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MR Group МР Групп MR Office
MR Group работает на российском рынке с 2003 года и является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России. Входит в число участников рынка по уровню цифровизации и инноваций в своих проектах, развивает направления трейд-ин, венчурных инвестиций и ЗПИФ. Портфель компании — это 44 объекта общей площадью 7 миллионов кв. м в Москве, Московской области и Сочи. На различных стадиях реализации в Москве находятся проекты Bvlgari Hotel & Residences Moscow, штаб-квартира Яндекс, особняк «Абрикосов», цифровой бизнес-центр iCITY, ЖК «Павелецкая Сити», City Bay, «Фили Сити», «Селигер Сити», D1, «Метрополия», Hide, Symphony 34, MOD, «Эко Видное 2.0», SLAVA, Noble и Famous и др.
MR Office — направление компании MR, занимающееся развитием офисной недвижимости премиум-класса. В 2025 году MR Office объединил все офисные проекты компании под единым брендом, предложив рынку инновационный подход к созданию рабочих пространств. Основной акцент направление делает на гармоничную интеграцию архитектуры в городскую среду, применение ESG-принципов и создание комфортной экосистемы для бизнеса.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*
СОБЫТИЯ
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MR Group и организации, системы, технологии, персоны:
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
|Сурменев Александр 7 7
|Прошин Вадим 6 5
|Поляков Дмитрий 53 4
|Перминова Светлана 50 4
|Мастиев Кермен 3 3
|Булатов Николай 9 2
|Южаков Алексей 36 2
|Обухов Александр 64 2
|Тимченко Александр 17 2
|Крушинин Алексей 26 2
|Волдохин Сергей 12 2
|Воронова Дарья 12 2
|Киссиди Одиссей 2 1
|Рылов Дмитрий 55 1
|Стятюгин Роман 42 1
|Филиппов Сергей 36 1
|Шарапов Константин 5 1
|Пшеничникова Любовь 4 1
|Дзюба Ирина 1 1
|Топчиев Рустам 1 1
|Кирилловский Петр 4 1
|Луцив Данила 7 1
|Комиссаров Валерий 24 1
|Беляев Михаил 13 1
|Ерофеева Татьяна 3 1
|Лоран Анна 7 1
|Бирюков Олег 39 1
|Терентьев Максим 4 1
|Старкова Евгения 1 1
|Трофимов Георгий 1 1
|Переслегин Сергей 1 1
|Ответчиков Дмитрий 2 1
|Боханов Богдан 1 1
|Слободчиков Антон 8 1
|Грибков Артем 14 1
|Тулин Михаил 1 1
|Погорелов Владислав 1 1
|Айзатуллин Артур 1 1
|Шеринов Вадим 1 1
|Polisano Lee - Полисано Ли 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11519 1
|Ведомости 1409 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1123 1
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