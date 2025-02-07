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Битва роботов

Битва роботов

Международный чемпионат «Битва роботов» - зрелищные соревнования и международная площадка по обмену опытом в области робототехники. Изобретатели и лучшие технологии совсего мира встречаются, чтобы показать своё мастерство и сразиться за общий призовой фонд 6,6 млн руб. Мероприятие проводится в России во второй раз в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2023г. №889-р. Организатор – Минцифры России. С 2024 года соревнования проходят в двух дисциплинах: «Битва роботов» и «Битва мини-роботов», в которых принимают участие 64 и 32 команды соответственно. Чемпионат соберет команды из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана и Китая.

 

 

 

 

 

 

 


07.02.2025 Организаторы спонсируемых государством турниров по киберспорту и робототехнике задолжали больше полумиллиарда 1
29.02.2024 Apple и Google уничтожили мобильные приложения для международного кибертурнира в России 3
21.12.2023 На международной «Битве роботов» Росатом представил собственные промышленные робототехнические комплексы 3
26.11.2019 В России в битве сошлись роботы. Видео 1
10.10.2019 Банк «Открытие» представил ИТ-стратегию на 2020 год 1
01.11.2017 В Физтехпарке открылось первое в мире кладбище домашних роботов 1
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 2
26.02.2008 Технологии безопасности 2008: тотальная слежка 1
08.02.2002 Digital Life: Говорящая перчатка, ноутбук-мутант и роботы-гладиаторы 1
08.02.2002 Digital Life: Говорящая перчатка, ноутбук-мутант и роботы-гладиаторы 1

Публикаций - 10, упоминаний - 15

Битва роботов и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8891 2
Ростелеком 9724 2
Intel Corporation 12208 2
IBM - International Business Machines Corp 9444 2
Philips 2053 2
Sony 6549 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3932 2
Sony Electronics - Сони Электроникс 81 2
JVC Kenwood 416 2
Elo Touch Systems - Elo Touch Solutions 12 2
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Apple Inc 12124 1
ИКС 321 1
InfoWatch - Инфовотч 1016 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 124 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
1С-Битрикс - Bitrix 581 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Promobot - Промобот 139 1
Google LLC 11807 1
SolarBot 1 1
Сюртель - Sécurité Electronique 6 1
Интегра-С Консорциум 13 1
Стрим Лабс - Stream Labs 7 1
Дабл Ю Экспо 3 1
Sony Music Entertainment 158 2
Почта России ПАО 2118 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
LEGO 244 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
Технопарка высоких технологий Югры 2 1
Мир БРИКС - Центр компетенции и аккредитации 1 1
ЦНИИТМАШ НПО - Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения - Научно-производственное объединение 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11688 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2854 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2719 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4980 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1858 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4530 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1379 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 79 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 411 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 280 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5377 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5313 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 7
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DDR - Double data rate 2735 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9998 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2472 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20837 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4676 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14416 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9303 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25443 2
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1012 2
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 92 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4250 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 784 2
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9203 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19468 2
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Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2984 2
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Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6396 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1443 2
Apple - App Store 2896 2
Microsoft Windows XP 2400 2
Intel Celeron - Серия процессоров 963 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 2
Sinclair ZX Spectrum 28 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 2
HP - palmOne - Handspring Visor - Visor Edge - Visor Prism - Visor Platinum 33 2
Sony - ATRAC - ATRAC3 - ATRAC3plus - Adaptive Transform Acoustic Coding 58 2
JVC D-VHS 7 2
Philips EXP - Philips Expanium 4 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7095 1
Google Android 14033 1
Google Play - Google Store - Android Market 3298 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 667 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1424 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 132 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1585 1
Реестр добросовестных экспортеров 199 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 9 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 1
Energy Baracuda 1 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 1
DSSL Trassir 23 1
Шахматная планета - ChessPlanet 4 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 93 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 84 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 44 1
Abbyy MindReader 3 1
Unify OpenStage 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 1
Sigona Mike - Сигона Майк 3 2
Путин Владимир 3184 1
Чернышенко Дмитрий 566 1
Русанов Сергей 48 1
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Игнатов Андрей 10 1
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Ашанина Анастасия 1 1
Глебов Виктор 1 1
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Мякишева Марина 84 1
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