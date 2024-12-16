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Сурменев Александр



16.12.2024 Завершен монтаж металлоконструкций кровли в здании штаб-квартиры «Яндекса» 1
26.01.2024 Tele2 продолжит улучшать связь в жилых комплексах столицы в рамках сотрудничества с MR Group 1
15.12.2023 МТС обеспечила скоростным интернетом городской квартал Slava 1
06.12.2023 МТС обеспечила скоростным интернетом жилой комплекс Discovery Парк от MR Group 1
17.11.2023 МТС и MR Group будут сотрудничать в создании цифровой инфраструктуры недвижимости 1
22.05.2023 Билайн и MR Group заключили партнерское соглашение о развитии услуг связи в Москве 1
31.08.2020 Резидент «Сколково» разработал интеллектуальную концепцию «цифрового» небоскреба» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Сурменев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Yandex - Яндекс 7340 1
Ростелеком 9701 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
MR Group - МР Групп 33 6
Сколково - Кластер Энерготех - Кластер энергоэффективных технологий Фонда Сколково 5 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 10 1
Slava - рекламное агентство 4 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
HoReCa - HotelTech - Hotel Management - Hospitality Management Solutions, HMS - Управление в индустрии гостеприимства - Система управления отелем - Гостиничное хозяйство - Решения для отельеров 30 1
Facility Management - Facilities management - Управление инфраструктурой организации - Учет активов предприятия 12 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 1
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 68 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1439 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 28 1
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 21 1
Unicorn iCity 3 1
Поляков Дмитрий 40 2
Слободчиков Антон 3 1
Булатов Николай 7 1
Собянин Сергей 382 1
Бирюков Олег 27 1
Рылов Дмитрий 50 1
Южаков Алексей 27 1
Крушинин Алексей 17 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 6
Россия - РФ - Российская федерация 144219 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 5
Армения - Республика 2280 3
Беларусь - Белоруссия 5664 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 4
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 127 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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