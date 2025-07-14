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Индексная книга (каталог) CNews*
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Unicorn iCity


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 Телекоммуникационная инфраструктура с 1132 точками подключения создана в деловом комплексе iCITY 1
14.07.2025 МТС включила связь в деловых небоскребах iCity 1
04.04.2022 MR Group переводит подписание документов в цифровой формат 1
31.08.2020 Резидент «Сколково» разработал интеллектуальную концепцию «цифрового» небоскреба» 1
27.03.2015 ZTE представила комплексные решения для бизнеса и госсектора 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Unicorn iCity и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13431 2
ZTE Corporation 754 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1158 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 160 3
MR Group - МР Групп 37 2
Slava - рекламное агентство 6 1
Сколково - Кластер Энерготех - Кластер энергоэффективных технологий Фонда Сколково 5 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14024 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8776 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28410 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1886 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 541 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1147 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2276 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8491 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1488 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16553 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5932 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 799 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8274 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10853 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21313 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25053 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1045 1
HoReCa - HotelTech - Hotel Management - Hospitality Management Solutions, HMS - Управление в индустрии гостеприимства - Система управления отелем - Гостиничное хозяйство - Решения для отельеров 31 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1342 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1168 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1632 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16400 1
Умные платформы 1785 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4755 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9491 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 296 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1092 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3753 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 175 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1792 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 242 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4134 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12958 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1804 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11525 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4207 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15641 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 309 1
Поляков Дмитрий 46 2
Обухов Александр 33 1
Булатов Николай 7 1
Южаков Алексей 27 1
Сурменев Александр 7 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7822 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 2
Россия - РФ - Российская федерация 150825 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7512 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5093 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4563 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4183 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16872 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5789 2
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 139 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19505 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 956 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10296 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1299 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371677, в очереди разбора - 749860.
Создано именных указателей - 178334.
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