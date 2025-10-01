Разделы

Тимонич Андрей


УПОМИНАНИЯ


01.10.2025 «Т-Образование» запускает всероссийский профориентационный проект «Уроки Т» 1
24.10.2017 Как управлять бизнес-процессами при цифровой трансформации? 1
25.08.2017 Названы имена первых докладчиков конференции «BPM и цифровая трансформация» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тимонич Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 188 1
K2 - К2РУ - SourceCode 123 1
Amazon Inc - Amazon.com 3091 1
Comindware - Колловэар 168 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1318 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1754 2
ВТБ Факторинг 25 2
Uber 334 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 16 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Royal Dutch Shell - Шелл 221 1
Почта России ПАО 2218 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2946 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11157 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33190 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12580 1
Оцифровка - Digitization 4833 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 83 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3065 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1300 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16776 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4470 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4347 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6054 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7226 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1484 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5404 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2566 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6691 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1456 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 1
Apple Siri - Голосовой помощник 412 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 219 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 76 1
Зонов Валентин 4 2
Драчев Никита 10 2
Ржавин Георгий 5 2
Веселова Юлия 3 1
Кудинов Алексей 6 1
Простоквашин Игорь 25 1
Холинов Андрей 18 1
Вагнер Юлия 12 1
Трефилов Алексей 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11573 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2684 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14770 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 215 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2875 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1221 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

