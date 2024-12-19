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Индексная книга (каталог) CNews*
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Солнцева Екатерина



19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
13.12.2024 Рынку индустриального ПО нужна стратегия развития – итоги III Конференции по матмоделированию 1
22.05.2024 «Росатом» и НКК объединяют усилия для создания российской PLM-системы тяжелого класса на базе платформы САРУС 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
12.04.2024 «Росатом»: перспективные технологии повысят конкурентоспособность промышленности 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
07.03.2024 Женщины года в отрасли ИТ 2024. Список CNews 1
21.12.2023 На международной «Битве роботов» Росатом представил собственные промышленные робототехнические комплексы 1
04.12.2023 Форум по математическому моделированию определил курс российского САЕ 1
01.12.2023 Подведены итоги II Всероссийской олимпиады по матмоделированию 1
28.11.2023 Росатом проведет общероссийский форум по математическому моделированию 1
Названы тренды развития продуктов CAD и CAE 1
10.07.2023 «Росатом» представил председателю Правительства России систему промышленного искусственного интеллекта «Атоммайнд» 1
05.07.2023 CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 1
05.07.2023 Дистрибьюторская сеть «Росатома» приблизит российские цифровые продукты к отечественным и зарубежным потребителям 1
05.06.2023 «Росатом» представил председателю Правительства России подход к полному импортозамещению индустриального ПО 1
07.03.2023 Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews 2
13.12.2022 Лидеры российского матмоделирования хотят занять ведущие позиции на мировом рынке 1
24.11.2022 Российское промышленное ПО «Росатома» «Логос» выйдет на международный рынок 1
24.11.2022 Российское промышленное ПО от «Росатома» выходит на международный рынок 1
01.11.2022 Белые хакеры на защите страны: десятая кибербитва Standoff пройдет в Москве 22–24 ноября 1
16.06.2022 На рынок вышел цифровой продукт «Росатома» Multi-D Docs & Resources 1
05.03.2022 Женщины года в отрасли ИТ 2022. Список CNews 1
28.12.2021 В России создан квантовый компьютер «на ионах» 1
26.12.2021 «Росатом» разработал ПО для создания «цифровых двойников» территорий 1
03.11.2021 Как развивается инженерное ПО в России? 1
28.07.2021 Утверждена дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии» 1
28.07.2021 Минцифры будет координировать развитие новых производственных и коммуникационных технологий 1
05.04.2021 В России разработан уникальный пятикубитовый квантовый компьютер. IBM сомневалась в возможностях россиян 1
19.03.2021 Дмитрий Чернышенко: более 60 инициатив вошли в пакет мер поддержки ИТ-отрасли 1
10.02.2021 Российская промышленность получила новые отечественные программные решения 1
02.12.2020 «Росатом» вывел на рынок цифровой продукт для комплексной безопасности крупных объектов 1
25.11.2020 В России создана Национальная квантовая лаборатория 1
13.11.2020 Росатом представил рынку цифровой сервис для автоматизации закупочной деятельности 1
30.10.2020 Росатом представил цифровой сервис «Атомбот.Закупки» 1
29.09.2020 «Ростелеком» организовал оптическую линию связи с квантовым распределением ключей шифрования 1
11.09.2020 «Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе 1
15.06.2020 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД 1
06.03.2020 Женщины года в отрасли ИТ 2020. Список CNews 2
23.12.2019 «Росатом» запустил новый цифровой продукт «Логос тепло» 1

Публикаций - 58, упоминаний - 60

Солнцева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 15
Ростелеком 9701 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 7
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 21 7
Meta Platforms - Facebook 4438 5
Apple Inc 12101 5
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 4
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 4
NetApp - Network Appliance 636 3
Ростех - Автоматика Концерн 1639 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Google LLC 11775 3
X Corp - Twitter 2845 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 3
InfoWatch - Инфовотч 1014 3
ИКС 318 3
Yandex - Яндекс 7340 2
Microsoft Corporation 24625 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
8213 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Qualcomm Innovation Center 4 2
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 29 2
Advance Engineering - Адванс Инжиниринг 2 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 45 2
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 2
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 2
Lenovo Group 2292 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
Schneider Electric 575 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 1
UIPath 101 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 2
Русский Язык Медиа 7 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Газпром ПАО 1342 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 11 1
ESW Capital 7 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 44 1
Солидарность Самара Арена - Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 8 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 1
РЖД Арена - Стадион 2 1
LinkedIn 635 1
Малахит СПМБМ - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н.Н. Исанина 6 1
Малахит 21 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - Производственное объединение Старт имени М.В. Проценко Федеральный научно-производственный центр 9 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - ЦеСИС НИКИРЭТ - Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники 4 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Росатом - Атомэкспо 12 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 51 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 2
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 5 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 29
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 13
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 11
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 11
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 10
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 6
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Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 4
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Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 965 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 41 11
Apple iOS 7809 10
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 26 9
Apple iPhone 6 4862 9
Apple - App Store 2890 8
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос тепло 12 7
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 11 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 7
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 6
Google Android 13994 5
Apple iPhone 4 782 5
Apple iTunes Store 1068 5
Abbyy Mobile Capture - Abbyy Mobile Data Capture Solutions - Abbyy Mobile Web Capture - Abbyy Mobile OCR Engine - Abbyy Mobile Imaging SDK 29 5
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Гидрогеология 8 5
Apple iPad 3860 4
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 4
Microsoft Windows 15657 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 3
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 448 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 3
Bending Spoons - Evernote 196 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 7 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос ЭМИ - Логос Электромагнитное излучение 7 3
Росатом Атомбот.Закупки 6 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple iPad mini 418 2
Apple iPod Touch 745 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 165 2
Abbyy TextGrabber 14 2
Google Translate 52 2
Salesforce CRM Cloud 37 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 2
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Linux Foundation - AllJoyn 9 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
Фомичев Дмитрий 22 7
Лихачев Алексей 44 6
Скоробогатова Ольга 55 5
Хасьянова Гульнара 141 4
Массух Илья 231 4
Мишустин Михаил 676 3
Матвеева Татьяна 104 3
Бочарникова Татьяна 83 3
Гаранин Евгений 34 3
Гурова Вера 13 3
Касперская Наталья 291 3
Серебряникова Анна 72 3
Шагалиев Рашит 3 3
Кирьянова Александра 135 3
Оселедец Иван 24 3
Потапова Светлана 12 3
Ковнир Евгений 75 2
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 2
Чернякова Елена 29 2
Мельникова Алиса 90 2
Голодец Ольга 23 2
Мигалин Сергей 10 2
Чекулаев Сергей 2 2
Шадаев Максут 1008 2
Паршин Максим 316 2
Королев Роман 9 2
Поволоцкая Татьяна 5 2
Легостаева Светлана 82 2
Гордин Михаил 10 2
Майков Алексей 4 2
Вибе Александр 4 2
Боровков Алексей 14 2
Саркисов Тигран 35 2
Райгородский Андрей 37 2
Кулик Вадим 180 2
Меньшов Кирилл 118 2
Фетисов Алексей 42 2
Лысенко Эдуард 308 2
Наквасин Сергей 18 2
Рыбинцев Андрей 25 2
Россия - РФ - Российская федерация 144215 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
Франция - Французская Республика 7846 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 4
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Италия - Итальянская Республика 4352 4
Испания - Королевство 3706 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Европа 21767 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
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