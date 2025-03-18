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Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - NeuroTech - Neurostimulation

Нейротехнологии — это любые технологии, которые оказывают фундаментальное влияние на то, как люди понимают мозг и различные аспекты сознания, мыслительной деятельности, высших психических функций. Включают в себя также технологии, которые предназначены для улучшения и исправления функций мозга и позволяют исследователям и врачам визуализировать мозг.

Наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. Изучение поведения является также разделом нейробиологии.

Нейростимуляция - это целенаправленная модуляция активности нервной системы с использованием инвазивных (например, микроэлектродов) или неинвазивных средств (например, транскраниальная магнитная стимуляция или транскраниальная электрическая стимуляция, tES, такие как tDCS или транскраниальная стимуляция переменным током, tACS).

СОБЫТИЯ


18.03.2025 Российские ученые воссоздали динамику модели нейрона мозга с помощью нейросети

Исследователи из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде показали, как с помощью нейросети воссоздавать динамику нейрона мозга, имея всего один ряд измерений, например запись его электрической активности. Разработанная нейросеть научилась восстанавливать полную динамику системы и предсказывать ее поведени
28.10.2019 Российский искусственный интеллект поумнел. Теперь ему нужно 392 миллиарда

руб. Семь субтехнологий искусственного интеллекта и нейротехнологий Документ разделает направление «Нейротехнологии и искусственный интеллект» на семь субтехнологий. Наибольшие затраты потребую
29.10.2013 Для обработки образов достаточно кусочка нейрона

ерситетского колледжа Лондона, Кембриджского университета (Великобритания) и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) показали, что простейшие расчеты могут быть выполнены коротким отростком нейрона – дендритом. Группа ученых из британских и американских университетов осмотрела нейроны мышей, в частности, часть мозга, отвечающую за обработку зрительной информации. Ученые достигли в
10.02.2012 Нейротехнологии вступают в войну

ленной Brain Waves Module 3, conflict and security, изучается текущее и потенциальное воздействие неврологии на общество. В финальном докладе рассматриваются уже развернутые и разрабатываемые военные нейротехнологии. Прежде всего, рассматривается использование достижений неврологии на каждом этапе карьеры солдата: от призыва до реабилитации после травм. Уже существуют методы нейровизуализац
11.02.2008 Российские инновации: создана электромагнитная модель нейрона

а защищена патентом РФ №2309457 "Модель нейронной сети" / Заявл. 06.05.2006; опубл. 27.10.2007, Бюл. № 30). Каналы взаимодействия посредством ЭМ поля технически реализованы особой конструкцией аксона нейрона в виде цепочки последовательно включенных радиоимпульсных автогенераторов со схемами самогашения и схем выделения огибающей радиоимпульса. Идеология работы сети из ЭМ-нейронов во многом

Публикаций - 195, упоминаний - 231

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

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IBM - International Business Machines Corp 9677 6
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 5
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КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 2
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U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Школа экспорта российского экспортного центра 3 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 12 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 8
Франция - Французская Республика 8139 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13762 6
Япония 13760 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3128 5
Швеция - Королевство 3771 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2596 5
США - Калифорния 4811 5
Нидерланды 3726 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1528 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5458 4
Казахстан - Республика 6004 4
Беларусь - Белоруссия 6253 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8489 4
Сингапур - Республика 1943 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3312 4
Канада 5059 4
Россия - СФО - Новосибирск 4843 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3549 4
Бразилия - Федеративная Республика 2503 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2266 4
Южная Корея - Республика 7014 3
Азия - Азиатский регион 5888 3
Армения - Республика 2433 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1697 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 672 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2824 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3151 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2235 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33406 85
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57172 65
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4401 52
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1317 50
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10208 35
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2320 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53026 33
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4952 30
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11207 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21412 28
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4599 26
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5712 21
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3010 20
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6592 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10817 19
Зоология - наука о животных 2868 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6661 18
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1707 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18011 17
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3008 17
Энергетика - Energy - Energetically 5794 17
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2016 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11446 16
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3369 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12210 15
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3940 14
Физика - Physics - область естествознания 2918 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9081 13
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2298 13
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1217 13
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1283 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8740 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6134 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8767 11
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1367 11
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1075 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4476 11
Молекула - Molecula 1098 9
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 312 9
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4568 9
Phys.org 972 6
Nature 827 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2353 4
ScienceDaily 399 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
EurekAlert 291 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 2
Public Library of Science - PLOS 70 2
TAdviser - Центр выбора технологий 459 2
Известия ИД 755 2
New Scientist 1448 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 2
PhysicsWorld 90 1
CNews Инноваторы 39 1
IEEE Access 19 1
Nature Methods 3 1
Nature Neuroscience 8 1
Ultrasound in Medicine & Biology 1 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1247 1
Bloomberg 1610 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1129 1
Telegraph 199 1
Российская газета 288 1
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8551 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3921 4
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 2
IDC - International Data Corporation 4968 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 260 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
Yandex Research 11 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 30 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
CNews Fast рейтинг 54 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
CNews Мишень 181 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 837 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 719 15
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1193 11
РАН - Российская академия наук 2102 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1717 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1439 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 456 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 5
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 119 4
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 578 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 470 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 268 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 93 3
ТГУ - Томский государственный университет 227 3
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 3
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 3
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 125 2
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 2
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 3 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 2
Allen Institute - Институт Аллена 6 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 217 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 293 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 267 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 484 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 352 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 726 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 631 7
День молодёжи - 27 июня 1068 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 391 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 217 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 2
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
Старт Хаб 21 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 1
Российская креативная неделя 6 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 5 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 740 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 1
NeurIPS 12 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 5 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 1
МЭФ - Межрегиональный экспортный форум 1 1
МТС - Телеком Идея 52 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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