятия показаний до выставления единого платежного документа (ЕПД), о

«Альянс Проф» и «Биллинг Онлайн» анонсировали облачное решение для начисления платы за ЖКУ Компании «Альянс Проф» (центр компетенции по Astra Linux) и «Биллинг Онлайн» готовы представить рынку облачное решение для начисления платы за ЖКУ (биллинг). Платформа «Биллинг Онлайн», работающая под ОС Astra Linux, будет доступна в бизнес

«Виалон Ойл» разработала решение биллинга топливных карт, интегрированное с системой спутникового мониторинга Wialon ается дистрибуцией топливных карт и интеграцией различных систем процессинга топливных карт с системой спутникового мониторинга Wialon, разработала специализированный программный продукт Wialon Oil — биллинг топливных карт различных операторов, интегрированный с Wialon при помощи модуля SDK. Как сообщили CNews в компании Gurtam, разработчике программных продуктов семейства Wialon, решение в

«Сибмэйл» оптимизировала биллинговую печать с установкой Xerox Nuvera 288 Информационно-почтовая компания «Сибмэйл» установила монохромную ЦПМ Xerox Nuvera 288 для печати биллинговых отправлений и книг. Как сообщили CNews в Xerox, инсталляция новой машины позволила заказчику повысить скорость и качество производства продукции, создав условия для увеличения объём

«УЭК» создаст в ХМАО-Югре Единый центр процессинга и биллинга обязанности Губернатора Югры Натальей Комаровой, президентом «УЭК» Алексеем Поповым и генеральным директором «Сберэнергосервис-Югра» Ларисой Каменюк о создании в регионе Единого центра процессинга и биллинга (ЕЦПиБ). В рамках деятельности ЕЦПиБ «УЭК» будет внедрять Систему автоматизированных расчетов в сфере ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. Пилотный проект будет запущен в горо

Председатель правительства Астраханской области о создании ЕЦПиБ в регионе о осуществление функций единого центра процессинга и биллинга. Теперь она осуществляет процессинг и биллинг начислений жилищно-коммунальных услуг, процессинг платежей по пассажирским перевозкам

Биллинговые центры «УЭК» заработают в более чем в 30 регионах ублике Марий Эл, Республике Чувашия. Услугами центров пользуется более 25 млн человек. Процессинг и биллинг Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) в Калужской области начал создаваться в и

В операторе связи Celecom внедрен биллинг на базе платформы Fastcom 12 ации Oracle Standard Edition, что позволило существенно снизить стоимость проекта. Важно, что при этом производительность и функциональность системы были полностью сохранены. Параллельно с внедрением биллинга на Fastcom 12 были автоматизированы сквозные процессы продаж, подключения услуг; обслуживания и технической поддержки. Интеграция платформы Fastcom 12 c другими информационными ресурса

В Пермском крае заработал биллинг капитального ремонта «Эттон» ением и приложить к нему копию свидетельства о праве собственности», – комментируют в Фонде. Сейчас биллинговая система позволяет Фонду капитального ремонта качественно вести начисления взносов

Разработчик приложения «Центральная касса» прошел аудит на соответствие PCI DSS Разработчик мобильного приложения и платежного портала «Центральная касса» — компания «Биллинговые системы» — прошел сертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта бе