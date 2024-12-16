Сурменев Александр
Сурменев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 28 1
|ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 21 1
|Unicorn iCity 3 1
|Поляков Дмитрий 40 2
|Слободчиков Антон 3 1
|Булатов Николай 7 1
|Собянин Сергей 382 1
|Бирюков Олег 27 1
|Рылов Дмитрий 50 1
|Южаков Алексей 27 1
|Крушинин Алексей 17 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 6
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 5
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 5
|Армения - Республика 2280 3
|Беларусь - Белоруссия 5664 3
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