Форсайт Prognoz Platform

«Форсайт» получил исключительные права на Prognoz Platform Компания «Форсайт» приобрела исключительные права на программную платформу Prognoz Platform у правообладателя – компании DSS Lab. Об этом CNews сообщили представители «Форсайта». Prognoz Platform – российский программный инструментарий для создания корпоративны

В интегрированной системе ЕЭК появится программный комплекс на базе Prognoz Platform «Форсайт» объявил о том, что «Ростелеком» приобрел лицензию на аналитический комплекс Prognoz Platform для разработки на ее основе сегмента интегрированной системы Евразийской экономической комиссии. Интегрированная система предназначена для обеспечения межгосударственного обмен

Будущие эксперты в области Data Scienсе будут проходить обучение на российском программном обеспечении В Московском технологическом университете (МИРЭА) было принято решение включить в образовательные программы Института информационных технологий курс по работе с российским аналитическим комплексом Prognoz Platform. В марте 2018 г. по инициативе Института информационных технологий МИРЭА подписано соглашение с разработчиком Prognoz Platform — компанией «Форсайт». Теперь специалисты

«Инфосистемы Джет» и «Форсайт» расширяют возможности бизнес-анализа с помощью машинного обучения «Инфосистемы Джет», один крупнейших российских системных интеграторов, заключил партнерское соглашение с компанией «Форсайт», разработчиком Prognoz Platform – российской промышленной BI-платформы, использующей принципы машинного обучения. На базе Prognoz Platform интегратор будет создавать для своих заказчиков системы поддер

«Форсайт» и «Инфосистемы Джет» будут совместно продвигать Prognoz Platform в России «Инфосистемы Джет» заключила партнерское соглашение с «Форсайт», разработчиком Prognoz Platform, российской промышленной платформы бизнес-аналитики. На базе Prognoz Platform интегратор будет создавать для заказчиков системы поддержки принятия управленческих решений

Для Prognoz Platform разработана специализированная СУБД Postgres Pro Enterprise «Форсайт» и Postgres Professional заключили договор о стратегическом партнерстве. Результат сотрудничества компаний – появление на российском рынке аналитического комплекса Prognoz Platform со специализированной версией СУБД Postgres Pro Enterprise. Комплексное решение позволит организациям государственного и коммерческого сектора сделать шаг на пути к импортозаме

Prognoz Platform 9.0 полностью совместима с отечественной ОС «Альт 8 СП» «Форсайт» и «Базальт СПО» объявили о совместимости последних версий продуктов - аналитического комплекса Prognoz Platform 9.0 и операционной системы «Альт 8 СП». В рамках тестирования была подтверждена корректность совместной работы программных решений. Пользователи операционной системы «Альт 8 СП

Prognoz Platform: новый старт. Девятую версию легендарной платформы выпустит компания «Форсайт» Новый этап развития платформыНовый релиз аналитического комплекса Prognoz Platform будет выпущен на рынок уже в первой половине 2018 года. Prognoz Platform 9.0 станет следующим этапом развития платформы и собственным программным продуктом компании «Фор

Новая версия Prognoz Platform обеспечит поддержку отечественных ОС «Альт Линукс» «Форсайт» и «Базальт СПО» объявили об усмешном тестировании совместимости своих решений. Итоги тестирования подтвердили стабильную работу Prognoz Platform в среде «Альт» (с продуктами «Альт Рабочая станция», «Альт Сервер» и сертифицированным ФСТЭК дистрибутивом «Альт Линукс СПТ 7.0»). Тестирование продуктов проводилось в рамках т

«Форсайт» представила на ПМЭФ-2017 отечественную платформу бизнес-аналитики Prognoz Platform Разработчик российской BI-платформы Prognoz Platform компания «Форсайт», участник Петербургского Международного Экономического Форума, представила отечественную платформу бизнес-аналитики Prognoz Platform – программный про

В Ямало-Ненецком автономном округе внедрена ИС на базе Prognoz Platform тономного округа внедрил «Региональную информационно-аналитическую систему» (РИАС), разработанную компанией «К-МИС». Система разработана на основе отечественной программной платформы бизнес-аналитики Prognoz Platform и включает в себя современные удобные инструменты для сбора, аналитической обработки данных, визуализации и оперативного анализа показателей.Предпосылкой для разработки системы

«Форсайт» провел партнерскую конференцию Prognoz Platform Day 19 апреля в Москве состоялась партнерская конференция Prognoz Platform Day. Мероприятие посетило более 100 гостей — топ-менеджеры российских ИТ-компаний, а также руководители и специалисты отделов разработки BI-систем. Организатором конференции вы

«Прогноз» и «Форсайт» выпустили новую версию Prognoz Platform Компания «Прогноз», российский разработчик BI-систем, и компания «Форсайт», входящая в холдинг ITG (Inline Technologies Group), объявили о выпуске новой версии продукта Prognoz Platform. В данной версии платформы оптимизирован интерфейс инструментов пользователя, обновлены средства визуализации, подготовки и обработки данных, средства администрирования, безопа

К-МИС выпустил «Региональную информационно-аналитическую систему» на базе Prognoz Platform Компания «Комплексные медицинские информационные системы» (К-МИС) сообщила о выпуске «Региональной информационно-аналитической системы» (РИАС) на базе платформы бизнес-аналитики Prognoz Platform, разработанной компанией «Прогноз». Новый программный продукт компании К-МИС является современным инструментом для централизованного сбора, аналитической обработки и визуальног

«Прогноз» обновил Prognoz Platform до версии 8.1 Компания «Прогноз», российский разработчик BI-решений, объявила о выпуске версии 8.1 собственной платформы бизнес-аналитики Prognoz Platform. Версия предлагает пользователям обновления, затрагивающие несколько основных направлений: предложены новые функциональные возможности и проведены работы по развитию интерфейса

«Прогноз» предложил новые возможности для знакомства с Prognoz Platform ая версия, сообщили CNews в «Прогнозе». Бесплатная демонстрационная версия содержит все инструменты Prognoz Platform 8, репозиторий с демо-примерами и набор драйверов для интеграции в промышлен

«Сван» будет создавать для региональных медучреждений решения на базе Prognoz Platform 8 стемным интегратором в области здравоохранения. Ожидается, что данное соглашение позволит «Сван» разрабатывать и продвигать на российском рынке решения для региональных медицинских учреждений на базе Prognoz Platform 8, расширив таким образом собственные возможности в сфере предоставления инструментов для аналитики, формирования отчетности, создания мобильных приложений. Об этом CNews сообщ

Inline Technologies будет внедрять решения на базе Prognoz Platform итики, и универсальный ИТ-интегратор Inline Technologies заключили партнерское соглашение. Сотрудничество позволит Inline Technologies внедрять программные продукты на базе отечественной BI-платформы Prognoz Platform, сообщили CNews в «Прогнозе». «Флагманская разработка нашей компании Prognoz Platform — это инструментарий для создания бизнес-приложений с расширенными возможностями мо

Naviсon будет внедрять решения на базе Prognoz Platform ючил соглашение о партнерстве с ИТ-компанией Naviсon. Как сообщили CNews в «Прогнозе», Naviсon применит свои компетенции для разработки и внедрения решений на базе собственной BI-платформы «Прогноза» Prognoz Platform — универсального инструмента для создания бизнес-приложений «под ключ». По словам разработчиков, новая, восьмая, версия Prognoz Platform предлагает возможности Self-Serv

«Прогноз» представил новую версию своей аналитической платформы Компания «Прогноз» представила новую, восьмую, версию своей аналитической программной платформы Prognoz Platform. Платформа предназначена для создания высокотехнологичных бизнес-приложений, сообщили CNews в «Прогнозе». «Более 80% нашего бизнеса ведется в России. И в ближайшие годы спрос н

«Корус Консалтинг» будет разрабатывать и внедрять приложения на базе Prognoz Platform гноз» заключила соглашение о партнерстве с системным интегратором «Корус Консалтинг». По условиям соглашения «Корус Консалтинг» сможет разрабатывать и внедрять приложения на базе российской платформы Prognoz Platform. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Корус Консалтинг». Prognoz Platform — это BI-платформа нового поколения для создания высокотехнологичных бизнес-приложений «по

«Прогноз» выпускает новую версию BI-платформы Компания «Прогноз» представила новую версию своего основного продукта Prognoz Platform. Как отмечают создатели российской BI-платформы, восьмая версия «говорит на одном языке» с клиентом: основным драйвером развития платформы стали требования бизнес-пользователей

Вышла новая мобильная версия Prognoz Platform с поддержкой iOS 8 Компания «Прогноз» объявила о выпуске Prognoz Platform Mobile 8.0. Это приложение для iPad создано специально для визуального анализа данных и позволит пользователям операционной системы Apple iOS 8 получить доступ ко всем основным

«Прогноз» представит новую версию Prognoz Platform на конференции Prognoz Partner Day вились за последний год. На встрече с партнерами, которая пройдет под девизом «На одном языке с клиентом», «Прогноз» впервые представит новую версию российской платформы для создания бизнес-аналитики Prognoz Platform 8.0. Prognoz Partner Day состоится 17 октября в Москве в бизнес-центре Digital October. Узнать подробнее о мероприятии и зарегистрироваться для участия можно на сайте partnerda

«Первый БИТ» будет использовать BI-платформу Prognoz Platform в своих проектах зработчик систем бизнес-аналитики «Прогноз» объявили о подписании партнерского соглашения. В рамках сотрудничества «Первый БИТ» планирует использовать созданную разработчиками «Прогноза» BI-платформу Prognoz Platform для реализации проектов внедрения автоматизированных систем управления и анализа бизнеса. Об этом CNews сообщили в «Первом БИТе». «Наша компания специализируется на внедрении п

«Прогноз» анонсировал новую версию Prognoz Platform Компания «Прогноз» продолжает оптимизировать свой инструментарий для моделирования и прогнозирования. В конце третьего квартала 2014 г. компания выпустит восьмую версию собственной платформы Prognoz Platform, дополнив ее рядом новых возможностей, в том числе и в этой области, сообщили CNews в «Прогнозе». Так, в Prognoz Platform 8.0 будет реализована интеграция с открытой про

«Казахтелеком» внедрил систему формирования управленческой отчетности на базе Prognoz Platform «Казахтелеком», телекоммуникационная компания республики Казахстан, перешел на использование системы формирования управленческой отчетности на базе российской BI-платформы Prognoz Platform. Об этом CNews сообщили в компании «Прогноз», разработчике BI-платформы. Проект был реализован для дирекции корпоративных продаж «Казахтелекома» в целях минимизации ручного тру

BI-платформа Prognoz Platform интегрирована с интеллектуальным дисплеем Flipbox ия «Прогноз» и его партнер, компания Polymedia, представили новое интегрированное решение для оснащения бизнес-переговорных. Оно реализовано на основе интеллектуального дисплея Flipbox и BI-платформы Prognoz Platform, говорится в заявлении «Прогноза», поступившем в редакцию CNews. По словам разработчиков, использование решения позволит руководителям любого ранга оперативно получать данные,