На международной «Битве роботов» Росатом представил собственные промышленные робототехнические комплексы

Участники турнира и зрители узнали, как промышленные роботы решают сложные задачи в реальных производственных условиях, и оценили роль машин в обеспечении безопасности человека.

На арене – роботы

Госкорпорация «Росатом» приняла участие в итоговых соревнованиях международного чемпионата «Битва Роботов», которые прошли в Москве в Экспоцентре в минувшие выходные. Госкорпорация выступила как в соревновательном, так и в просветительском треке, представив на турнире собственную команду «Большой брат», поддержав серии шоу-поединков, а также продемонстрировав на выставочной экспозиции промышленные роботы.

Впервые на полях «Битвы роботов» в рамках выставочной экспозиции Росатома были показаны промышленные робототехнические комплексы, которые созданы специалистами предприятия госкорпорации – Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова – и используются для решения производственных задач в атомной отрасли. В том числе, они применяются при проведении геологоразведочных и технологических работ в сложных условиях, а также на производствах, которые могут быть сопряжены с опасными для человека факторами.

Впервые на полях «Битвы роботов» были показаны промышленные робототехнические комплексы , которые созданы специалистами предприятия госкорпорации

Росатом выступил партнером товарищеского шоу-поединка: на ринге одновременно состязались две пары роботов. Команды, выступившие в качестве амбассадоров Росатома, показали зрелищный бой, который выиграли «Алмазные друзья» со своим боевым роботом.

Участие «Большого брата» и его знаменитого робота Weber в 1/8 финала стало самым неожиданным боем на турнире – маститые игроки команды «Большой брат», изначально лидируя в поединке, уступили команде «Турбомехатроника», пропустив молодых коллег в следующие этапы соревнований. Любимец публики робот Weber (принадлежит к типу «флиппер» и весит около 100 кг) получил заслуженную горячую поддержку зала.

В финале «Битвы роботов» сошлись команды из Индии и Китая, по итогам которого чемпионом турнира стала китайская команда Roc. Всего в полуфинале участвовало 12 команд из России, две команды из Индии, по одной команде из Китая и Турции.

Праздник творчества

Директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева отметила, что «Битва роботов» – это яркий праздник инженерного творчества, который привлекает внимание молодежной аудитории к робототехнике как перспективному направлению профессиональной реализации: «Росатом, активно участвуя в Битве роботов, ставит своей целью пробудить в талантливой молодежи интерес к решению задач промышленной роботизациии, которые во многом будут определять будущее технологий в целом».

В этой связи директор по цифровизации назвала особо значимой для аудитории возможность соприкоснуться с реальными промышленными образцами техники: «Роботы, представленные специалистами ВНИИА имени Н.Л. Духова на полях чемпионата, с одной стороны, похожи на боевых роботов «Битвы», а с другой, – приносят реальную пользу и решают важнейшие задачи для безопасности человека. Мы должны больше рассказывать молодому поколению о промышленной цифровизации и показывать, как высокие технологии работают на предприятиях страны».

Капитан команды, эксперт НПО «ЦНИИТМАШ» (предприятие Машиностроительного дивизиона Росатома), начальник участка Лаборатории аддитивных технологий Андрей Такташов по итогам поединка отметил, что «турнир – это квинтэссенция интеллекта и технических умений, но при этом команды всегда хотят демонстрировать красивую игру, которая показывает возможности робототехники и привлекает молодых ребят в развитие этого направления».

В нынешнем году на участие в Битве роботов поступило более 190 заявок из 5 стран и 19 регионов России. Организаторы чемпионата – Минцифры России, а также оргкомитет в лице оператора чемпионата компании «Дабл Ю Экспо» и компании «Промобот», которая отвечает за техническую экспертизу соревнований. Технологическим партнером мероприятия выступает компания VK, индустриальным – технологическая компания «ИКС Холдинг». Росатом – партнер товарищеского шоу-поединка «Битвы».

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие отечественные технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Вкупе с развитием кадрового потенциала, внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.