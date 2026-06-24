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Дурыгин Виктор
СОБЫТИЯ
Дурыгин Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
|Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
|Тимофеев Илья 10 2
|Малярчук Юрий 8 2
|Горшков Дмитрий 10 2
|Черныш Сергей 6 2
|Канаев Евгений 7 2
|Грунтов Антон 8 2
|Рылов Сергей 8 2
|Андрианов Михаил 9 2
|Панфилов Виталий 4 2
|Балихин Олег 5 2
|Подлеснов Владимир 2 2
|Гаранин Дмитрий 2 2
|Висленев Сергей 8 2
|Кузнецов Игорь 22 2
|Мальцев Игорь 2 2
|Найденов Борис 2 2
|Большаков Владимир 2 2
|Мавлютов Альберт 4 2
|Деркач Вячеслав 2 2
|Плетнев Олег 2 2
|Нижников Михаил 2 2
|Муха Николай 2 2
|Mancini John - Манчини Джон 14 2
|Головин Дмитрий 49 2
|Морозов Сергей 61 2
|Терехов Александр 16 2
|Козлов Михаил 181 2
|Васильев Дмитрий 75 2
|Осипов Олег 26 2
|Бейлезон Олег 32 2
|Коровко Вадим 17 2
|Варев Александр 17 2
|Синяков Владимир 4 2
|Лиходедов Александр 2 2
|Герман Андрей 24 2
|Князева Татьяна 8 1
|Сапрыкин Павел 4 1
|Потоков Павел 3 1
|Колдышев Павел 1 1
|Казарцев Кирилл 2 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
|IDC - International Data Corporation 4966 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8536 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 598 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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