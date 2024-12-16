Слободчиков Антон
Слободчиков Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 1
|Yandex - Яндекс 7340 1
|Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 1
|Monarch - Монарх - электромобиль 29 1
|Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 1
|Собянин Сергей 382 2
|Кузнецов Сергей 154 1
|Сурменев Александр 7 1
|Шарапов Дмитрий 1 1
|Немченков Сергей 11 1
|Гарбузов Анатолий 46 1
|N+1 - Издание 158 1
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