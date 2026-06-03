MR Group - МР Групп - MR Office

MR Group работает на российском рынке с 2003 года и является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России. Входит в число участников рынка по уровню цифровизации и инноваций в своих проектах, развивает направления трейд-ин, венчурных инвестиций и ЗПИФ. Портфель компании — это 44 объекта общей площадью 7 миллионов кв. м в Москве, Московской области и Сочи. На различных стадиях реализации в Москве находятся проекты Bvlgari Hotel & Residences Moscow, штаб-квартира Яндекс, особняк «Абрикосов», цифровой бизнес-центр iCITY, ЖК «Павелецкая Сити», City Bay, «Фили Сити», «Селигер Сити», D1, «Метрополия», Hide, Symphony 34, MOD, «Эко Видное 2.0», SLAVA, Noble и Famous и др.

MR Office — направление компании MR, занимающееся развитием офисной недвижимости премиум-класса. В 2025 году MR Office объединил все офисные проекты компании под единым брендом, предложив рынку инновационный подход к созданию рабочих пространств. Основной акцент направление делает на гармоничную интеграцию архитектуры в городскую среду, применение ESG-принципов и создание комфортной экосистемы для бизнеса.