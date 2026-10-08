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Росатом ТВЭЛ АтомМайнд Атом Майнд
АтомМайнд – система предиктивной аналитики на базе платформы цифровизации предприятий промышленности для прогнозирования качества изделий и состояния оборудования. Платформа помогает реализовать переход от плановых ремонтов к предиктивному обслуживанию, прогнозировать и предотвращать отказы оборудования. Искусственный интеллект поддерживает процессы принятия решений и предоставляет наглядные результаты обработки машинных данных и аналитику.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 244 2
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 147 1
|Гаранин Евгений 53 7
|Майков Алексей 4 3
|Акулов Алексей 2 2
|Солнцева Екатерина 62 2
|Кирьянова Александра 174 2
|Потапова Светлана 17 1
|Левицкий Станислав 3 1
|Коневцев Дмитрий 2 1
|Мезенцева Мария 2 1
|Крячкова Дарья 1 1
|Гасратов Мансур 2 1
|Капнинский Артем 2 1
|Осипова Мария 2 1
|Козеренко Юрий 3 1
|Тотмаков Андрей 6 1
|Ицкович Наталия 1 1
|Болтачев Максим 2 1
|Тюрин Юрий 16 1
|Коняшкин Александр 4 1
|Рассоха Ольга 1 1
|Джанкотти Дарья 2 1
|Мишустин Михаил 801 1
|Лысенко Эдуард 319 1
|Серебряникова Анна 77 1
|Кулик Вадим 206 1
|Меньшов Кирилл 146 1
|Наквасин Сергей 20 1
|Фетисов Алексей 65 1
|Райгородский Андрей 52 1
|Рыбинцев Андрей 47 1
|Безбогов Сергей 72 1
|Оселедец Иван 52 1
|Павленко Анастасия 15 1
|Яковлев Павел 6 1
|Волков Роман 22 1
|Тарасов Сергей 48 1
|Саркисов Тигран 43 1
|Коновалихин Максим 20 1
|Зеленков Юрий 44 1
|Григорьев Максим 60 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8679 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4078 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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