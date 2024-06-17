Павел Таранов, МТС: Telecom Platform позволяет телеком-индустрии экосистемы двигаться быстрее «От внешних решений — к собственной разработке» CNews: Почему возникла необходимость начать переход с Foris на Telecom Platform? Павел Таранов: Биллинговая система Foris использовалась на протяжении двадцати лет, но возможностей, которые она давала нам как телеком оператору, для экосисте

«Ситроникс» представил OSS/BSS-систему Foris и RFID-решения для африканского рынка способность канала связи, а также расширенный функционал для управления и контроля трафика. «В настоящее время «Ситроникс» активно наращивает присутствие в африканском регионе. Биллинговая платформа Foris уже внедрена силами нашего подразделения «Ситроникс Телекоммуникационные решения» для одного из крупнейших африканских телекоммуникационных операторов Warid Telecom, который предоставляет

МГТС завершила внедрение единой биллинговой системы телефонная сеть», входящая в Группу МТС, объявила о вводе в эксплуатацию единой биллинговой системы Foris Fix, что позволит абонентам компании обращаться в любой из московских центров услуг свя

«Ситроникс» поставит Warid Telecom Uganda дополнительные лицензии биллинговой системы FORIS м Солюшнс» и оператором сотовой связи Warid Telecom Uganda. В соответствии с контрактом, «Ситроникс» поставит Warid Telecom Uganda 1,1 млн дополнительных пользовательских лицензий биллинговой системы FORIS, после чего их количество у оператора будет составлять 2,4 млн, говорится в сообщении компании. «Начало нового проекта – свидетельство того, что наши решения для биллинга востребованы тел

МГТС ввела в эксплуатацию новую биллинговую систему FORIS Fix дская телефонная сеть (МГТС) объявила о завершении комплекса работ по внедрению биллинговой системы FORIS Fix и вводе её в промышленную эксплуатацию. Переход МГТС на новый системный продукт

Внедрение CRM: «Ситроникс» потренировался на МТС дере участвовали также подконтрольная «Ситрониксу» чешская Strom Telecom (на ее биллинговой системе FORIS BSS/OSS работает МТС) и израильская Amdocs, чьи биллинговые и CRM-системы используют ко

"Ситроникс" поставит систему конвергентного биллинга оператору "Стрим-ТВ" ла контракт с ЗАО "Стрим-ТВ" на поставку системы конвергентного биллинга в режиме реального времени FORIS, сообщает «Прайм-ТАСС». Стоимость контракта составляет несколько миллионов долларов. Си

«Ситроникс» стал поставщиком Vodafone ляет несколько миллионов евро. Как отмечается в сообщении российского концерна, речь идет о решении FORIS BSS/OSS, которое «позволит оператору предлагать клиентам практически любую комбинацию т

"Комстар - Объединенные Телесистемы": $2 млн. на первичную автоматизацию есурсов "Комстар - Объединенные Телесистемы" вскоре начнется масштабный проект по внедрению системы FORIS OSS, разработанной компанией STROM Telecom. Стоимость данного проекта оценивается в сум