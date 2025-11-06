Разделы

Южаков Алексей


СОБЫТИЯ


06.11.2025 Создан первый в России антропоморфный робот с ИИ. Воплощенный ИИ 1
23.10.2024 Цифровой робот-консьерж появится в жилом комплексе Headliner в Москве 1
27.09.2023 Во Владивостоке начал работу робот-консьерж 1
24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? 1
29.03.2023 Российская компания создала робота-аниматора для мероприятий 1
25.03.2021 «Юникорн» внедрит систему «Умный дом» на объектах жилой недвижимости 1
01.02.2021 Резидент «Сколково» создал цифровую среду в бизнес-центре «Савеловский Сити» 1
31.08.2020 Резидент «Сколково» разработал интеллектуальную концепцию «цифрового» небоскреба» 1
20.01.2020 В Пермском крае начал принимать посетителей робот-чиновник 1
16.04.2019 Сбербанк представил свои разработки в сфере робототехники и искусственного интеллекта 1
25.01.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» запустит пилотный «умный город» в Пермском крае 1
17.10.2018 «ЭР-Телеком Холдинг» инвестировал в платформу компании «Юникорн» 1
13.09.2018 «Юникорн» получил статус резидента «Сколково» 1
24.08.2018 «Ташир» оборудует новостройки российской системой «умного» дома 1
08.12.2017 Пенсионный фонд Сбербанка первым в мире принял на работу робота-консультанта 1
13.10.2017 Российские роботы научились распознавать паспорта 1
12.10.2017 В «офисах будущего» Сбербанка начали работать первые роботы Promobot 1
01.08.2017 В России появится первый робот-консьерж 1
27.04.2017 Promobot будет экскурсоводом в Музее современной истории России 1
24.04.2017 Робот Promobot окажет помощь пожилым людям в центрах социального обслуживания 1
17.04.2017 Роботы Promobot третьей версии отправились к первым заказчикам 1
24.03.2017 Сервисные роботы Promobot теперь работают в испанской компании Iberdrola 1
01.03.2017 Робот «Метроша» будет поздравлять пассажиров московского метро с праздниками 1
27.02.2017 Российские роботы Promobot начнут осваивать турецкий рынок 1
22.11.2016 Promobot оснастит школы Армении своей робототехнической платформой 1
27.10.2016 «Промобот» представил новую версию Promobot V.3 1
26.10.2016 ФРИИ вложит 150 млн руб. в разработчика промоботов на базе нейронных сетей 1
09.03.2016 Российский стартап запустит в Китае завод по производству роботов 2

Публикаций - 28, упоминаний - 29

Южаков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Promobot - Промобот 149 22
Unicorn - Юникорн 60 6
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 877 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 470 2
Google LLC 12179 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 179 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
Умный МКД АНО - Умный многоквартирный дом 10 1
Yandex - Яндекс 8319 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 248 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 417 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 46 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4459 1
Ростелеком 10256 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1471 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 95 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8026 5
MR Group - МР Групп - MR Office 39 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 33 2
Сколково - Кластер Энерготех - Кластер энергоэффективных технологий Фонда Сколково 5 2
Dubai Mall - Дубай Молл 51 2
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 999 2
РВК - Российская венчурная компания 555 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 55 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 68 1
Национальные приоритеты АНО 24 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 15 1
Интеллект-Строй - ИнтеллектСтрой 2 1
CGF - студия визуальных эффект 8 1
ЭФКО ГК 22 1
Резонанс НПП 387 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 10 1
Iberdrola 17 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 642 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 55 1
Савеловский Сити БЦ 1 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Альфа-Банк 1852 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 200 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 169 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2975 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3224 13
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6234 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 384 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 80 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4752 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1444 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1023 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 10 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 376 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6795 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17394 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33626 10
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2028 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56489 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14688 5
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 56 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22805 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2023 4
Умные платформы 1840 4
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1517 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3928 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72218 4
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 566 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2347 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12129 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3591 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6230 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5589 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12839 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6117 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9278 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1419 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3288 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25480 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12167 2
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 318 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6074 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10153 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2802 2
Транспорт - ИТС - Парковка - Intelligent automatic parking system, IPA - Intelligent Parking Assist System, IPAS - Advanced Parking Guidance System, APGS - Система автоматической парковки - Интеллектуальная помощь парковки - Парковочный автопилот - Умная 48 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12913 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3718 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1905 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7661 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11872 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12258 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6212 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5791 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2818 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 62 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1510 3
Unicorn Sapfir 4 3
Promobot SDK 2 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 312 1
Кнопка жизни 21 1
Promobot Control - Промобот Контроль 2 1
Unicorn iCity 5 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 220 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 827 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1197 1
Apple iPhone 6 4861 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Apple Face ID 230 1
Медведев Дмитрий 1662 3
Кивокурцев Олег 93 3
Перминова Светлана 41 2
Ефимов Альберт 43 2
Булатов Николай 7 2
Еремеев Игорь 3 2
Утев Максим 3 2
Кузяев Андрей 68 2
Решетников Максим 37 1
Прокопенков Александр 7 1
Каем Кирилл 41 1
Чернов Александр 15 1
Маслов Александр 39 1
Власов Алексей 20 1
Мальцев Сергей 14 1
Чех Илья 9 1
Козубова Любовь 1 1
Фурсин Алексей 158 1
Лебедев Артемий 102 1
Голубицкий Вениамин 1 1
Максимов Юрий 33 1
Спиридонов Максим 12 1
Топчиев Рустам 1 1
Кирилловский Петр 4 1
Негодяев Сергей 7 1
Кржановский Сергей 2 1
Васильев Артем 25 1
Черноскутова Надежда 1 1
Киселев Станислав 6 1
Савиных Виктор 4 1
Чугунов Максим 6 1
Плужник Евгений 3 1
Вечорек Евгений 1 1
Бубнов Григорий 1 1
Разнометов Денис 4 1
Матюхин Иван 1 1
Зарубина Камила 10 1
Шеварнадзе Софико 1 1
Сурменев Александр 7 1
Аврясова Ольга 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 155387 20
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1579 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45417 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18050 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1631 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53294 4
Казахстан - Республика 5771 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13537 4
Испания - Королевство 3757 4
Ирландия - Республика 1023 3
Европа Восточная 3121 3
Азия - Азиатский регион 5722 2
Армения - Республика 2365 2
Турция - Турецкая республика 2474 2
Чили - Республика 482 2
Камерун - Республика 60 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1656 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 90 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 64 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 926 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 159 1
Япония 13505 1
Германия - Федеративная Республика 12913 1
Ближний Восток 3022 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1102 1
Чехия - Чешская Республика 1329 1
Япония - Токио 1004 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 57 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 183 1
Европа 24591 1
Беларусь - Белоруссия 6006 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1346 1
Узбекистан - Республика 1860 1
Бразилия - Федеративная Республика 2442 1
Индия - Bharat 5657 1
Таиланд - Королевство 855 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1139 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1393 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50906 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5257 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31547 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14930 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8192 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1554 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11366 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10458 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54593 3
Английский язык 6850 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6003 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2729 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5466 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 940 2
Паспорт - Паспортные данные 2707 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2676 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3140 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 652 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10625 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20177 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4909 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 570 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1382 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1366 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17269 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3664 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8010 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6893 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5917 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6850 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1151 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1488 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 481 1
Спортивное программирование 29 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1818 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 595 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 29 1
Минэкономразвития РФ - Реестр малых технологических компаний 20 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3743 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6619 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 150 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 36 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 70 1
Минздрав РФ - ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера ФГБОУ ВО - Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера 8 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Лидеры цифрового развития - Межрегиональное совещание 1 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
День молодёжи - 27 июня 983 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
