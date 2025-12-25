Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188099
ИКТ 14552
Организации 11286
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26521
Персоны 81285
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

СТУ Современные технологии управления ГК

СТУ - Современные технологии управления ГК

Группа компаний  «Современные технологии управления» –  разработчик системы бизнес-моделирования Business Studio. Партнерская сеть ГК «СТУ» по продвижению и сопровождению системы бизнес-моделирования Business Studio включает более 60 консалтинговых и ИТ-компаний России и ЕАЭС.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


25.12.2025 Cкоростной домашний интернет пришел к новоселам в Ленобласти 1
01.10.2025 Эксперты ГК «Современные технологии управления» разработали цифровую модель функционала «1С:ERP Управление предприятием» 1
22.09.2025 «ИТСМ форум» выбирает Business Studio для моделирования бизнес-процессов РИТМ (Рациональной ИТ-методологии) 1
18.09.2025 В Москве состоится XIV Ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2025» 1
07.07.2025 «Русский Свет» и Novo BI начинают цифровую трансформацию процессов планирования и логистики 1
05.06.2025 Сбербанк и девелоперская компания MR будут внедрять цифровые решения в жилые проекты застройщика 1
24.01.2025 «К2Тех» использует систему бизнес-моделирования Business Studio в комплексных проектах автоматизации 1
27.11.2024 Comindware становится технологическим партнером БелГУТ – транспортного университета Белоруссии 1
11.06.2024 БрГТУ и Comindware объявляют о сотрудничестве в области образования и технологий управления бизнес-процессами 2
14.06.2023 «Сбер» поможет ИТ-трансформации компании «Здоровье» 1
20.03.2019 Власти строят в России «умную энергетику» с расчетами на блокчейне 1
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 1
08.12.2011 В Рунете запущена новая онлайн-система организационной диагностики BizDiagnostics 1
10.05.2011 Directum показала инструменты для создания «Умного предприятия» 1
24.03.2011 «Business Studio + Directum»: интегрированное решение для управления бизнес-процессами 3
26.01.2011 В МВД создан ИТ-департамент 1
26.01.2011 Первый замдиректора ФМС РФ возглавил Департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ 1
26.10.2010 ГНИВЦ ФНС России приступил к использованию системы бизнес-моделирования Business Studio 1
26.11.2009 СЭД в "Августе": первое использование IRM Services в России 1
25.06.2008 АМО ЗИЛ реформирует систему управления с помощью Business Studio 1
26.06.2007 «ОГК-3» строит СМК с помощью Business Studio 1
20.04.2007 Business Studio 2.0: новые возможности бизнес-моделирования 3
17.06.2004 Запcиб модернизирует ИТ на азиатские деньги 1
03.12.2003 Hi-Tech House 2003: Умный дом стоит дорого 1
03.12.2003 Hi-Tech House 2003: Умный дом стоит дорого 1

Публикаций - 25, упоминаний - 30

СТУ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25264 4
Directum - Директум 1171 3
Legrand - BTicino 10 2
NiroVision - НироВижн 5 2
Siemens AG - Siemens Group 2629 2
Hitachi - Хитачи 1481 2
IBM - International Business Machines Corp 9557 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 2
Ростех - Автоматика Концерн 1746 2
Legrand 79 2
Comindware - Колловэар 180 2
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 69 2
IBM Global Services 128 2
Информсвязь 47 2
Инфарс - Инфарс-проект 6 1
К2Тех 243 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 1
Novo BI - Ново Биай 25 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
Компьютер НПО 73 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
Samsung Electronics 10643 1
Ростелеком 10343 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 981 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
АйТи 1440 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2255 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 968 1
Dell EMC 5096 1
Корус Консалтинг ГК 1348 1
Brocade Communications Systems 244 1
Meta Platforms - Facebook 4539 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 188 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 329 1
Lenovo Group 2364 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8227 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 2
BMW Group 467 2
Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 11 1
Monsanto 16 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 48 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 51 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Bayer AG - Байер 85 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 112 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 1
Газпром нефть 671 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 279 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 171 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3465 3
МВД РФ - Организационно-инспекторские управления 3 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12901 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4940 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3379 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6295 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 255 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
Правительство Челябинской области 74 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73468 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13365 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18351 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31847 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2065 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6263 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
Аналоговые технологии 2837 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 2
КСИАС - комплексная система информатизации, автоматизированного управления и связи 5 2
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 952 2
Диктофон - Voice recorder 137 2
Встраиваемые системы - Embedded system 101 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 900 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4495 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7644 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12999 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4923 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 2
СТУ - Business Studio 21 9
Microsoft Office 3967 2
Directum Business Studio 3 2
Microsoft Windows 16361 2
Linux OS 10941 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5863 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 2
Microsoft Windows XP 2421 2
Microsoft Windows Embedded 202 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 2
Intel - StrongARM - 121 2
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
Компьютер НПО - Prestima ECM-система 20 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 23 1
Directum СЭД - ECM-система 297 1
Microsoft Office 2007 242 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 94 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Apple iOS 8270 1
Google Android 14730 1
Apple iPad 3942 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1784 1
Intel x86 - архитектура процессора 1986 1
Microsoft Dynamics CRM 547 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1723 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1050 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
Apache OpenOffice 484 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Microsoft Office 365 984 1
Пинаев Дмитрий 4 2
Андриянов Александр 2 2
Потошин Константин 4 2
Беликов Дмитрий 3 2
Шпак Виталий 32 2
Тюркин Михаил 45 2
Римский Александр 5 2
Гутман Виктор 17 2
Кочергин Михаил 5 2
Бурка Павел 1 1
Селезнев Кирилл 7 1
Ситникова Ольга 1 1
Зайцев Максим 8 1
Кондратьев Вячеслав 2 1
Лаптев Константин 1 1
Рудаковский Артем 3 1
Панкратов Илья 8 1
Полторанин Константин 4 1
Лощилина Ирина 1 1
Кольмая Алексей 1 1
Непейвода Евгений 17 1
Литинецкая Мария 2 1
Лаврик Александр 1 1
Нерода Михаил 1 1
Быченко Олег 1 1
Барг Герман 19 1
Бабинцев Василий 24 1
Сафиулин Алексей 3 1
Кочуров Евгений 15 1
Кузнецов Дмитрий 72 1
Авербах Владимир 127 1
Козырев Алексей 326 1
Щербаков Сергей 31 1
Новиков Алексей 64 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Евраев Михаил 264 1
Кругляков Роман 44 1
Алексеев Матвей 12 1
Володкович Вячеслав 103 1
Козлов Александр 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 157395 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45849 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 3
Германия - Федеративная Республика 12947 3
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18654 2
Европа 24652 2
Европа Восточная 3123 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 2
Италия - Итальянская Республика 4431 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 2
Беларусь - Белоруссия 6043 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3375 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 952 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1235 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 885 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18269 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8148 1
Россия - УФО - Челябинская область 1398 1
Нидерланды 3637 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1654 1
Россия - УФО - Тюменская область 1262 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Бразилия - Федеративная Республика 2453 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Америка Южная 869 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1351 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 747 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 691 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 592 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 552 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 922 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5874 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 2
Образование в России 2562 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Энергетика - Energy - Energetically 5530 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 360 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 4
БНТУ - Белорусский национальный технический университет 8 1
БрГТУ - Брестский государственный технический университет 4 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Минобороны РФ - МВОКУ, МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 4 1
Directum Открытые бизнес-дни 9 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410462, в очереди разбора - 730983.
Создано именных указателей - 188099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще