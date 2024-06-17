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MTC Foris OSS биллинговая система


17.06.2024 Павел Таранов, МТС: Telecom Platform позволяет телеком-индустрии экосистемы двигаться быстрее

«От внешних решений — к собственной разработке» CNews: Почему возникла необходимость начать переход с Foris на Telecom Platform? Павел Таранов: Биллинговая система Foris использовалась на протяжении двадцати лет, но возможностей, которые она давала нам как телеком оператору, для экосисте
11.11.2011 «Ситроникс» представил OSS/BSS-систему Foris и RFID-решения для африканского рынка

способность канала связи, а также расширенный функционал для управления и контроля трафика. «В настоящее время «Ситроникс» активно наращивает присутствие в африканском регионе. Биллинговая платформа Foris уже внедрена силами нашего подразделения «Ситроникс Телекоммуникационные решения» для одного из крупнейших африканских телекоммуникационных операторов Warid Telecom, который предоставляет
28.03.2011 МГТС завершила внедрение единой биллинговой системы

телефонная сеть», входящая в Группу МТС, объявила о вводе в эксплуатацию единой биллинговой системы Foris Fix, что позволит абонентам компании обращаться в любой из московских центров услуг свя
30.11.2010 «Ситроникс» поставит Warid Telecom Uganda дополнительные лицензии биллинговой системы FORIS

м Солюшнс» и оператором сотовой связи Warid Telecom Uganda. В соответствии с контрактом, «Ситроникс» поставит Warid Telecom Uganda 1,1 млн дополнительных пользовательских лицензий биллинговой системы FORIS, после чего их количество у оператора будет составлять 2,4 млн, говорится в сообщении компании. «Начало нового проекта – свидетельство того, что наши решения для биллинга востребованы тел
13.05.2010 МГТС ввела в эксплуатацию новую биллинговую систему FORIS Fix

дская телефонная сеть (МГТС) объявила о завершении комплекса работ по внедрению биллинговой системы FORIS Fix и вводе её в промышленную эксплуатацию. Переход МГТС на новый системный продукт

25.12.2008 Внедрение CRM: «Ситроникс» потренировался на МТС

дере участвовали также подконтрольная «Ситрониксу» чешская Strom Telecom (на ее биллинговой системе FORIS BSS/OSS работает МТС) и израильская Amdocs, чьи биллинговые и CRM-системы используют ко
30.01.2008 "Ситроникс" поставит систему конвергентного биллинга оператору "Стрим-ТВ"

ла контракт с ЗАО "Стрим-ТВ" на поставку системы конвергентного биллинга в режиме реального времени FORIS, сообщает «Прайм-ТАСС». Стоимость контракта составляет несколько миллионов долларов. Си
25.12.2006 «Ситроникс» стал поставщиком Vodafone

ляет несколько миллионов евро. Как отмечается в сообщении российского концерна, речь идет о решении FORIS BSS/OSS, которое «позволит оператору предлагать клиентам практически любую комбинацию т
14.05.2004 "Комстар - Объединенные Телесистемы": $2 млн. на первичную автоматизацию

есурсов "Комстар - Объединенные Телесистемы" вскоре начнется масштабный проект по внедрению системы FORIS OSS, разработанной компанией STROM Telecom. Стоимость данного проекта оценивается в сум
09.03.2004 STROM внедрил OSS-систему для 4,5 млн. абонентов МГТС

мпания STROM Telecom внедрила на 10 узлах ОАО «МГТС» системы поддержки деятельности оператора связи FORIS OSS. Установлённая ёмкость внедрённых систем составляет порядка 4,5 млн. номеров. Следу

Публикаций - 57, упоминаний - 75

MTC Foris OSS и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12830 32
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1314 32
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 29
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 9
NVision Group - Энвижн Груп 679 9
Vodafone Group 1370 6
Ростелеком 9774 5
Oracle Corporation 6716 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8782 5
МегаФон 8978 5
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 4
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 4
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 274 4
Telekom Srbija - Телеком Србија - Телеком-Сербия 21 3
Amdocs 133 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2923 3
Intel Corporation 12229 2
HP Inc. 5695 2
Microsoft Corporation 24690 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 2
8285 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4927 2
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 2
ФОРС - Центр разработки 639 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 109 2
Oracle Siebel Systems 507 2
Warid 12 2
Vodafone Czech Republic - Český Mobil - Czech Mobile 16 2
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 179 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 1
РТИ 146 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 89 1
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 1
Кинополис - Объединенные русские киностудии 6 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 1
Почта России ПАО 2120 1
РЖД - Российские железные дороги 1916 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 486 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
АФК Система - Система Масс-медиа 84 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Бизнес-Недвижимость 14 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 42 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
Газпром ПАО 1346 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 80 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 28 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 998 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4802 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1221 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 557 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5976 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5002 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1532 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 213 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1962 39
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 402 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20784 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27983 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24627 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6865 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8522 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31042 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11142 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10181 6
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4201 5
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15853 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4047 4
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3934 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6714 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11471 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 3
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 3
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IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 685 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4785 2
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МТС Джинс 0 3
МТС Telecom Platform 4 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1082 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 996 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 2
Linux OS 10044 2
МТС - The Platform - МТС Ocean 15 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
Ситроникс - Sitronics Daterium - Датериум МЦОД - мобильные центры обработки данных 4 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
Microsoft Visual Studio 411 1
Microsoft TFS - Microsoft Team Foundation Server 21 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 1
Microsoft Windows 15751 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 244 1
Dell EMC Symmetrix 71 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 95 1
Comverse RTBS - Comverse Real-Time Billing 3 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 961 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 321 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 202 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 63 1
МегаФон - Nexign BSS 5 1
МТС Integration Platform 2 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 126 1
Бондаренко Михаил 55 4
Павловский Павел 19 3
Вольпе Борис 91 3
Сушкевич Антон 66 2
Асланян Сергей 103 2
Галактионова Инесса 75 2
Халитов Дарий 22 2
Щеголев Игорь 698 1
Малофеев Константин 116 1
Глотов Алексей 25 1
Тараба Дмитрий 27 1
Хомченко Дмитрий 13 1
Рябов Алексей 11 1
Ананьев Дмитрий 78 1
Земков Сергей 158 1
Нефедов Павел 46 1
Смирнов Вячеслав 42 1
Рабовский Семен 32 1
Фомичев Андрей 71 1
Миронов Владимир 10 1
Семенова Ирина 43 1
Шестаков Сергей 18 1
Жижикин Игорь 27 1
Харитонов Александр 67 1
Ананьев Алексей 110 1
Добровольский Николай 14 1
Анкилов Константин 107 1
Мраморов Дмитрий 29 1
Красовский Александр 29 1
Богатырев Александр 3 1
Бессонов Олег 6 1
Нигматулин Тимур 1 1
Синица Екатерина 2 1
Попов Олег 51 1
Мусатов Леонид 2 1
Ухлинов Леонид 59 1
Соболев Леонид 4 1
Назаров Сергей 58 1
Malik Tariq - Малик Тарик 3 1
Ваносчуйзе Фредерик 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 12
Чехия - Чешская Республика 1310 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14159 8
Индия - Bharat 5478 7
Европа Восточная 3080 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7523 5
Азия - Азиатский регион 5564 4
Африка - Африканский регион 3491 3
Уганда - Республика 84 3
Украина 7637 3
Европа 21817 3
Израиль 2740 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2513 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3110 2
Узбекистан - Республика 1748 2
Германия - Федеративная Республика 12713 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52273 2
Ближний Восток 2954 2
Европа Центральная 266 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1402 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 278 1
Туркмения - Туркменистан 433 1
Бахрейн - Королевство 123 1
ЮАР - Кейптаун 45 1
Казахстан - Республика 5574 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1673 1
Россия - СФО - Новосибирск 4338 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1684 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 891 1
Россия - СФО - Кемеровская область 909 1
Россия - СФО - Республика Тыва 314 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1300 1
Конго - Демократическая Республика 96 1
Чехия - Прага 197 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 112 1
Индия - Махараштра 20 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5867 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5472 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6444 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16432 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7013 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3180 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7059 3
Энергетика - Energy - Energetically 5137 3
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14541 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18722 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29385 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5800 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24295 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 2
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Финансовые показатели - Financial indicators 2506 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6009 2
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Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1186 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 643 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2772 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 76 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7546 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10019 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2452 1
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Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 355 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4876 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2944 1
Английский язык 6670 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11018 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2207 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5826 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11031 1
Ведомости 1031 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 1
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
РБК Daily 91 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3231 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8158 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 534 1
ИнфоКом 104 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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