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Литинецкая Мария


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Сбербанк и девелоперская компания MR будут внедрять цифровые решения в жилые проекты застройщика 1
13.07.2022 Технологии VK помогут застройщикам проектировать жилые комплексы и повышать продажи 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Литинецкая Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7761 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4161 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 521 1
MR Group - МР Групп 36 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
Antteq - Анттек 1 1
Ant Yapi 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 942 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7628 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 1
Альфа-Банк 1800 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15075 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68360 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1494 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53087 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16255 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3307 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5359 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31983 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 37 1
Стятюгин Роман 39 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44274 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7746 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1613 1
Россия - РФ - Российская федерация 149421 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5730 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19278 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5024 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1087 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30251 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3562 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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