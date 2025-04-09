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Русский свет Электросистем РС Тех

Русский свет - Электросистем - РС Тех

Ассоциация «Русский Свет» - российский дистрибьютор электротехнических товаров, которая объединяет и координирует деятельность компаний, занимающих рынка услуг по комплексным поставкам кабельно-проводниковой продукции, щитового, низковольтного и высоковольтного оборудования, светотехники, электротехники, комплектующих для России и СНГ.


09.04.2025 Решение на оборудовании бренда EKF для ЦОД: стабильное электроснабжение для защиты данных 1
21.10.2024 «Русский Свет» перевел всех сотрудников на коммуникационные сервисы от VK WorkSpace 3
09.07.2024 «СКБ Контур» и «Русский Свет» договорились о сотрудничестве в направлении КЭДО ​ 2
14.06.2024 Новый российский продукт позволяет посмотреть на компанию глазами хакеров 1
02.02.2023 В России запустили b2b-маркетплейс для строительства и промышленности 2
06.10.2020 «Корус консалтинг» автоматизировала продажи для ассоциации «Русский свет» 1
05.03.2019 Ассоциация «Русский свет» ускорила процесс обработки первичных документов с помощью Legaldoc 2
05.02.2019 «Корус консалтинг» создал коммуникационную площадку на базе «1С-битрикс24» для ассоциации «Русский свет» 1
25.08.2017 Названы имена первых докладчиков конференции «BPM и цифровая трансформация» 1
19.07.2016 «Русский свет» запустил систему сбалансированных показателей с помощью «Крок» 2
26.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
16.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
26.01.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
06.11.2015 Роман Баранов - BI растет на фоне стагнации ИТ-рынка 1
26.09.2014 Конференция CNews. «Business Intelligence: взгляд в будущее» 1
29.07.2014 Татьяна Поволоцкая - ROI BI-проектов не превышает двух лет 1
27.03.2013 «Русский свет» автоматизирует процессы управления персоналом с помощью Oracle Enterprise Business Suite 2
05.12.2012 «Русский Свет» применяет средства бизнес-анализа Oracle более чем в 100 представительствах России и СНГ 2
19.10.2012 BI в России: разработчики соревнуются, бизнес тренируется 1
08.10.2012 BI-инструменты: как завоевать сердца бизнес-пользователей? 1
27.07.2012 «Русский Свет» стандартизирует бизнес-процессы с помощью Oracle E-Business Suite R12 2
22.03.2011 7 апреля в Москве состоится Oracle AppsForum 2011 1

Публикаций - 22, упоминаний - 31

Русский свет и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6741 10
Развитие Бизнеса / Ру 81 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4057 3
Терн ГК - Tern Group 77 3
Открытые технологии 703 3
Корус Консалтинг ГК 1238 2
Крок - Croc 1781 2
Huawei 3987 2
Qlik - QlikTech 160 2
SAP SE 5311 2
IBM - International Business Machines Corp 9462 2
VolgaBlob - ВолгаБлоб 19 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Philips 2060 1
Schneider Electric 576 1
Legrand 78 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 40 1
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 33 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 24 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13008 1
X Corp - Twitter 2874 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 148 1
Такском - Taxcom 242 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8826 1
Amazon Inc - Amazon.com 3030 1
Microsoft Corporation 24758 1
Meta Platforms - Facebook 4453 1
Softline - Софтлайн 2907 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
Комплит - Complete 98 1
Promt - Промт 294 1
Цифра ГК 2454 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1090 1
MONT - МОНТ 150 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 267 1
Start X - Антифишинг 9 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2450 5
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 4
ПСБ - Промсвязьбанк 865 4
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 244 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 4
ВТБ - ВТБ24 665 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 4
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 4
Альфа-Банк 1786 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 464 3
ВТБ Страхование 61 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 136 3
WikiMart - Викимарт 53 3
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 71 3
ВТБ - Почта Банк 469 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7475 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
ВТБ Факторинг 25 1
ГПБ - Газпромбанк 1100 1
Евросеть 1412 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 928 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1663 1
Microsoft - LinkedIn 656 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 210 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 470 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1049 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 53 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 134 1
Мосводоканал МГУП 67 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 55 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 13 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 3
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2552 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6029 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67808 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4819 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31391 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6748 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6950 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51885 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10461 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30219 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9551 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12712 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1198 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6770 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15990 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24528 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12226 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14029 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1946 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1077 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11373 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20136 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6385 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5179 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5460 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4465 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4975 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2192 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1874 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1086 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3235 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12151 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4030 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1590 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28409 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 814 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 401 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 131 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7579 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1098 1
BSC-методики - Balanced Scorecard - Сбалансированная система показателей - Система сбалансированных показателей 61 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 500 2
Apache Hadoop 437 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1096 2
МТС Big Data 283 2
Форсайт Prognoz Platform 95 2
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 27 1
Microsoft Office Excel 1211 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7142 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 781 1
Qlik Qlikview 117 1
Oracle Hyperion 236 1
Oracle Active Data Guard 26 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Битрикс24 Энтерпрайз - Корпоративный портал 40 1
EleWise LegalDoc 8 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 286 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 141 1
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 42 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 83 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 182 1
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3270 1
Omni - криптовалюта 88 1
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 144 1
Start X - Star EASM 1 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4608 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 144 1
Пургин Денис 9 9
Крюков Антон 6 5
Михалев Александр 26 4
Козлов Михаил 175 4
Валиотти Николай 9 4
Шолина Ксения 7 4
Варламова Екатерина 6 4
Бояринова Елизавета 4 4
Рослов Николай 4 4
Благирев Алексей 24 3
Чукарин Алексей 59 3
Федечкин Эдуард 55 3
Виноградов Александр 60 3
Попков Андрей 24 3
Громов Владимир 14 3
Леушев Андрей 73 3
Чиков Сергей 18 3
Потапов Олег 8 3
Телышев Роман 5 3
Орешкин Юрий 3 3
Скворцов Николай 3 3
Веселова Юлия 3 3
Кащеев Николай 3 3
Кореневич Владимир 3 3
Скакунов Александр 13 2
Чибисов Владимир 23 2
Баранов Роман 14 2
Петров Юрий 12 2
Иванов Николай 9 2
Кузьменков Юрий 2 2
Зыков Роман 4 2
Шаталкин Игорь 2 2
Березаев Александр 2 2
Живилов Валентин 2 2
Бобров Антон 33 1
Соловьев Владимир 106 1
Шаблыков Никита 29 1
Борисов Александр 36 1
Моисеев Алексей 33 1
Гурская Ольга 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 147118 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43776 6
Европа 21864 3
Казахстан - Республика 5602 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52406 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 2
Беларусь - Белоруссия 5773 1
Украина 7648 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7612 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17652 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2987 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1694 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 516 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48740 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14753 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5860 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51964 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7147 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2473 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2905 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24499 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1399 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7939 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18943 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11115 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2782 2
Энергетика - Energy - Energetically 5179 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2967 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 645 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29682 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10015 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2355 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3595 1
Аудит - аудиторский услуги 2751 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16566 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 56 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 398 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2779 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2408 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1656 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1101 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2781 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3290 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5589 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 420 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2044 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2398 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6302 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3069 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 2
TAdviser - Центр выбора технологий 403 1
Мобильные системы 117 1
IDC - International Data Corporation 4912 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8175 2
Gartner - Гартнер 3566 1
Forrester Research 821 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2051 5
Oracle AppsForum 24 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351938, в очереди разбора - 760206.
Создано именных указателей - 172593.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153