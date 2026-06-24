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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дурыгин Виктор

СОБЫТИЯ


24.06.2026 НТЦ АРГУС помог АНО МПТЦ создать цифровой двойник телекоммуникационной инфраструктуры Москвы 1
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
30.04.2015 Рынок СЭД 2015: хорошая функциональность может быть дешевой 1
05.12.2014 Российский рынок СЭД будет расти за счет модернизации решений 1
02.11.2012 «Логика бизнеса 2.0» перевела 2,6 тыс. сотрудников МГТС на новую СЭД 1
29.10.2012 МГТС модернизировала систему на базе SAP ERP за 4 месяца 1
28.08.2012 CNews TV. МГТС сменила СЭД: подробности проекта 1
02.02.2012 МГТС продлила лицензии на Kaspersky Total Space Security 1
28.03.2011 МГТС завершила внедрение единой биллинговой системы 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Дурыгин Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1614 9
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 4
SAP SE 5572 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15509 3
АйТи 1516 3
Системы документооборота 519 2
Ростелеком 10850 2
Huawei 4492 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 329 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 2
Alfresco Software 155 2
Basware 20 1
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 1
Broadcom - VMware 2590 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5575 1
Microsoft Corporation 25682 1
IBM - International Business Machines Corp 9672 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1456 1
Directum - Директум 1243 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1900 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 486 1
Docsvision - ДоксВижн 1057 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 282 1
Такском - Taxcom 253 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1115 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1448 1
Ростелеком - Netris - Нетрис 59 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 1
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 19 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 277 1
SAP Consulting 36 1
Летограф - Letograf 80 1
Газпром - Севернефтегазпром 15 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3128 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
ВТБ Факторинг 26 2
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 2
DuPont - Дюпон 101 2
Рустранском - Русагротранс 25 1
Веста - Vesta Trading 9 1
ГПБ - Газпромбанк 1260 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 248 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
Победа - Кондитерская фабрика 15 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 3
МФЦ-112 2 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 774 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
Мосгортранс ГУП 138 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 2
Федеральное казначейство России 1938 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 778 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 149 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13817 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64038 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12053 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10548 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4294 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12054 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1445 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24108 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3545 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13610 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26098 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 631 2
Стандартизация - Standardization 2322 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11443 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7839 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2390 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5182 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4970 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60908 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7047 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2254 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35665 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9161 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25109 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 658 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 425 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33107 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4564 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5808 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27096 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2186 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12705 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 612 2
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 180 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1364 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4740 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1341 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2031 1
Электронный документ - Electronic document 1567 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14672 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1505 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1022 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 577 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 276 1
Microsoft Office 365 1034 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1644 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 940 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1830 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2534 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 224 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 688 1
1С:Документооборот КОРП 90 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 1
Intersoft Lab - Референт 157 1
Kaspersky Total Space Security - KTSS 43 1
Тимофеев Илья 10 2
Малярчук Юрий 8 2
Горшков Дмитрий 10 2
Черныш Сергей 6 2
Канаев Евгений 7 2
Грунтов Антон 8 2
Рылов Сергей 8 2
Андрианов Михаил 9 2
Панфилов Виталий 4 2
Балихин Олег 5 2
Подлеснов Владимир 2 2
Гаранин Дмитрий 2 2
Висленев Сергей 8 2
Кузнецов Игорь 22 2
Мальцев Игорь 2 2
Найденов Борис 2 2
Большаков Владимир 2 2
Мавлютов Альберт 4 2
Деркач Вячеслав 2 2
Плетнев Олег 2 2
Нижников Михаил 2 2
Муха Николай 2 2
Mancini John - Манчини Джон 14 2
Головин Дмитрий 49 2
Морозов Сергей 61 2
Терехов Александр 16 2
Козлов Михаил 181 2
Васильев Дмитрий 75 2
Осипов Олег 26 2
Бейлезон Олег 32 2
Коровко Вадим 17 2
Варев Александр 17 2
Синяков Владимир 4 2
Лиходедов Александр 2 2
Герман Андрей 24 2
Князева Татьяна 8 1
Сапрыкин Павел 4 1
Потоков Павел 3 1
Колдышев Павел 1 1
Казарцев Кирилл 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164338 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19358 2
Европа Восточная 3137 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 2
Европа 24895 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57065 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52924 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6520 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8714 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33313 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3923 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21358 2
Экономический эффект 1311 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 224 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3939 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 143 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3423 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12163 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3096 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 658 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 186 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6108 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6441 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6058 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3538 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6530 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3007 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15825 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 428 1
CNews TV 747 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8536 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 598 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452261, в очереди разбора - 728136.
Создано именных указателей - 196621.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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