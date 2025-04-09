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Русский свет Электросистем РС Тех
Ассоциация «Русский Свет» - российский дистрибьютор электротехнических товаров, которая объединяет и координирует деятельность компаний, занимающих рынка услуг по комплексным поставкам кабельно-проводниковой продукции, щитового, низковольтного и высоковольтного оборудования, светотехники, электротехники, комплектующих для России и СНГ.
Русский свет и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
|Пургин Денис 9 9
|Крюков Антон 6 5
|Михалев Александр 26 4
|Козлов Михаил 175 4
|Валиотти Николай 9 4
|Шолина Ксения 7 4
|Варламова Екатерина 6 4
|Бояринова Елизавета 4 4
|Рослов Николай 4 4
|Благирев Алексей 24 3
|Чукарин Алексей 59 3
|Федечкин Эдуард 55 3
|Виноградов Александр 60 3
|Попков Андрей 24 3
|Громов Владимир 14 3
|Леушев Андрей 73 3
|Чиков Сергей 18 3
|Потапов Олег 8 3
|Телышев Роман 5 3
|Орешкин Юрий 3 3
|Скворцов Николай 3 3
|Веселова Юлия 3 3
|Кащеев Николай 3 3
|Кореневич Владимир 3 3
|Скакунов Александр 13 2
|Чибисов Владимир 23 2
|Баранов Роман 14 2
|Петров Юрий 12 2
|Иванов Николай 9 2
|Кузьменков Юрий 2 2
|Зыков Роман 4 2
|Шаталкин Игорь 2 2
|Березаев Александр 2 2
|Живилов Валентин 2 2
|Бобров Антон 33 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Шаблыков Никита 29 1
|Борисов Александр 36 1
|Моисеев Алексей 33 1
|Гурская Ольга 13 1
|IDC - International Data Corporation 4912 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8175 2
|Gartner - Гартнер 3566 1
|Forrester Research 821 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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