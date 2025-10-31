Разделы

ВТБ Факторинг

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 22 дела, на cумму 56 087 326 992 ₽*

Судебные дела (22) на сумму 56 087 326 992 ₽*
в качестве истца (12) на сумму 33 143 357 166 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


31.10.2025 Николай Голов назначен директором по продукту в Postgres Professional 1
09.03.2023 Банк России включил «Мастерчейн» в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА 1
09.03.2022 Финансовую отчетность контрагентов «ВТБ факторинг» обрабатывает искусственный интеллект 1
01.10.2020 «ВТБ Факторинг» и «Мегафон» полностью автоматизировали процесс финансирования поставщиков и подрядчиков 2
24.10.2019 «ВТБ факторинг» подписал первые соглашения на платформе Getfinance 2
01.07.2019 «ВТБ факторинг» и «Венчур инжиниринг лаб» запустили финтех-платформу Getfinance 1
07.06.2018 Цифровое будущее: как ВТБ выстраивает процесс трансформации бизнеса 1
24.10.2017 Как управлять бизнес-процессами при цифровой трансформации? 2
25.08.2017 Названы имена первых докладчиков конференции «BPM и цифровая трансформация» 1
31.05.2017 Факторинговая площадка FactorPlat переходит на электронные УПД 1
15.05.2017 Tele2 назначила нового финансового директора 1
27.01.2017 Объём профинансированных поставок на FactorPlat увеличился до 4 млрд руб. 1
04.10.2016 Объём профинансированных поставок на FactorPlat за 3 квартал 2016 превысил 3,7 млрд руб. 1
06.09.2016 «Неофлекс» создала ИТ-инфраструктуру электронного факторинга для X5 1
30.04.2015 Рынок СЭД 2015: хорошая функциональность может быть дешевой 1
10.04.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Рынок СЭД 2015: новые тренды» 1
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 1
20.02.2015 Успей подать заявку на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
03.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
22.01.2015 Edisoft выводит на рынок проект по EDI-факторингу 2
05.12.2014 Российский рынок СЭД будет расти за счет модернизации решений 1
19.11.2014 Конференция CNews. «СЭД: особенности российского рынка» 1
29.07.2014 Василий Кузьмин - За 5 лет стоимость хранилищ сократилась в 10 раз 1
16.07.2012 Neoflex Reporting – единый "центр правды" для банка 1
22.05.2012 «Неофлекс» построила хранилище данных для «ВТБ Факторинг» 1
02.04.2012 В «ВТБ Факторинг» назначен новый ИТ-директор 1

Neoflex - Неофлекс 244 5
SAP SE 5415 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 324 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 3
Логика BPM 48 3
Бизнес-Консоль 18 3
АйТи 1433 3
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 634 2
Alfresco Software 147 2
Metasonic AG 23 2
Hoff Tech - Хофф Тех 45 2
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1594 2
Oracle Corporation 6851 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 2
IBM - International Business Machines Corp 9545 2
Корус Консалтинг ГК 1316 2
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 18 1
K2 - К2РУ - SourceCode 124 1
Летограф - Letograf 80 1
Венчур Инжиниринг Лаб 1 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
Парадигма 158 1
Basware 20 1
GreenData - Гриндата 43 1
МегаФон 9770 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3091 1
Amazon Inc - Amazon.com 3111 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13996 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 192 1
Comindware - Колловэар 173 1
8883 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 429 1
Docsvision - ДоксВижн 1030 1
Qlik - QlikTech 162 1
Teradata - Терадата 219 1
Такском - Taxcom 245 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2972 13
L’Oreal 58 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 3
ВТБ - ВТБ24 668 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1141 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 519 3
X5 Group - Перекрёсток 602 3
Совкомбанк ПАО 281 3
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 33 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 3
МСП Факторинг 11 3
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 2
Первоуральскбанк 4 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 2
Рустранском - Русагротранс 25 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 89 2
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 2
Кремлевский Банк 5 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1341 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1773 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 176 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 2
ПСБ - Промсвязьбанк 896 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 2
ГПБ - Газпромбанк 1155 2
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Uber 335 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
ГПБ Факторинг - Газпромбанк Факторинг 3 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 16 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
ВТБ - Открытие ФК - Открытие Факторинг 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5178 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 379 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Судебная власть - Judicial power 2396 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1982 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 141 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6231 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33591 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13242 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11288 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56421 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10041 8
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1383 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72132 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7330 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22682 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7206 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25834 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13271 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5648 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22783 5
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 387 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12120 3
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 339 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4404 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25438 3
Электронный документ - Electronic document 1520 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8083 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5201 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17338 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5811 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4128 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4034 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7485 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11215 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12656 3
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 333 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12249 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3377 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6972 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 688 2
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 84 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1243 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12903 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 616 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 844 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2391 2
Neoflex Reporting 24 4
Edisoft FactorPlat 18 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1475 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 404 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 2
GetFinance - Единая факторинговая онлайн‑платформа 7 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 566 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 284 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 77 1
1С:Документооборот КОРП 89 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3419 1
IBM SPSS Statistics 54 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 219 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 61 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 20 1
Neoflex FrontOffice 13 1
Neoflex STM - Neoflex Strategy Testing Manager 5 1
МТС Нас касается - Цифровой сервис поддержки благотворительности 8 1
Apache Hadoop 445 1
Microsoft Office 365 974 1
Apple Siri - Голосовой помощник 412 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1775 1
Apple iPad 3914 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1110 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2322 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1321 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 640 1
Трефилов Алексей 45 5
Драчев Никита 10 5
Коровко Вадим 17 4
Вагнер Юлия 12 4
Синяков Владимир 4 4
Мусатов Антон 4 3
Бейлезон Олег 32 3
Кулахметов Борис 10 3
Кузин Вадим 36 3
Кузьмин Василий 11 3
Герасимов Александр 44 3
Литвинов Павел 22 3
Аксенова Юлия 12 3
Зюба Вячеслав 4 3
Коптелов Андрей 116 3
Безбородов Александр 7 2
Газетин Егор 4 2
Карасев Павел 19 2
Дементьева Светлана 8 2
Ржавин Георгий 5 2
Леушев Андрей 75 2
Рудаков Денис 31 2
Погодаев Александр 7 2
Муньков Александр 5 2
Ащеулова Оксана 5 2
Дурыгин Виктор 9 2
Князева Татьяна 8 2
Машков Илья 6 2
Балихин Олег 5 2
Тимонич Андрей 3 2
Сапрыкин Павел 4 2
Потоков Павел 3 2
Судаков Александр 3 2
Зонов Валентин 4 2
Веретехина Светлана 2 2
Mancini John - Манчини Джон 14 2
Холинов Андрей 18 1
Кондратенко Максим 4 1
Кузнецов Иван 13 1
Степанов Александр 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 155245 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45394 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14449 2
Европа 24584 2
Италия - Милан 163 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13536 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 965 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53282 1
Германия - Федеративная Республика 12910 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2644 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50866 16
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25733 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54538 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6177 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7223 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11644 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6284 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14915 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17253 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2725 2
Экономический эффект 1189 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6194 2
Аудит - аудиторский услуги 3041 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1695 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10064 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 176 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8877 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 203 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5805 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1027 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3349 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 939 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 214 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2741 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11363 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 412 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 399 1
Английский язык 6850 1
Список системообразующих предприятий РФ 308 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3657 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2891 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7996 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2045 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6307 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6843 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1108 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11390 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8333 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
IDC - International Data Corporation 4941 1
Gartner - Гартнер 3598 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1237 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
