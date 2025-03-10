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Кудрявцева Юлия
Кудрявцева Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Комов Владимир 16 3
|Шимановский Константин 5 3
|Лашин Ренат 71 2
|Бачурин Олег 10 2
|Панченко Иван 143 1
|Массух Илья 232 1
|Свердлов Алексей 19 1
|Крук Александр 2 1
|Ассур Олег 4 1
|Лисицин Евгений 18 1
|Татауров Никита 1 1
|Мухаметдинов Шамиль 1 1
|Орлик Сергей 83 1
|Лисогор Дмитрий 17 1
|Коровкин Владимир 16 1
|Ступин Антон 11 1
|Касаткина Ирина 2 1
|Суховей Денис 10 1
|Чехонин Антон 65 1
|Серебряникова Анна 73 1
|Кичко Дмитрий 67 1
|Терещенко Максим 20 1
|Макаров Валентин 223 1
|Коцовский Богдан 2 1
|Коник Леонид 4 1
|Буленков Дмитрий 30 1
|Гонтарев Павел 96 1
|Мартынов Антон 21 1
|Воробьев Андрей 168 1
|Петров Сергей 60 1
|Сидорюк Алексей 11 1
|Жучков Андрей 4 1
|Щеглов Сергей 3 1
|Скрынников Денис 1 1
|Коскова Ксения 6 1
|Головкин Илья 1 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Веретенцев Дмитрий 2 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Горяйнов Андрей 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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