«Ростелеком» переводит чиновников на российский биллинг

«Ростелеком» откажется от зарубежной биллинговой системы в пользу отечественной для корпоративных и государственных клиентов. За основу будут взяты наработки компании Nexign – ее решения также использует «Мегафон». Биллинг – это одна из основных составляющих инфраструктуры любого оператора связи.

Навстречу отечественному

Оператор связи «Ростелеком» сообщил CNews о готовности перевести свою биллинговую систему на отечественные технологии. Базой для нового решения станут наработки российской компании Nexign.

Представители «Ростелекома» подчеркнули, что в настоящее время оператор работает над проектом российского биллинга для своих бизнес- и государственных клиентов (B2В и B2G соответственно). О сроках перевода на отечественные наработки биллинга обычных клиентов (В2С) в компании не рассказали. Редакция CNews обратилась к ее представителям с этим вопросом, а также с вопросом, биллинг какой компании использует оператор в настоящее время, и ожидает ответа.

Биллинговая система – это один из самых основных, ключевых компонентов внутренней инфраструктуры абсолютно любого оператора связи, вне зависимости от того, в какой стране он работает. Биллинг – это сложная система учета абсолютно всех действий абонентов, подключенных к сети оператора. Если речь идет о мобильной связи, то биллинг подсчитывает количество потраченных абонентом минут, SMS-сообщений и гигабайтов трафика, а также выставляет им счета. И это лишь часть его возможностей.

«Ростелеком» «Ростелеком» отказывается от иностранного биллинга в пользу российского

Согласно статистике «Ростелекома», количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,4 млн. Также «Ростелеком» входит в число крупнейших мобильных операторов России с более чем 48 млн абонентов и развивает видеосервис Wink с более чем 20 млн подписчиков.

Что задумал оператор

По словам представителей «Ростелекома», внедряя решения Nexign, оператор преследует цель по созданию биллинговой системы, способной обеспечить «поддержку всего комплекса ИКТ-услуг (информационно-коммуникационные технологии – прим. CNews) "Ростелекома"». Притом обеспечивать такую поддержку эта система обязана «как на текущий момент, так и с учетом планов перспективного развития, включая сети пятого поколения».

Судя по всему, в дальнейшем «Ростелеком» намерен предлагать созданную вместе с Nexign биллинговую систему другим операторам связи. На это указал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Дарий Халитов.

«Нам важно обеспечить себя и российскую телеком-отрасль надежными и безопасными решениями, – сказал CNews Дарий Халитов. – Работа по переводу биллинга на российскую основу — ключевой шаг в этом направлении. Мы уверены, что совместный проект с Nexign поможет нам создать надежную систему, способную справиться с самыми сложными задачами на рынке. Это важный шаг к укреплению технологического суверенитета России в сфере ИКТ».

Представители оператора добавили также, что новая биллинговая система сможет полностью закрыть «потребности B2B-операторов, корпоративные клиенты которых имеют более 5 млн сотрудников». В дополнение к этому, по их словам, новый биллинг поможет «снизить совокупную стоимость владения ИТ-ландшафтом».

Партнер проверенный

Компания Nexign, чьи разработки интегрирует «Ростелеком», существует на рынке более 32 лет. Согласно информации из сервисов ЕГРЮЛ и «Контур.Фокус», АО «Нексайн» (юрлицо Nexign) основано в марте 1992 г.

Пост гендиректора компании с сентября 2023 г. занимает Михаил Матюшин. До середины марта 2022 г. единственным держателем акций АО «Нексайн» была компания ООО «Юэсэм Телеком» с 17 января 2023 г. 100% акций Nexign принадлежат «Мегафону». В середине мая 2024 г. уставный капитал Nexign вырос почти вдвое – с 26,52 тыс. руб. до 52,02 тыс. руб.

Биллинг «Мегафона» тоже построен на разработках Nexign. Как сообщал CNews, оператор интегрировал их в начале 2021 г.

По словам коммерческого директора Nexign Сергея Карпова, «Ростелеком» является в Nexign стратегическим заказчиком. «Проект построения автоматизированной системы расчетов для оператора с таким широким спектром услуг и географией присутствия позволит создать действительно полное решение, подходящее большому количеству заказчиков», – сообщил он CNews, отдельно отметив, что проект будет завершен в поставленные сроки.

На момент выхода материала ни Nexign, ни «Ростелеком» не раскрывали ни сроки перехода оператора на российский биллинг, ни плановый размер затрат на этот переход.

Также отечественным биллингом пользуется и МТС. CNews писал, что в марте 2024 г. он сделал выбор в пользу биллинговой системы собственной разработки на базе российских технологий. Она заменила ему иностранный биллинг Foris, которым оператор пользовался около 20 лет. Он внедрил ее в сентябре 2004 г.

Комментарий «Ростелекома»

Непосредственно перед публикацией материала в редакцию CNews поступил комментарий «Ростелекома». Он приведен без изменений.

«В настоящее время, мы уже используем биллинг от компании «Нексайн» для сегментов B2B/B2G. В то же время, текущая версия продукта содержит в себе ряд компонент, которые необходимо перевести на полностью российский стек технологий, – сказал CNews cтарший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Дарий Халитов. - В контексте проекта построения импортонезависимого биллинга следует отметить, что мы одновременно занимаемся развитием и цифровизацией сразу нескольких сегментов нашего бизнеса. С одной стороны мы активно занимаемся развитием массового сегмента, это наш, по сути, оператор мобильной связи Tele2 и оператор фиксированный связи «Ростелеком». С другой стороны у нас есть крупные клиенты в сегментах B2B и B2G со своими особенностями и различиями. Мы параллельно развиваем два эти ландшафта для массового и корпоративного сегмента. Биллинговое решение мы планируем использовать в большей степени для корпоративного сегмента, где очень высокий уровень индивидуализации, особенностей тарифных планов и ведение тарифного учета».

«Мы приняли для себя решение разделить ИТ-ландшафт на домены, задача которых - обслуживать определенный бизнес-сегмент. Это позволяет нам обеспечить максимальную гибкость в развитии бизнеса компании и, одновременно, получить максимальную прозрачность в управлении процессами изменений. И, следуя данной стратегии, мы определяем целевой набор информационных систем, оптимальный для каждого отдельного бизнес-сегмента. Проект предполагает плавный и бесшовный переход никак не влияющий на доступность наших услуг нашим клиентам», – подытожил Дарий Халитов.