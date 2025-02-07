Международный чемпионат «Битва роботов» - зрелищные соревнования и международная площадка по обмену опытом в области робототехники. Изобретатели и лучшие технологии совсего мира встречаются, чтобы показать своё мастерство и сразиться за общий призовой фонд 6,6 млн руб. Мероприятие проводится в России во второй раз в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2023г. №889-р. Организатор – Минцифры России. С 2024 года соревнования проходят в двух дисциплинах: «Битва роботов» и «Битва мини-роботов», в которых принимают участие 64 и 32 команды соответственно. Чемпионат соберет команды из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана и Китая.