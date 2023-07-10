«Росатом» представил председателю Правительства России систему промышленного искусственного интеллекта «Атоммайнд»

Госкорпорация «Росатом» представила председателю Правительства России Михаилу Мишустину систему предиктивной аналитики «Атоммайнд» на основе технологий искусственного интеллекта. Система создана для прогнозирования качества изделий и состояния оборудования на промышленных предприятиях. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Главе российского Правительства цифровой продукт представила директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева.

«Сегодня мы говорим о системе предиктивной аналитики для производства, которая уже успешно работает в атомной отрасли – Сейчас «Атоммайнд» запущен и работает на четырепх предприятиях, а к концу 2024 г. систему внедрят 12 предприятий нашего Топливного дивизиона», – сказала в ходе презентации Екатерина Солнцева.

Комментируя разработку и использование данного цифрового решения, Екатерина Солнцева добавила, что внедрение системы в госкорпорации стартовало в 2022 г., а в 2023 г. цифровой продукт представлен на отечественном рынке для применения в различных отраслях промышленности.

Вице-президент по цифровизации и ИТ Топливного дивизиона «Росатома» Евгений Гаранин в ответ на вопросы журналистов пояснил, что «Атоммайнд» - low-code платформа для цифровизации предприятий промышленности, позволяющая решать широкий спектр задач. В настоящий момент система успешно внедрена в прокатном производстве на ЧМЗ - предприятии Топливного дивизиона, которое является единственным поставщиком циркония «ядерной частоты» в России и занимает долю в 18% мирового рынка циркония.

«На основании работы предиктивных моделей на каждом из этапов технологического процесса система предупреждает технологов о качестве материалов на входе, рекомендует более оптимальные параметры производства с целью снижения уровня несоответствия. Также система позволяет специалистам провести анализ статистических данных. Технологи могут анализировать, как параметры исходного слитка и параметры проката влияют на выход годного», – сказал Евгений Гаранин.

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Директор по цифровизации ЧМЗ Алексей Майков, комментируя презентацию «Атоммайнд», отметил, что эффективность внедрения системы очевидна на фоне задач, которые решает предприятие: «В месяц в среднем мы обрабатываем 3000 заказов по 700 параметров в каждом – итого нам нужно оперативно отслеживать более 2 млн технологических параметров. «Атоммайнд» осуществляет контроль технологического процесса, обеспечивает оповещение о нарушениях и фиксирует метрики соблюдения технологической дисциплины. Мы получаем быстрый анализ факторов, влияющих на качество продукции. Самое главное, мы перешли от реактивного анализа к проактивному: вместо «почему получилось плохо» к «как сделать хорошо». В конечном итоге, это снижает влияние человеческого фактора и обеспечивает устойчивость предприятия».

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Госкорпорация «Росатом» — технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 290 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации России» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика России»; с 2021 г. реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 г. выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий – в портфеле «Росатома» более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС «Росатом» ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки и конкурсы профессионального мастерства по теме цифровизации.