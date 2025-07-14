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Unicorn iCity
УПОМИНАНИЯ
Unicorn iCity и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13431 2
|ZTE Corporation 754 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1158 1
|Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 160 3
|MR Group - МР Групп 37 2
|Slava - рекламное агентство 6 1
|Сколково - Кластер Энерготех - Кластер энергоэффективных технологий Фонда Сколково 5 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
|Поляков Дмитрий 46 2
|Обухов Александр 33 1
|Булатов Николай 7 1
|Южаков Алексей 27 1
|Сурменев Александр 7 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7822 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 2
|Россия - РФ - Российская федерация 150825 1
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