Все обвиняемые по делу ГИС ТЭК, включая бывших вице-президентов «Ланита», отпущены на свободу в зале суда. Всем назначены грандиозные штрафы 024 г., гособвинение запросило наказание для экс-замминистра энергетики, замешанного в махинациях с ГИС ТЭК (Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса России) Ан

Бывшего замминистра энергетики оштрафуют на 500 миллионов за растрату при создании ГИС ТЭК. Срок он уже отсидел в СИЗО в сентябре 2020 г. По версии следствия, в 2014 г. был заключен государственный контракт на сумму более 600 млн руб. по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). В 2016 г. подписали акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн руб. были перечислены ИT-компании «Ланит», но работы были выполнены не в полном объеме, а выделенные сре

Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза Замена ГИС ТЭК Разработкой концепции цифровой платформы топливно-энергетического комплекса «Национальная энергетическая платформа» (НЭП) займется аудиторская компания «Кпмг налоги и консультирование»,

Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа Платформа вместо ГИС ТЭК Как стало известно CNews, Министерство энергетики (Минэнерго) создает новую ИТ-платфо

«Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой , связанному с созданием сверхпроблемной госинформсстемы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК). Обанкроченная компания «Информационные системы связи и безопасности» (ИССБ) в ноябр

Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела е с сообщниками инкриминируют хищение в размере 2,5 млрд руб. Многолетние проблемы многострадальной ГИС ТЭК Следствие занимается эпизодами хищений в рамках проведенного еще в 2014 г. финансиров

В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза» Аналитика ГИС ТЭК — силами «Форсайта» Как стало известно CNews, аналитическая подсистема госинформсистемы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК) будет доработана с использования отече

Сверхпроблемный долгострой ГИС ТЭК возобновлен. В нем импортозаместят только что принятое ПО роект по созданию государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК) после многолетней пробуксовки сдвинулся с мертвой точки — госзаказчик системы принял

Проблемы ГИС ТЭК не кончаются. РЭА Минэнерго не может вернуть 47 млн за нерабочую СХД Информационные системы связи и безопасности» (ИССБ) продолжает в течение 15 месяцев затягивать судебную тяжбу с непосредственным заказчиком госинформсистемы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК), которым выступает ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго (РЭА). Это заморозило для проекта порядка 47 млн руб., выделенных государством на СХД для резервирующего контура

Власти обвинили РЭА Минэнерго в срыве миллиардного проекта ГИС ТЭК Счетная палата проверила ГИС ТЭК Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса России (

Запуск ГИС ТЭК просрочен на полтора года. «Ланит» и РЭА Минэнерго обменялись исками на сотни миллионов роект по созданию государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК) выбился из графика на полтора года. В соответствии с 600-миллионным контрактом, закл

Запуск 600-миллионной ГИС ТЭК задержан на неопределенный срок ный контракт на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) не сумела выполнить все работы в срок. По условиям договора, создание системы должно

ГИС ТЭК унифицирует отраслевую отчетность (РАЭ) Минэнерго России Игорь Кожуховский на конференции «ИКТ в ТЭК», проведенной в Москве агентством маркетинговых коммуникаций CNews Conferences совместно с аналитическим агентством CNews Analytics. ГИС ТЭК должна стать первой единой системой топливно-энергетической промышленности. Игорь Кожуховский перечислил ее основные задачи: «Первая задача – повышение качества государственного регулир

ИКТ в ТЭК 2015 В середине 2015 г., согласно планам Минэнерго России, в России должна начаться опытная эксплуатация части сегментов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). В октябре в промышленную эксплуатацию планируется сдать интеграционный сегмент, до конца 2015 г. заработают и отраслевые сегменты ГИС ТЭК. ГИС ТЭК станет универсальной п

Круглый стол CNews «ИКТ в ТЭК 2015» В середине 2015 г., согласно планам Минэнерго, в России должна начаться опытная эксплуатация части сегментов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). В октябре в промышленную эксплуатацию планируется сдать интеграционный сегмент, а до конца 2015 г. заработают и отраслевые сегменты ГИС ТЭК. ГИС ТЭК станет универсальной

Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2015» В середине 2015 г., согласно планам Минэнерго России, в России должна начаться опытная эксплуатация части сегментов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). В октябре в промышленную эксплуатацию планируется сдать интеграционный сегмент, до конца 2015 г. заработают и отраслевые сегменты ГИС ТЭК. ГИС ТЭК станет универсальной п

«Ланит» разработал рабочую модель ГИС ТЭК для РЭА Российское энергетическое агентство (ФГБУ РЭА) Минэнерго России завершило работу по созданию рабочей модели ГИС ТЭК (государственная информационная система ТЭК), предназначенной для отработки основных функций и механизмов обработки данных в системе. Модель разработана в рамках реализации договора сто

Претензии к конкурсу на создание ГИС ТЭК отклонены ена вторая жалоба на действия «Российского энергетического агентства» (РЭА) Минэнерго при проведении им конкурса на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). С претензиями выступал Университет нефти и газа им. И. М. Губкина, который с конкурса был снят по причине того, что подавал заявку в консорциуме с компанией «Прогноз», в то время как

Контракт на создание ГИС ТЭК заключен, но битва продолжается компании R-Style на действия «Российского энергетического агентства» (РЭА) Минэнерго при проведении им конкурса на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Как сообщил CNews директор проекта ГИС ТЭК в РЭА Роман Щербов, ФАС решила, что претензии R-Style были необоснованными. Претензия компании заключалась в том, что комиссия учла н

Два участника тендера по созданию ГИС ТЭК подали жалобы в ФАС ергетики РФ на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса» (ГИС ТЭК). По данным CNews, еще одна жалоба по данному конкурсу была подана другим участником

В битве за ГИС ТЭК определен победитель абот по теме: «Создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса» (ГИС ТЭК). Создание ГИС ТЭК регламентируется соответствующим федеральным законом от 3 д

R-Style, «Крок», «Ланит», «Информзащита» и «Керосинка» бьются за ГИС ТЭК ие в тендере по созданию государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), рассказал CNews источник, близкий к одному из участников тендера. Начальная (максим

Создание ГИС ТЭК начинается с задержкой на год тва энергетики РФ объявило конкурс на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: «Создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса» (ГИС ТЭК). Прием заявок от претендентов завершается 9 октября, а их рассмотрение запланировано на 16 октября. Победитель конкурса должен будет выполнить все необходимые работы до 1 октября 2015

Главные ИТ-проекты страны 2014–2015 ейшими инициативами по информатизации страны в настоящее время являются такие проекты, как ГИС ЖКХ, ГИС ТЭК, ЕМИАС, и программа «Информационное общество». ГИС ТЭК и ГИС ЖКХ: как идет соз

Медведев утвердил наполнение главной ИТ-системы ТЭК доставления информации в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Список собираемых данных занимает 274 страницы. Например, в ГИС ТЭК будет ак

Информатизация энергетики: 2 года и 1 млрд руб. из бюджета Проект ГИС ТЭК, призванный обеспечить прозрачность и управляемость предприятий нефтяной, газовой, уг

Минэнерго сократило бюджет ИТ-системы ТЭК в 6 раз годы работы систему управления газовой отраслью, имеет десятки дочерних структур. Представьте, что ГИС ТЭК должен собирать данные напрямую от них. Концепция была слабо реализуема на практике в

Интервью замминистра энергетики о создании ГИС ТЭК CNews: Расскажите о целях и задачах будущей ГИС ТЭК. Антон Инюцын: Через два года мы должны иметь государственную информационную систему, построенную по принципу интеграции. Для начала будет создано хранилище данных, а затем мы сосредото

Счетная палата: 58% денег в ходе создания ИТ-системы ТЭК заплачено за невыполненные работы ела результаты ИТ-аудита государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). О проверке рассказали аудиторы Александр Пискунов, Михаил Бесхмельницын и Сергей Ря

Медведев утвердил создание единой энергетической ИТ-системы ации и совершенствовании государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Ее оператором является Минэнерго России. Система создается для хранения информацией

Правительство утвердило положение о создании, эксплуатации и совершенствовании ГИС ТЭК рмационной системы топливно-энергетического комплекса. Постановлением определяются основные принципы создания, эксплуатации и совершенствования системы, требования к защите информации, содержащейся в ГИС ТЭК, а также к защите самой системы. Система создается для обеспечения заинтересованных лиц информацией о состоянии и прогнозе развития ТЭК, её оператором является Министерство энергетики Р

Медведев утвердил порядок доступа к информации, содержащейся в ГИС ТЭК ложение устанавливает порядок доступа органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц к информации, содержащейся в информационной системе. Содержащаяся в ГИС ТЭК информация является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации. Информация из ГИС ТЭК, по запросу пользователя (в