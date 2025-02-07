Битва роботов
Международный чемпионат «Битва роботов» - зрелищные соревнования и международная площадка по обмену опытом в области робототехники. Изобретатели и лучшие технологии совсего мира встречаются, чтобы показать своё мастерство и сразиться за общий призовой фонд 6,6 млн руб. Мероприятие проводится в России во второй раз в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2023г. №889-р. Организатор – Минцифры России. С 2024 года соревнования проходят в двух дисциплинах: «Битва роботов» и «Битва мини-роботов», в которых принимают участие 64 и 32 команды соответственно. Чемпионат соберет команды из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана и Китая.
Битва роботов и организации, системы, технологии, персоны:
|Sigona Mike - Сигона Майк 3 2
|Путин Владимир 3184 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Русанов Сергей 48 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Игнатов Андрей 10 1
|Фирсов Ярослав 1 1
|Васильев Владимир 38 1
|Комарова Наталья 15 1
|Ашанина Анастасия 1 1
|Глебов Виктор 1 1
|Забозлаев Алексей 5 1
|Елисеева Екатерина 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Чижов Александр 10 1
|Катырин Сергей 13 1
|Бокова Ирина 2 1
|Такташов Андрей 1 1
|Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 1
|Югорская шахматная академия АУ 2 1
|СурГУ - Сургутский государственный университет 3 1
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