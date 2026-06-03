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MR Group МР Групп MR Office

MR Group - МР Групп - MR Office

MR Group работает на российском рынке с 2003 года и является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России. Входит в число участников рынка по уровню цифровизации и инноваций в своих проектах, развивает направления трейд-ин, венчурных инвестиций и ЗПИФ.  Портфель компании — это 44 объекта общей площадью 7 миллионов кв. м в Москве, Московской области и Сочи. На различных стадиях реализации в Москве находятся проекты Bvlgari Hotel & Residences Moscow, штаб-квартира Яндекс, особняк «Абрикосов», цифровой бизнес-центр iCITY, ЖК «Павелецкая Сити», City Bay, «Фили Сити», «Селигер Сити», D1, «Метрополия», Hide, Symphony 34, MOD,  «Эко Видное 2.0», SLAVA, Noble и Famous и др. 

MR Office — направление компании MR, занимающееся развитием офисной недвижимости премиум-класса. В 2025 году MR Office объединил все офисные проекты компании под единым брендом, предложив рынку инновационный подход к созданию рабочих пространств. Основной акцент направление делает на гармоничную интеграцию архитектуры в городскую среду, применение ESG-принципов и создание комфортной экосистемы для бизнеса.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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03.06.2026 Стабильный интернет вошел в число ключевых критериев выбора офисных комплексов 1
02.12.2025 Платформа Smartis представила мультиканальную post-view-аналитику для застройщиков 1
18.11.2025 Приглашаем на сессию «VOC: применение современных платформ VM в процессах SOC» на SOC Forum 2025 1
01.08.2025 Пермские ИТ-компании внедрили совместное решение для быстрого и прозрачного гарантийного ремонта 1
14.07.2025 Телекоммуникационная инфраструктура с 1132 точками подключения создана в деловом комплексе iCITY 1
14.07.2025 МТС включила связь в деловых небоскребах iCity 1
25.06.2025 «Яндекс» продолжает запуск «Умных зданий с Алисой» – теперь в партнерстве с «Самолетом» и ГК ФСК 1
23.05.2025 «Алиса» сможет управлять инфраструктурой умных зданий, подключенных к цифровой платформе Ujin OS 1
13.05.2025 «Яндекс» купил платформу для управления жилыми домами 1
16.04.2025 «Яндекс» договаривается с застройщиками о предустановке «умного дома» в новостройки 1
13.01.2025 Системы «Умного доступа» в московском ЖК Hide 1
27.12.2024 T2 подводит итоги 2024 года 1
16.12.2024 Завершен монтаж металлоконструкций кровли в здании штаб-квартиры «Яндекса» 1
22.10.2024 MR Group заменила 70% функциональности своей CRM благодаря переходу на отечественную систему BPMSoft 1
08.04.2024 PropTech-платформа «Домиленд» предлагает управляющим компаниям сервис «Аренда машиномест» 1
04.04.2024 MR Group завершила миграцию на CRM-систему BPMSoft 1
01.04.2024 Sarex запустил программу бесплатной миграции данных из Autodesk BIM 360 и ACC 1
15.02.2024 Tele2 оснастит инфраструктурой крупнейшие жилые комплексы ФСК 1
26.01.2024 Tele2 продолжит улучшать связь в жилых комплексах столицы в рамках сотрудничества с MR Group 1
25.01.2024 Конкурент YouDo ищет 200 миллионов для создания собственной ИТ-системы 1
15.12.2023 МТС обеспечила скоростным интернетом городской квартал Slava 1
06.12.2023 МТС обеспечила скоростным интернетом жилой комплекс Discovery Парк от MR Group 1
27.11.2023 Sareх собрал лидеров промышленного и гражданского строительства на конференции по цифровизации 1
17.11.2023 МТС и MR Group будут сотрудничать в создании цифровой инфраструктуры недвижимости 1
12.09.2023 В России появилась платформа по обучению навыкам безопасного кода 1
22.08.2023 idaproject представила цифровую систему для девелоперов idalite 2.0 1
15.08.2023 MR Group внедряет новые цифровые механизмы, сокращающие время при сделках с недвижимостью 1
29.06.2023 В России появилось решение по управлению требованиями для создания безопасных программных продуктов 1
22.05.2023 Билайн и MR Group заключили партнерское соглашение о развитии услуг связи в Москве 1
14.03.2023 MR Group внедрит цифровые сервисы по управлению бизнес-процессами 1
17.01.2023 Александр Егоров, «Рексофт»: Настало время заниматься цифровой трансформацией, а не декларировать стремление к ней 1
13.07.2022 Технологии VK помогут застройщикам проектировать жилые комплексы и повышать продажи 1
04.04.2022 MR Group переводит подписание документов в цифровой формат 2
10.03.2022 Tele2 подвела итоги технологического развития сети в 2021 году 1
19.05.2021 Райффайзенбанк перевел ипотеку полностью в онлайн 1
15.04.2021 MR Group и разработчик супераппов «Домиленд» объявили о стратегическом партнерстве 1
18.03.2021 MR Group и Mail.ru Group стали партнерами по цифровой трансформации 1
01.02.2021 Резидент «Сколково» создал цифровую среду в бизнес-центре «Савеловский Сити» 1
04.09.2020 «Системный софт» перевел бюро Kleinewelt Аrchitekten на архитектурную коллекцию Autodesk 1
31.08.2020 Резидент «Сколково» разработал интеллектуальную концепцию «цифрового» небоскреба» 1

Публикаций - 42, упоминаний - 43

MR Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9005 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15382 6
ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн 71 6
Ростелеком 10766 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3277 4
Yandex - Domyland - Домиленд - Клиентский сервис 28 3
Start X - Антифишинг 10 2
Sarex - Сарекс 9 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 2
Autodesk 638 2
VK - Mail.ru Group 3579 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4810 2
ЦМД-Софт 45 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1595 1
Питерская группа связистов 441 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 360 1
ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 40 1
Tyco International 85 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 45 1
Johnson Controls 33 1
АРМО ГК 181 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 1
Газпром ЦПС 37 1
ИДА Групп - idaproject 1 1
Умный МКД АНО - Умный многоквартирный дом 12 1
Техзор - ИТМС 7 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 101 1
Smartis - Смартис 6 1
Dominanta - Доминанта 2 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 384 1
SAP SE 5557 1
Alibaba Group 468 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 302 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9409 1
Telegram Group 2840 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 328 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1310 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 423 1
Honeywell 304 1
Level Group - Левел Груп 29 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 692 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 179 4
Инград - Ingrad 14 3
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 72 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1092 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 3
ПСБ - Промсвязьбанк 949 3
Slava - рекламное агентство 8 2
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 2
Сколково - Кластер Энерготех - Кластер энергоэффективных технологий Фонда Сколково 5 2
Промомед - Биохимик - Артселленс 3 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2876 2
NanduQ - Qiwi 1011 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1561 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 69 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 611 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 2
Интеко 19 2
Главстрой 18 2
Группа Самолет 106 2
KR Properties 3 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 23 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 112 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 74 1
Kleinewelt Аrchitekten 1 1
ВТБ Капитал Пенсионный резерв - ВТБК ПР 2 1
Уралхим ЗМУ КЧХК - Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината 2 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1671 1
Хаттон - Hutton Development 3 1
Аквилон 8 1
Antteq - Анттек 1 1
Авилон - Арт-финанс 8 1
Савеловский Сити БЦ 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Grundfos - Грундфос 12 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 95 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 207 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5373 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2816 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1051 1
Парк Зарядье 49 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12717 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22594 9
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2184 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9241 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23905 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29454 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15701 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 7
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9894 5
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21083 4
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 85 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4226 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13602 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5883 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26007 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1646 3
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5G - пятое поколение мобильной связи 2503 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33909 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26391 3
Умные платформы 1954 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7722 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4953 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2248 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10061 3
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 549 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13740 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 3
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 74 5
Unicorn iCity 5 4
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 100 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5521 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 918 3
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 264 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 740 2
Promobot Control - Промобот Контроль 2 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 53 1
Сбер - СберСити - Сбербанк Сити 11 1
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 21 1
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 31 1
Яндекс.ТВ 44 1
Avito - Авито услуги 133 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 49 1
Ozon Premium 7 1
ЦМД-Софт - WordMerger 3 1
FreePik 1749 1
Autodesk AutoCAD LT 29 1
Start X - Start REQ 1 1
ИДА Групп - idaproject - idalite 1 1
Honeywell Esser 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 32 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 28 1
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 26 1
Softline Universe - Start EDU 2 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 998 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6131 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2459 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 314 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1261 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 614 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1311 1
Apple Face ID 251 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 348 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1377 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 901 1
Autodesk AutoCAD 372 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 369 1
Яндекс.Плюс 242 1
Сурменев Александр 7 7
Прошин Вадим 6 5
Поляков Дмитрий 53 4
Перминова Светлана 50 4
Мастиев Кермен 3 3
Булатов Николай 9 2
Южаков Алексей 36 2
Обухов Александр 64 2
Тимченко Александр 17 2
Крушинин Алексей 26 2
Волдохин Сергей 12 2
Воронова Дарья 12 2
Киссиди Одиссей 2 1
Рылов Дмитрий 55 1
Стятюгин Роман 42 1
Филиппов Сергей 36 1
Шарапов Константин 5 1
Пшеничникова Любовь 4 1
Дзюба Ирина 1 1
Топчиев Рустам 1 1
Кирилловский Петр 4 1
Луцив Данила 7 1
Комиссаров Валерий 24 1
Беляев Михаил 13 1
Ерофеева Татьяна 3 1
Лоран Анна 7 1
Бирюков Олег 39 1
Терентьев Максим 4 1
Старкова Евгения 1 1
Трофимов Георгий 1 1
Переслегин Сергей 1 1
Ответчиков Дмитрий 2 1
Боханов Богдан 1 1
Слободчиков Антон 8 1
Грибков Артем 14 1
Тулин Михаил 1 1
Погорелов Владислав 1 1
Айзатуллин Артур 1 1
Шеринов Вадим 1 1
Polisano Lee - Полисано Ли 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8433 10
Армения - Республика 2425 3
Беларусь - Белоруссия 6217 3
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 2
Земля - планета Солнечной системы 10812 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19270 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3413 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14725 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 70 1
Москва - ЗАО - Кунцево - Рублево-Архангельское 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54209 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2497 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1374 1
Германия - Федеративная Республика 13094 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1766 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1750 1
Россия - УФО - Челябинская область 1475 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 688 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1630 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1641 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1040 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 719 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 840 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 84 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 82 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5497 24
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6523 16
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1216 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17895 6
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 155 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6107 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8688 4
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