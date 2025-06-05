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Литинецкая Мария
УПОМИНАНИЯ
|05.06.2025
|Сбербанк и девелоперская компания MR будут внедрять цифровые решения в жилые проекты застройщика 1
|13.07.2022
|Технологии VK помогут застройщикам проектировать жилые комплексы и повышать продажи 1
Литинецкая Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7761 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4161 1
|Стятюгин Роман 39 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44274 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7746 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1613 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149421 1
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