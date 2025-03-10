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Кудрявцева Юлия


10.03.2025 «Форсайт» выпустила новый продукт «Форсайт. Умные таблицы» 1
17.05.2024 Какие инновации в BI и корпоративной мобильности нужны рынку? 1
10.05.2023 Foresight Day’2023: импортозамещение продолжается 1
01.09.2022 В ближайшие годы российские ИТ-шники начнут сильно уступать иностранным 1
29.06.2022 «Форсайт» и Arenadata расширяют сотрудничество 1
16.06.2022 Ramax Group и «Форсайт» намерены усилить развитие российского BI 1
28.04.2022 «Форсайт» представил новые продукты для миграции с зарубежных BI-решений 1
15.04.2022 Teamidea присоединилась к партнерской сети «Форсайт» 1
08.04.2022 «Форсайт» и Evola подписали партнёрское соглашение 1
16.03.2022 «Форсайт» и «Юникон бизнес солюшнс» будут вместе развивать проекты в области цифровизации российской экономики 1
11.03.2022 «Форсайт» и «Норбит» подписали соглашение о партнерстве 1
03.03.2022 «Форсайт» выпустила новый продукт легкой бизнес-аналитики и визуализации данных FlyBI 1
28.05.2020 «Форсайт» вошел в рейтинг крупнейших российских разработчиков решений для анализа данных 1
03.09.2019 Юлия Кудрявцева -

Заказчикам все более интересно самообслуживание

 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 2
28.12.2018 «Форсайт» и «КОРУС Консалтинг» объявили об обновлении партнерского соглашения 1
02.07.2018 Рынок аналитики данных в России вырос на четверть 1
25.07.2013 Мобильные гаджеты работают на бизнес 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Кудрявцева Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 170 16
SAP SE 5293 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1947 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 242 3
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 3
Корус Консалтинг ГК 1229 2
Saprun - Сапран групп 51 2
Oracle Corporation 6721 2
IBM - International Business Machines Corp 9451 2
Microsoft Corporation 24701 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2166 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 398 2
8295 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 223 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 136 1
Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
Айкумен ИБС - Айкумен Информационные бизнес-системы - IQMen Business Intelligence 13 1
KrIT - КРИТ 25 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Apple Inc 12170 1
Астерос Консалтинг 64 1
Qlik - QlikTech 160 1
SAS Institute 978 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 252 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 408 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3979 1
HP Inc. 5696 1
Intel Corporation 12234 1
Ланит - Норбит - Norbit 371 1
Google LLC 11851 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1080 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
Cisco Systems 5127 1
Ramax - Рамакс 116 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 2
Роснефть НК - нефтяная компания 515 1
Транснефть 302 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 117 1
Газпром нефть 625 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 203 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Газпром ПАО 1347 1
Восток-Сервис ГК 52 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
Lime Credit Group - LCGroup - Лайм-Займ МФК 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4199 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 43 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 110 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 728 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4772 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11260 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3205 8
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13987 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7497 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6674 5
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5124 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 3
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12271 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6316 3
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 341 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1861 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3588 2
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 281 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 588 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов - Интеллектуальная обработка текстов - Технология контекстного анализа - суммаризация 44 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4533 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 763 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1020 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 464 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12066 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8647 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 7
Форсайт Бюджетирование 20 5
Форсайт Аналитическая платформа 11 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 713 3
Python - высокоуровневый язык программирования 955 2
Google Android 14100 2
Apple iOS 7863 2
Microsoft Office 3764 2
Форсайт Prognoz Platform 95 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 61 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 839 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
КриптоПро Ngate 15 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
Google Play - Google Store - Android Market 3313 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1008 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7118 1
Apple iPad 3871 1
Apple - App Store 2906 1
Microsoft Outlook 1394 1
Oracle Java - язык программирования 3098 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1282 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 16 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 42 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 104 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Microsoft Windows 15759 1
C# - C Sharp - Язык программирования 332 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 26 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 235 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 206 1
Microsoft Office Excel 1206 1
НКТ - Р7-Офис 386 1
Новые облачные технологии - МойОфис 793 1
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1089 1
Комов Владимир 16 3
Шимановский Константин 5 3
Лашин Ренат 71 2
Бачурин Олег 10 2
Панченко Иван 143 1
Массух Илья 232 1
Свердлов Алексей 19 1
Крук Александр 2 1
Ассур Олег 4 1
Лисицин Евгений 18 1
Татауров Никита 1 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
Орлик Сергей 83 1
Лисогор Дмитрий 17 1
Коровкин Владимир 16 1
Ступин Антон 11 1
Касаткина Ирина 2 1
Суховей Денис 10 1
Чехонин Антон 65 1
Серебряникова Анна 73 1
Кичко Дмитрий 67 1
Терещенко Максим 20 1
Макаров Валентин 223 1
Коцовский Богдан 2 1
Коник Леонид 4 1
Буленков Дмитрий 30 1
Гонтарев Павел 96 1
Мартынов Антон 21 1
Воробьев Андрей 168 1
Петров Сергей 60 1
Сидорюк Алексей 11 1
Жучков Андрей 4 1
Щеглов Сергей 3 1
Скрынников Денис 1 1
Коскова Ксения 6 1
Головкин Илья 1 1
Гимранов Ринат 122 1
Веретенцев Дмитрий 2 1
Абакумов Евгений 206 1
Горяйнов Андрей 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17189 2
Африка - Африканский регион 3495 2
Беларусь - Белоруссия 5737 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1245 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 697 1
Европа 21828 1
Россия - ПФО - Пензенская область 596 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 421 1
Германия - Федеративная Республика 12718 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3136 1
Индия - Bharat 5484 1
Казахстан - Республика 5580 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Америка Латинская 1820 1
Россия - СФО - Иркутская область 1122 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14237 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16456 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14568 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24332 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2456 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13723 3
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4880 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5453 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5808 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 277 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4928 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 202 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 209 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1224 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4703 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2866 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5134 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5887 1
Английский язык 6678 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1797 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7018 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 265 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1013 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 638 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5923 1
Образование в России 2223 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3234 1
Пирамида потребностей по Маслоу - Maslow's hierarchy of needs 8 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7071 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1096 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1091 1
ComNews - Медиа-бизнес 109 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 2
Gartner - Гартнер 3562 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3235 1
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Juniper Research 528 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 855 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2455 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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