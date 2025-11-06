Разделы

Витухин Владимир


СОБЫТИЯ


06.11.2025 Создан первый в России антропоморфный робот с ИИ. Воплощенный ИИ 1
30.09.2011 Информатизация госсектора: лед тронулся, ломая стереотипы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Витухин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10256 1
SAP SE 5415 1
VideoMost - ВидеоМост 280 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 696 1
Software AG 198 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 255 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Совзонд - Sovzond 120 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8026 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5202 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3104 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6234 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1984 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1270 1
Федеральное казначейство России 1869 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2693 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 343 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8802 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16969 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12258 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8867 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6212 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31247 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72218 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11303 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1840 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56489 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33626 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2590 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13248 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8089 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22723 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5206 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1384 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2433 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3144 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31715 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7212 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8605 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2397 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25856 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11221 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 140 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28831 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12167 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2256 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 155 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12913 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 502 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 231 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11451 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5927 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25448 1
Электронный документ - Electronic document 1521 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1005 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 263 1
Социальная карта - Social card 250 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1043 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5763 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1510 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 521 1
Apple iPhone 6 4861 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 63 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
SAP REM - SAP Real Estate Management 3 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 332 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 52 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
Dell Wyse 62 1
Maner Tarkan - Манер Таркан 12 1
Ермолаев Артем 379 1
Опенышева Светлана 64 1
Меджитов Тимур 85 1
Гродзенский Яков 11 1
Попов Алексей 336 1
Бушуев Алексей 9 1
Смирнов Владимир 39 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Борисов Алексей 33 1
Ухлинов Леонид 59 1
Чучелов Андрей 44 1
Сапельников Сергей 109 1
Степанов Антон 70 1
Болсуновский Михаил 12 1
Шибаев Сергей 2 1
Огурцова Надежда 3 1
Пречистенский Станислав 3 1
Брагинский Матвей 9 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 58 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45417 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18050 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8034 1
Россия - РФ - Российская федерация 155387 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1330 1
Япония 13505 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2623 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2010 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1678 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1631 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 642 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1291 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1221 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 912 1
Россия - СЗФО - Псковская область 666 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1656 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 815 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3743 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 867 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9550 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3354 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54593 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10458 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7225 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50906 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8293 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5257 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6313 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2493 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1181 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10625 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1866 1
Reference - Референс 198 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2361 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8192 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2326 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4386 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8482 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3681 1
Земельный кадастр - кадастровый инженер - землемер 53 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8339 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 766 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1625 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 256 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1251 1
