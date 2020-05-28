Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Форсайт» вошел в рейтинг крупнейших российских разработчиков решений для анализа данных

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Информационный портал CNews опубликовал итоги исследования российского рынка разработчиков решений для анализа данных. В сравнении с прошлым годом, количество участников рейтинга «Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 2019» выросло в 2,5 раза, а объем выручки, представленный компаниями ТОП-15 рейтинга, увеличилось на 85%, достигнув отметки 21,7 млрд. рублей.

«Форсайт» занял 8 строчку рейтинга. Среди его участников компания показала самую высокую выручку от продажи лицензий на ПО, а также вошла в ТОП-3 наиболее быстрорастущих поставщиков решений для анализа данных в России среди лидеров рейтинга.

«Мы укрепили позиции компании на рынке за счет расширения партнерской сети и роста числа специалистов с высоким уровнем компетенций по внедрению нашего софта. Кроме того, усиливается интерес к нашим решениям: продукты «Форсайта» выбирают не только для импортозамещения, но и для задач цифровизации, по итогам сравнительного анализа с другими продуктами и выполнения пилотных проектов. Одно из ключевых преимуществ платформы «Форсайта» и продуктов на ее основе - возможность их беспроблемной интеграции в корпоративную ИТ-инфраструктуру. За год мы расширили портфель заказчиков благодаря таким компаниям, как «Иркутская нефтяная компания», «Агентство-2», «Роснефть», «Гедеон Рихтер», наши продукты внедрили в Правительстве Пензенской области, Республики Башкортостан, крупный проект создают в «Российском энергетическом агентстве» - это аналитическая подсистема ГИС ТЭК. Помимо этого, зарубежные клиенты продолжают использовать системы на базе нашего софта», - сказала директор «Форсайт» по стратегическому развитию Юлия Кудрявцева.

Ключевые тренды рынка решений для анализа данных, согласно экспертам Gartner и IDC, - это внедрение инструментов расширенной аналитики (augmented analytics - терм. Gartner), реализация возможностей анализа данных и формирования отчетности бизнес-пользователями, активная интеграция технологий искусственного интеллекта в продукты для обработки данных.

«Цифровая платформа «Форсайт. Аналитическая платформа» может решить практически все аналитические задачи (анализ данных, формирование отчетов, моделирование и прогнозирование, оперативная обработка больших массивов данных). Сейчас мы усиливаем платформу инструментарием Self-Service BI», - отметила Юлия Кудрявцева.

Другие материалы рубрики

Андрей Фаерштейн, ИТ-директор «Русала», в интервью CNews — о смене ИТ-приоритетов из-за «удаленки»

Россияне создали систему тотального контроля за нарушителями масочного режима

Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами

«Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С»

Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний

Mail.ru запустила почту для крупного бизнеса

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Пир во время пандемии: как мошенники наживаются на коронавирусе

Лучшие электробритвы 2020 года: хиты продаж

Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM

Лучшие беговые дорожки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках