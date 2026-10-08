Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202504
ИКТ 15702
Организации 11897
Ведомства 1509
Ассоциации 1131
Технологии 3596
Системы 27092
Персоны 88385
География 3153
Статьи 1595
Пресса 1342
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Росатом ТВЭЛ АтомМайнд Атом Майнд

Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд - Атом Майнд

АтомМайнд – система предиктивной аналитики на базе платформы цифровизации предприятий промышленности для прогнозирования качества изделий и состояния оборудования. Платформа помогает реализовать переход от плановых ремонтов к предиктивному обслуживанию, прогнозировать и предотвращать отказы оборудования. Искусственный интеллект поддерживает процессы принятия решений и предоставляет наглядные результаты обработки машинных данных и аналитику.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.10.2026 Дарья Верстелле назначена генеральным директором «Индастри софт солюшнс» 1
20.08.2026 ГК «Инспарк» присоединилась к партнерской экосистеме платформы промышленного ИИ «АтомМайнд» 1
30.07.2026 «Росатом» установит на заводах ядерного топлива комплексы машинного зрения, чтобы снизить человеческий фактор 1
20.05.2026 Платформа промышленного ИИ «Росатома» «АтомМайнд 2.0» выйдет в ноябре 2026 года 1
08.05.2026 Топливный дивизион «Росатома» и «Индастри софт солюшнс» заключили соглашение о развитии промышленной ИИ-платформы «АтомМайнд» 1
27.01.2026 Роман Волков -

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

 1
16.12.2024 Алексей Майков, Чепецкий механический завод («Росатом»): ИИ в промышленности помогает бороться с кадровым голодом 1
06.06.2024 «Росатом» подписал дорожную карту о внедрении платформы предиктивной аналитики в Белоруссии 1
24.04.2024 Система предиктивной аналитики Росатома признана лучшим промышленным решением на мероприятии Data Fusion Awards, организованном CNews 2
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
19.04.2024 ВТБ и CNews объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
29.03.2024 В топливной компании «Росатома» протестировали сервис по прогнозу выгорания сотрудников 1
25.12.2023 Александр Головицин, «Росатом»: В России необходимо активизировать развитие промышленной роботизации 1
01.12.2023 Избавить российских железнодорожников от софта Siemens и GE будет стоить более 10 миллиардов 1
10.07.2023 «Росатом» представил председателю Правительства России систему промышленного искусственного интеллекта «Атоммайнд» 1
01.12.2022 Система предиктивной аналитики «Атоммайнд» включена в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Industry Soft Solutions - Индастри Софт Солюшнс - Индастрисофт Солюшнс - ИСС 5 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 283 4
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 2
Цельс - Медицинские скрининг системы 9 2
SAP SE 5630 2
Softline - Софтлайн 3805 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3201 2
Platforma - Платформа больших данных - ПБД 66 2
InSpark - Инспарк - Информационные системы и стратегии - ИСС 7 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 48 1
Nord Clan - Норд Клан 36 1
МДА - Международный деловой альянс - ИПА - Информационные производственные архитектуры 5 1
Ростелеком 11053 1
Microsoft Corporation 25881 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16158 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1257 1
Oracle Corporation 7110 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 818 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1714 1
Крок - Croc 1971 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 443 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 436 1
UIPath 118 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1475 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 168 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 843 1
Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 33 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 1
Cognizant - Cognizant Technology Solutions 26 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 203 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 533 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 110 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 189 10
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 632 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1784 2
Росатом - Русатом Бел 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2108 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9076 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 578 1
Русагро Группа Компаний 393 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 506 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Росагролизинг 19 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2377 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13910 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4036 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6702 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1931 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3694 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5777 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2095 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4988 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 393 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 134 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 244 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 147 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26955 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23926 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54865 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3882 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6718 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26430 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14183 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7615 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7879 4
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1960 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1065 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13311 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7976 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 800 3
Data Fusion - Слияние данных 104 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16712 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12367 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 849 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36818 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14129 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2946 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2146 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 199 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1084 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 427 2
Data monetization - Монетизация данных 2004 2
BI - AaaS - Analytics As A Service - аналитика как сервис - BIaaS - Business Intelligence as a Service - бизнес-аналитика как услуга 13 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1729 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 578 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 458 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 635 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 198 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2142 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1737 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5378 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1561 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6528 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18370 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35923 1
Оцифровка - Digitization 5274 1
Росатом - Гринатом - Атом.Око 6 2
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 2
Avito - Авито доставка - Авито логистика 101 2
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 24 2
Росатом - Гринатом - Atom Space 19 1
ВТБ - Криптоанклав 7 1
Росатом - Гринатом - Атом.Зая 3 1
Linux OS 11670 1
Microsoft Windows 17024 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 196 1
КриптоПро CSP СКЗИ 260 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 809 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 155 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 381 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 72 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 45 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 29 1
MinIO 32 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 229 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1844 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 20 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 53 1
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 40 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 73 1
Гаранин Евгений 53 7
Майков Алексей 4 3
Акулов Алексей 2 2
Солнцева Екатерина 62 2
Кирьянова Александра 174 2
Потапова Светлана 17 1
Левицкий Станислав 3 1
Коневцев Дмитрий 2 1
Мезенцева Мария 2 1
Крячкова Дарья 1 1
Гасратов Мансур 2 1
Капнинский Артем 2 1
Осипова Мария 2 1
Козеренко Юрий 3 1
Тотмаков Андрей 6 1
Ицкович Наталия 1 1
Болтачев Максим 2 1
Тюрин Юрий 16 1
Коняшкин Александр 4 1
Рассоха Ольга 1 1
Джанкотти Дарья 2 1
Мишустин Михаил 801 1
Лысенко Эдуард 319 1
Серебряникова Анна 77 1
Кулик Вадим 206 1
Меньшов Кирилл 146 1
Наквасин Сергей 20 1
Фетисов Алексей 65 1
Райгородский Андрей 52 1
Рыбинцев Андрей 47 1
Безбогов Сергей 72 1
Оселедец Иван 52 1
Павленко Анастасия 15 1
Яковлев Павел 6 1
Волков Роман 22 1
Тарасов Сергей 48 1
Саркисов Тигран 43 1
Коновалихин Максим 20 1
Зеленков Юрий 44 1
Григорьев Максим 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 168603 10
Беларусь - Белоруссия 6362 2
Индия - Bharat 5915 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазовский район - Глазов - 48 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55097 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48112 1
Земля - планета Солнечной системы 10914 1
Германия - Федеративная Республика 13300 1
Россия - СФО - Новосибирск 4941 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1496 1
Саудовская Аравия - Королевство 675 1
Узбекистан - Республика 2050 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1051 1
Россия - УФО - Челябинская область 1535 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 733 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1383 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 943 1
Сатурн - Титан (спутник) 544 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3423 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34335 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1505 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4473 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5557 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3100 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58505 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12005 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5835 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6875 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3966 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16366 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4824 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1057 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8987 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9252 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5969 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7560 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11502 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3550 2
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 106 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1443 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6690 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 547 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10563 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22055 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27686 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2359 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6239 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2371 1
ЕТП - Единая техническая политика 22 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6688 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - NeuroTech - Neurostimulation 204 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7590 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54138 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18418 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6835 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1529 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 751 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8679 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4078 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1261 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1545 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 776 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще