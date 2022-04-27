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Форсайт Prognoz Platform

Форсайт Prognoz Platform

Prognoz Platform – российский программный инструментарий для создания корпоративных BI-систем, разработанный компанией «Прогноз». Первый релиз платформы был представлен в 1992 году. Программный продукт Prognoz Platform и ряд других программных решений линейки Prognoz зарегистрированы Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в Реестре программ для ЭВМ. Компания «Форсайт» приобрела исключительные права на Prognoz Platform, а также права на ряд других программ линейки Prognoz. 


27.04.2022 «Форсайт» получил исключительные права на Prognoz Platform

Компания «Форсайт» приобрела исключительные права на программную платформу Prognoz Platform у правообладателя – компании DSS Lab. Об этом CNews сообщили представители «Форсайта». Prognoz Platform – российский программный инструментарий для создания корпоративны
30.05.2018 В интегрированной системе ЕЭК появится программный комплекс на базе Prognoz Platform

«Форсайт» объявил о том, что «Ростелеком» приобрел лицензию на аналитический комплекс Prognoz Platform для разработки на ее основе сегмента интегрированной системы Евразийской экономической комиссии. Интегрированная система предназначена для обеспечения межгосударственного обмен
05.04.2018 Будущие эксперты в области Data Scienсе будут проходить обучение на российском программном обеспечении

В Московском технологическом университете (МИРЭА) было принято решение включить в образовательные программы Института информационных технологий курс по работе с российским аналитическим комплексом Prognoz Platform. В марте 2018 г. по инициативе Института информационных технологий МИРЭА подписано соглашение с разработчиком Prognoz Platform — компанией «Форсайт». Теперь специалисты

19.03.2018 «Инфосистемы Джет» и «Форсайт» расширяют возможности бизнес-анализа с помощью машинного обучения

«Инфосистемы Джет», один крупнейших российских системных интеграторов, заключил партнерское соглашение с компанией «Форсайт», разработчиком Prognoz Platform – российской промышленной BI-платформы, использующей принципы машинного обучения. На базе Prognoz Platform интегратор будет создавать для своих заказчиков системы поддер
15.03.2018 «Форсайт» и «Инфосистемы Джет» будут совместно продвигать Prognoz Platform в России

«Инфосистемы Джет» заключила партнерское соглашение с «Форсайт», разработчиком Prognoz Platform, российской промышленной платформы бизнес-аналитики. На базе Prognoz Platform интегратор будет создавать для заказчиков системы поддержки принятия управленческих решений
01.03.2018 Для Prognoz Platform разработана специализированная СУБД Postgres Pro Enterprise

«Форсайт» и Postgres Professional заключили договор о стратегическом партнерстве. Результат сотрудничества компаний – появление на российском рынке аналитического комплекса Prognoz Platform со специализированной версией СУБД Postgres Pro Enterprise. Комплексное решение позволит организациям государственного и коммерческого сектора сделать шаг на пути к импортозаме
01.03.2018 Prognoz Platform 9.0 полностью совместима с отечественной ОС «Альт 8 СП»

«Форсайт» и «Базальт СПО» объявили о совместимости последних версий продуктов - аналитического комплекса Prognoz Platform 9.0 и операционной системы «Альт 8 СП». В рамках тестирования была подтверждена корректность совместной работы программных решений. Пользователи операционной системы «Альт 8 СП
04.12.2017 Prognoz Platform: новый старт. Девятую версию легендарной платформы выпустит компания «Форсайт»

Новый этап развития платформыНовый релиз аналитического комплекса Prognoz Platform будет выпущен на рынок уже в первой половине 2018 года. Prognoz Platform 9.0 станет следующим этапом развития платформы и собственным программным продуктом компании «Фор
11.09.2017 Новая версия Prognoz Platform обеспечит поддержку отечественных ОС «Альт Линукс»

«Форсайт» и «Базальт СПО» объявили об усмешном тестировании совместимости своих решений. Итоги тестирования подтвердили стабильную работу Prognoz Platform в среде «Альт» (с продуктами «Альт Рабочая станция», «Альт Сервер» и сертифицированным ФСТЭК дистрибутивом «Альт Линукс СПТ 7.0»). Тестирование продуктов проводилось в рамках т
07.06.2017 «Форсайт» представила на ПМЭФ-2017 отечественную платформу бизнес-аналитики Prognoz Platform

Разработчик российской BI-платформы Prognoz Platform компания «Форсайт», участник Петербургского Международного Экономического Форума, представила отечественную платформу бизнес-аналитики Prognoz Platform – программный про
25.05.2017 В Ямало-Ненецком автономном округе внедрена ИС на базе Prognoz Platform

тономного округа внедрил «Региональную информационно-аналитическую систему» (РИАС), разработанную компанией «К-МИС». Система разработана на основе отечественной программной платформы бизнес-аналитики Prognoz Platform и включает в себя современные удобные инструменты для сбора, аналитической обработки данных, визуализации и оперативного анализа показателей.Предпосылкой для разработки системы
25.04.2017 «Форсайт» провел партнерскую конференцию Prognoz Platform Day

19 апреля в Москве состоялась партнерская конференция Prognoz Platform Day. Мероприятие посетило более 100 гостей — топ-менеджеры российских ИТ-компаний, а также руководители и специалисты отделов разработки BI-систем. Организатором конференции вы
23.01.2017 «Прогноз» и «Форсайт» выпустили новую версию Prognoz Platform

Компания «Прогноз», российский разработчик BI-систем, и компания «Форсайт», входящая в холдинг ITG (Inline Technologies Group), объявили о выпуске новой версии продукта Prognoz Platform. В данной версии платформы оптимизирован интерфейс инструментов пользователя, обновлены средства визуализации, подготовки и обработки данных, средства администрирования, безопа
25.01.2016 К-МИС выпустил «Региональную информационно-аналитическую систему» на базе Prognoz Platform

Компания «Комплексные медицинские информационные системы» (К-МИС) сообщила о выпуске «Региональной информационно-аналитической системы» (РИАС) на базе платформы бизнес-аналитики Prognoz Platform, разработанной компанией «Прогноз». Новый программный продукт компании К-МИС является современным инструментом для централизованного сбора, аналитической обработки и визуальног
15.12.2015 «Прогноз» обновил Prognoz Platform до версии 8.1

Компания «Прогноз», российский разработчик BI-решений, объявила о выпуске версии 8.1 собственной платформы бизнес-аналитики Prognoz Platform. Версия предлагает пользователям обновления, затрагивающие несколько основных направлений: предложены новые функциональные возможности и проведены работы по развитию интерфейса
19.11.2015 «Прогноз» предложил новые возможности для знакомства с Prognoz Platform

ая версия, сообщили CNews в «Прогнозе». Бесплатная демонстрационная версия содержит все инструменты Prognoz Platform 8, репозиторий с демо-примерами и набор драйверов для интеграции в промышлен
12.05.2015 «Сван» будет создавать для региональных медучреждений решения на базе Prognoz Platform 8

стемным интегратором в области здравоохранения. Ожидается, что данное соглашение позволит «Сван» разрабатывать и продвигать на российском рынке решения для региональных медицинских учреждений на базе Prognoz Platform 8, расширив таким образом собственные возможности в сфере предоставления инструментов для аналитики, формирования отчетности, создания мобильных приложений. Об этом CNews сообщ
19.02.2015 Inline Technologies будет внедрять решения на базе Prognoz Platform

итики, и универсальный ИТ-интегратор Inline Technologies заключили партнерское соглашение. Сотрудничество позволит Inline Technologies внедрять программные продукты на базе отечественной BI-платформы Prognoz Platform, сообщили CNews в «Прогнозе». «Флагманская разработка нашей компании Prognoz Platform — это инструментарий для создания бизнес-приложений с расширенными возможностями мо
11.12.2014 Naviсon будет внедрять решения на базе Prognoz Platform

ючил соглашение о партнерстве с ИТ-компанией Naviсon. Как сообщили CNews в «Прогнозе», Naviсon применит свои компетенции для разработки и внедрения решений на базе собственной BI-платформы «Прогноза» Prognoz Platform — универсального инструмента для создания бизнес-приложений «под ключ». По словам разработчиков, новая, восьмая, версия Prognoz Platform предлагает возможности Self-Serv
25.11.2014 «Прогноз» представил новую версию своей аналитической платформы

Компания «Прогноз» представила новую, восьмую, версию своей аналитической программной платформы Prognoz Platform. Платформа предназначена для создания высокотехнологичных бизнес-приложений, сообщили CNews в «Прогнозе». «Более 80% нашего бизнеса ведется в России. И в ближайшие годы спрос н
18.11.2014 «Корус Консалтинг» будет разрабатывать и внедрять приложения на базе Prognoz Platform

гноз» заключила соглашение о партнерстве с системным интегратором «Корус Консалтинг». По условиям соглашения «Корус Консалтинг» сможет разрабатывать и внедрять приложения на базе российской платформы Prognoz Platform. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Корус Консалтинг». Prognoz Platform — это BI-платформа нового поколения для создания высокотехнологичных бизнес-приложений «по
20.10.2014 «Прогноз» выпускает новую версию BI-платформы

Компания «Прогноз» представила новую версию своего основного продукта Prognoz Platform. Как отмечают создатели российской BI-платформы, восьмая версия «говорит на одном языке» с клиентом: основным драйвером развития платформы стали требования бизнес-пользователей
13.10.2014 Вышла новая мобильная версия Prognoz Platform с поддержкой iOS 8

Компания «Прогноз» объявила о выпуске Prognoz Platform Mobile 8.0. Это приложение для iPad создано специально для визуального анализа данных и позволит пользователям операционной системы Apple iOS 8 получить доступ ко всем основным
06.10.2014 «Прогноз» представит новую версию Prognoz Platform на конференции Prognoz Partner Day

вились за последний год. На встрече с партнерами, которая пройдет под девизом «На одном языке с клиентом», «Прогноз» впервые представит новую версию российской платформы для создания бизнес-аналитики Prognoz Platform 8.0. Prognoz Partner Day состоится 17 октября в Москве в бизнес-центре Digital October. Узнать подробнее о мероприятии и зарегистрироваться для участия можно на сайте partnerda
12.09.2014 «Первый БИТ» будет использовать BI-платформу Prognoz Platform в своих проектах

зработчик систем бизнес-аналитики «Прогноз» объявили о подписании партнерского соглашения. В рамках сотрудничества «Первый БИТ» планирует использовать созданную разработчиками «Прогноза» BI-платформу Prognoz Platform для реализации проектов внедрения автоматизированных систем управления и анализа бизнеса. Об этом CNews сообщили в «Первом БИТе». «Наша компания специализируется на внедрении п
12.08.2014 «Прогноз» анонсировал новую версию Prognoz Platform

Компания «Прогноз» продолжает оптимизировать свой инструментарий для моделирования и прогнозирования. В конце третьего квартала 2014 г. компания выпустит восьмую версию собственной платформы Prognoz Platform, дополнив ее рядом новых возможностей, в том числе и в этой области, сообщили CNews в «Прогнозе». Так, в Prognoz Platform 8.0 будет реализована интеграция с открытой про
14.07.2014 «Казахтелеком» внедрил систему формирования управленческой отчетности на базе Prognoz Platform

«Казахтелеком», телекоммуникационная компания республики Казахстан, перешел на использование системы формирования управленческой отчетности на базе российской BI-платформы Prognoz Platform. Об этом CNews сообщили в компании «Прогноз», разработчике BI-платформы. Проект был реализован для дирекции корпоративных продаж «Казахтелекома» в целях минимизации ручного тру
11.02.2014 BI-платформа Prognoz Platform интегрирована с интеллектуальным дисплеем Flipbox

ия «Прогноз» и его партнер, компания Polymedia, представили новое интегрированное решение для оснащения бизнес-переговорных. Оно реализовано на основе интеллектуального дисплея Flipbox и BI-платформы Prognoz Platform, говорится в заявлении «Прогноза», поступившем в редакцию CNews. По словам разработчиков, использование решения позволит руководителям любого ранга оперативно получать данные,

18.06.2013 Prognoz Platform: ставка на простоту и функциональность

Инструмент для эффективного решения управленческих задач Prognoz Platform – это BI-платформа, предназначенная для создания бизнес-приложений «под ключ», сочетающая дружественный интерфейс и высокую производительность на любых объемах данных. В продук

Публикаций - 83, упоминаний - 84

Форсайт Prognoz Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Прогноз 1650 64
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 29
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 9
Softline - Софтлайн 2810 7
Ростелеком 9700 5
SAP SE 5277 5
Microsoft Corporation 24625 5
Qlik - QlikTech 160 5
Oracle Corporation 6688 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
БАРС Груп 545 4
Salesforce.com - Tableau Software 110 4
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 4
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 4
8213 4
Крок - Croc 1777 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
Корус Консалтинг ГК 1217 3
Softline - Polymatica - Полиматика 172 3
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 126 3
Saprun - Сапран групп 51 3
PARMA Technologies Group - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 3
Teradata 210 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 3
Diasoft - Диасофт 870 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 3
Tibco Software 81 3
MicroStrategy 64 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
МегаФон 8805 2
Yandex - Яндекс 7339 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 3
Транснефть 299 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 2
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 10 2
African Development Bank - Африканский банк развития 10 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 2
Газпром ПАО 1342 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 36 1
Альфа-Банк 1769 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Альфа-Групп 696 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
СДМ-Банк 63 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Lynwood Investments 8 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Nouse Limited 2 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
СПК - Сталепромышленная компания 12 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
China Ocean Shipping Company 2 1
Кредит Европа банк 66 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Верный - торговая сеть 291 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом 16 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Мираф-Банк 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 61 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 79 2
Правительство Казахстана - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 3 2
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 76 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 150 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 2
ГосИнформСистемы 126 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 68
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 34
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 13
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 6
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 287 6
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 509 5
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 5
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 5
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 4
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 3
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 3
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
Microsoft Office 3734 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 6
Форсайт Бюджетирование 20 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 5
Microsoft Windows 15656 5
Linux OS 9936 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 4
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 4
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 212 4
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
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SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 3
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 2
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 2
Teradata Data Warehouse Appliance - Teradata Active EDW - Teradata Active Enterprise Data Warehouse - Teradata Integrated Data Warehouse - Teradata Warehouse Miner - Teradata Data Warehousing 14 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 2
Microsoft Windows 7 1979 2
Microsoft Windows XP 2399 2
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 105 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
Qlik Qlikview 116 2
КриптоПро JCP СКЗИ 13 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 83 2
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Microsoft Windows Server 2003 569 2
Contour Components - Contour BI - Contour Business Intelligence 19 2
Gurobi Optimization - Gurobi Optimizer 7 2
NetApp ONTAP 66 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Милюков Денис 12 11
Андрианов Дмитрий 19 11
Комов Владимир 16 8
Шестаков Сергей 18 8
Балаш Максим 8 8
Варивода Владимир 14 3
Овчаров Евгений 13 3
Ridner Tobias - Риднер Тобиас 4 3
Ахмеров Тимур 87 2
Панченко Иван 138 2
Кудрявцева Юлия 17 2
Крук Александр 2 2
Нурутдинов Альберт 6 2
Лисицин Евгений 18 2
Андреев Максим 37 2
Селянин Андрей 6 2
Касаткина Ирина 2 2
Барсуков Максим 2 2
Сысоев Игорь 38 1
Кузнецов Сергей 154 1
Лашин Ренат 69 1
Енгибарян Ваге 12 1
Новак Александр 26 1
Массух Илья 231 1
Фридман Михаил 134 1
Туровецкий Владимир 7 1
Ассур Олег 4 1
Татауров Никита 1 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
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Трефилов Александр 1 1
Никифоров Николай 1136 1
Ананьев Дмитрий 78 1
Паршин Максим 316 1
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Земков Сергей 158 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144197 68
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 7
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Казахстан - Республика 5525 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Африка - Африканский регион 3478 4
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 2
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Германия - Федеративная Республика 12682 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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