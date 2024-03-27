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ГИС ТЭК Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса Федеральный закон 382-ФЗ О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса

СОБЫТИЯ

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27.03.2024 Все обвиняемые по делу ГИС ТЭК, включая бывших вице-президентов «Ланита», отпущены на свободу в зале суда. Всем назначены грандиозные штрафы

024 г., гособвинение запросило наказание для экс-замминистра энергетики, замешанного в махинациях с ГИС ТЭК (Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса России) Ан
13.03.2024 Бывшего замминистра энергетики оштрафуют на 500 миллионов за растрату при создании ГИС ТЭК. Срок он уже отсидел в СИЗО

в сентябре 2020 г. По версии следствия, в 2014 г. был заключен государственный контракт на сумму более 600 млн руб. по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). В 2016 г. подписали акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн руб. были перечислены ИT-компании «Ланит», но работы были выполнены не в полном объеме, а выделенные сре
01.11.2021 Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза

Замена ГИС ТЭК Разработкой концепции цифровой платформы топливно-энергетического комплекса «Национальная энергетическая платформа» (НЭП) займется аудиторская компания «Кпмг налоги и консультирование»,
22.10.2021 Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа

Платформа вместо ГИС ТЭК Как стало известно CNews, Министерство энергетики (Минэнерго) создает новую ИТ-платфо
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой

, связанному с созданием сверхпроблемной госинформсстемы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК). Обанкроченная компания «Информационные системы связи и безопасности» (ИССБ) в ноябр
09.09.2020 Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела

е с сообщниками инкриминируют хищение в размере 2,5 млрд руб. Многолетние проблемы многострадальной ГИС ТЭК Следствие занимается эпизодами хищений в рамках проведенного еще в 2014 г. финансиров
27.02.2019 В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза»

Аналитика ГИС ТЭК — силами «Форсайта» Как стало известно CNews, аналитическая подсистема госинформсистемы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК) будет доработана с использования отече
18.02.2019 Сверхпроблемный долгострой ГИС ТЭК возобновлен. В нем импортозаместят только что принятое ПО

роект по созданию государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК) после многолетней пробуксовки сдвинулся с мертвой точки — госзаказчик системы принял
01.09.2017 Проблемы ГИС ТЭК не кончаются. РЭА Минэнерго не может вернуть 47 млн за нерабочую СХД

Информационные системы связи и безопасности» (ИССБ) продолжает в течение 15 месяцев затягивать судебную тяжбу с непосредственным заказчиком госинформсистемы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК), которым выступает ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго (РЭА). Это заморозило для проекта порядка 47 млн руб., выделенных государством на СХД для резервирующего контура
16.05.2017 Власти обвинили РЭА Минэнерго в срыве миллиардного проекта ГИС ТЭК

Счетная палата проверила ГИС ТЭК Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса России (
29.03.2017 Запуск ГИС ТЭК просрочен на полтора года. «Ланит» и РЭА Минэнерго обменялись исками на сотни миллионов

роект по созданию государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК) выбился из графика на полтора года. В соответствии с 600-миллионным контрактом, закл
23.11.2015 Запуск 600-миллионной ГИС ТЭК задержан на неопределенный срок

ный контракт на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) не сумела выполнить все работы в срок. По условиям договора, создание системы должно
22.04.2015 ГИС ТЭК унифицирует отраслевую отчетность

(РАЭ) Минэнерго России Игорь Кожуховский на конференции «ИКТ в ТЭК», проведенной в Москве агентством маркетинговых коммуникаций CNews Conferences совместно с аналитическим агентством CNews Analytics. ГИС ТЭК должна стать первой единой системой топливно-энергетической промышленности. Игорь Кожуховский перечислил ее основные задачи: «Первая задача – повышение качества государственного регулир
21.04.2015 ИКТ в ТЭК 2015

В середине 2015 г., согласно планам Минэнерго России, в России должна начаться опытная эксплуатация части сегментов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). В октябре в промышленную эксплуатацию планируется сдать интеграционный сегмент, до конца 2015 г. заработают и отраслевые сегменты ГИС ТЭК. ГИС ТЭК станет универсальной п
15.04.2015 Круглый стол CNews «ИКТ в ТЭК 2015»

В середине 2015 г., согласно планам Минэнерго, в России должна начаться опытная эксплуатация части сегментов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). В октябре в промышленную эксплуатацию планируется сдать интеграционный сегмент, а до конца 2015 г. заработают и отраслевые сегменты ГИС ТЭК. ГИС ТЭК станет универсальной
30.03.2015 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2015»

В середине 2015 г., согласно планам Минэнерго России, в России должна начаться опытная эксплуатация части сегментов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). В октябре в промышленную эксплуатацию планируется сдать интеграционный сегмент, до конца 2015 г. заработают и отраслевые сегменты ГИС ТЭК. ГИС ТЭК станет универсальной п
22.12.2014 «Ланит» разработал рабочую модель ГИС ТЭК для РЭА

Российское энергетическое агентство (ФГБУ РЭА) Минэнерго России завершило работу по созданию рабочей модели ГИС ТЭК (государственная информационная система ТЭК), предназначенной для отработки основных функций и механизмов обработки данных в системе. Модель разработана в рамках реализации договора сто
07.11.2014 Претензии к конкурсу на создание ГИС ТЭК отклонены

ена вторая жалоба на действия «Российского энергетического агентства» (РЭА) Минэнерго при проведении им конкурса на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). С претензиями выступал Университет нефти и газа им. И. М. Губкина, который с конкурса был снят по причине того, что подавал заявку в консорциуме с компанией «Прогноз», в то время как

30.10.2014 Контракт на создание ГИС ТЭК заключен, но битва продолжается

компании R-Style на действия «Российского энергетического агентства» (РЭА) Минэнерго при проведении им конкурса на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Как сообщил CNews директор проекта ГИС ТЭК в РЭА Роман Щербов, ФАС решила, что претензии R-Style были необоснованными. Претензия компании заключалась в том, что комиссия учла н
29.10.2014 Два участника тендера по созданию ГИС ТЭК подали жалобы в ФАС

ергетики РФ на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса» (ГИС ТЭК). По данным CNews, еще одна жалоба по данному конкурсу была подана другим участником

17.10.2014 В битве за ГИС ТЭК определен победитель

абот по теме: «Создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса» (ГИС ТЭК). Создание ГИС ТЭК регламентируется соответствующим федеральным законом от 3 д
09.10.2014 R-Style, «Крок», «Ланит», «Информзащита» и «Керосинка» бьются за ГИС ТЭК

ие в тендере по созданию государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), рассказал CNews источник, близкий к одному из участников тендера. Начальная (максим
08.10.2014 Создание ГИС ТЭК начинается с задержкой на год

тва энергетики РФ объявило конкурс на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: «Создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса» (ГИС ТЭК). Прием заявок от претендентов завершается 9 октября, а их рассмотрение запланировано на 16 октября. Победитель конкурса должен будет выполнить все необходимые работы до 1 октября 2015

28.05.2014 Главные ИТ-проекты страны 2014–2015

ейшими инициативами по информатизации страны в настоящее время являются такие проекты, как ГИС ЖКХ, ГИС ТЭК, ЕМИАС, и программа «Информационное общество». ГИС ТЭК и ГИС ЖКХ: как идет соз
13.01.2014 Медведев утвердил наполнение главной ИТ-системы ТЭК

доставления информации в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Список собираемых данных занимает 274 страницы. Например, в ГИС ТЭК будет ак
09.10.2013 Информатизация энергетики: 2 года и 1 млрд руб. из бюджета

Проект ГИС ТЭК, призванный обеспечить прозрачность и управляемость предприятий нефтяной, газовой, уг
08.10.2013 Минэнерго сократило бюджет ИТ-системы ТЭК в 6 раз

годы работы систему управления газовой отраслью, имеет десятки дочерних структур. Представьте, что ГИС ТЭК должен собирать данные напрямую от них. Концепция была слабо реализуема на практике в
08.10.2013 Интервью замминистра энергетики о создании ГИС ТЭК

CNews: Расскажите о целях и задачах будущей ГИС ТЭК. Антон Инюцын: Через два года мы должны иметь государственную информационную систему, построенную по принципу интеграции. Для начала будет создано хранилище данных, а затем мы сосредото
19.07.2013 Счетная палата: 58% денег в ходе создания ИТ-системы ТЭК заплачено за невыполненные работы

ела результаты ИТ-аудита государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). О проверке рассказали аудиторы Александр Пискунов, Михаил Бесхмельницын и Сергей Ря
25.04.2013 Медведев утвердил создание единой энергетической ИТ-системы

ации и совершенствовании государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Ее оператором является Минэнерго России. Система создается для хранения информацией
23.04.2013 Правительство утвердило положение о создании, эксплуатации и совершенствовании ГИС ТЭК

рмационной системы топливно-энергетического комплекса. Постановлением определяются основные принципы создания, эксплуатации и совершенствования системы, требования к защите информации, содержащейся в ГИС ТЭК, а также к защите самой системы. Система создается для обеспечения заинтересованных лиц информацией о состоянии и прогнозе развития ТЭК, её оператором является Министерство энергетики Р
06.02.2013 Медведев утвердил порядок доступа к информации, содержащейся в ГИС ТЭК

ложение устанавливает порядок доступа органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц к информации, содержащейся в информационной системе. Содержащаяся в ГИС ТЭК информация является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации. Информация из ГИС ТЭК, по запросу пользователя (в
05.12.2011 Все нефтегазовые и энергетические компании России объединит единая ИТ-система

ральный закон 382-ФЗ «О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса» (ГИС ТЭК). Эта система будет содержать всю информацию о текущем состоянии и прогнозе развития


Публикаций - 78, упоминаний - 115

ГИС ТЭК и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 28
Телеком-защита 54 11
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 10
Крок - Croc 1964 10
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 9
Бест Софт ПКФ 8 6
SAP SE 5604 6
9596 6
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 18 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Ростелеком 10951 5
IBM - International Business Machines Corp 9701 5
Информзащита 942 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 4
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 3
Salesforce - Informatica 139 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 3
ИССБ - Информационные системы связи и безопасности 3 3
Артекс Технолоджи - Артекс Консалтинг - Артекс Нефтегаз 6 3
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 3
МегаФон 10750 3
Microsoft Corporation 25778 3
Oracle Corporation 7074 3
Directum - Директум 1268 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 221 3
Pentaho 63 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 2
Газинформсервис - ГИС 496 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 2
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 2
Россервис 55 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Yandex - Яндекс 9225 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3458 2
Газпром ПАО 1493 12
Газпром нефть 725 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 8
Роснефть НК - нефтяная компания 562 8
Россети Ленэнерго 1699 7
Транснефть 335 7
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 4
Почта России ПАО 2371 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Русэнергосбыт 10 3
Энергосетьпроект Институт 4 3
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 14 3
РЖД - Российские железные дороги 2097 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8857 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
РесурсТранс 16 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 2
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 2
Деловые Линии ГК 93 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Газпром трансгаз 157 2
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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