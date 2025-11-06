Получите все материалы CNews по ключевому слову
Витухин Владимир
СОБЫТИЯ
|06.11.2025
|Создан первый в России антропоморфный робот с ИИ. Воплощенный ИИ 1
|30.09.2011
|Информатизация госсектора: лед тронулся, ломая стереотипы 1
Витухин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Maner Tarkan - Манер Таркан 12 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Гродзенский Яков 11 1
|Попов Алексей 336 1
|Бушуев Алексей 9 1
|Смирнов Владимир 39 1
|Медведев Дмитрий 1662 1
|Борисов Алексей 33 1
|Ухлинов Леонид 59 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Степанов Антон 70 1
|Болсуновский Михаил 12 1
|Шибаев Сергей 2 1
|Огурцова Надежда 3 1
|Пречистенский Станислав 3 1
|Брагинский Матвей 9 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8339 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 766 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1625 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 256 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397788, в очереди разбора - 732516.
Создано именных указателей - 185260.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.