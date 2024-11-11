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CAE Computer-Aided Engineering Компьютерная инженерия ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов Software Engineering Программная инженерия инженерный анализ


САЕ-системами (Computer-Aided Engineering) называется программное обеспечение, предназначенное для расчётов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач. Данные системы востребованы в авиастроении, ракетостроении, машиностроении, энергетике, индустрии новых материалов, строительстве крупных инфраструктурных объектов и пр. Они позволяют при помощи расчётных методов моделировать «поведение» промышленных изделий в реальных условиях эксплуатации.


11.11.2024 «ГАММА Тех» и АО «Моделирование и цифровые двойники» объявили о заключении партнерства

«ГАММА Тех», разработчик CAE-платформы и системы автоматизированного проектирования САПР «Гамма», и АО «Моделирование

30.10.2024 На форуме «Сила платформы» разработчики представили новые решения в области инженерного ПО

нозы Согласно прогнозу консалтинговой компании Strategy Partners, в 2024 г. объем российского рынка инженерного ПО вырастет на 20% и составит 50 млрд рублей. Основными факторами роста выступают
24.10.2024 САЕ-решение «Т1» включено в реестр российского ПО

Мультидисциплинарный инженерный анализ (CAE) холдинга «Т1» включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры. Разработко
22.10.2024 Рынок инженерного ПО показал в России рост впервые за два года

и «Топ Системы» (3%). При этом структура выручки от лицензий и услуг у компаний серьезно различаются. От 95% выручки от лицензий у «Нанософт» до 30-80% у других разработчиков. Российский разработчик инженерного ПО «Нанософт» является единственным в сегменте базовых систем автоматизированного проектирования (САПР), занявшем позиции ушедшего Autodesk и лидером по темпам роста выручки. С 2019
22.10.2024 Рынок инженерного ПО в России будет расти на 16% ежегодно до 2030 года

Strategy Partners, российская консалтинговая компания, представила обзор российского рынка инженерного ПО для строительной, машиностроительной и других отраслей. Эксперты оценили потен
05.09.2024 T-FLEX CAD + IOSO = решение задач оптимизации любой сложности

роки на создание конкурентоспособных сложных технических систем. Разработчик – «СИГМА Технология». «CAE-решения помогают существенно снизить затраты на натурный эксперимент и прототипирование,

27.04.2024 Специалисты АО «Моделирование и цифровые двойники» представили новую образовательную платформу для изучения инженерного ПО

ватели уже могут пройти 32 учебных курса Ansys по линейкам «Механика деформируемого твердого тела» и «Вычислительная газодинамика». Кроме того, специалисты АО «МЦД» разработали новый курс по работе с CAE Fidesys, состоящий из четырех модулей. «Начало работы с CAE Fidesys». Модуль позволяет познакомиться с основными функциями и возможностями программного комплекса CAE Fidesys.

10.04.2024 «Аэрофлот» перешел на отечественное ПО для инженерного анализа CAE Fidesys

«Аэрофлот» перешел на инновационное отечественное программное обеспечение CAE Fidesys для проведения прочностного анализа и инженерного обоснования конструкторских реш
19.12.2023 МЦД и «Фидесис» подписали соглашение о технологическом партнерстве

и цифровые двойники» (МЦД), поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, и «Фидесис», разработчик программного обеспечения CAE Fidesys, заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество позволит объединить научные исследования, проведенные обеими компаниями, для создания новых программных решений,

28.11.2023 Росатом проведет общероссийский форум по математическому моделированию

енция – 1 декабря Госкорпорация «Росатом» совместно с Консорциумом разработчиков и потребителей CAD/CAE-систем проведет в Москве конференцию по математическому моделированию. Мероприятие, котор
25.10.2023 Холдинг «Т1» — дистрибьютор CAE-решения CADFlo

заключил соглашение с разработчиком отечественного продукта для компьютерного инженерного анализа (CAE — Computer-aided engineering) CADFlo. Партнеры объединяют усилия, чтобы развивать и предл
30.08.2023 Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM

Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM. Модуль позволяет расширить функциональность трех пакетов: CAE Fidesys, T-Flex CAD и клиент T-Flex DOCs. Его основная задача – обеспечи
Названы тренды развития продуктов CAD и CAE

Названы тренды развития продуктов CAD и CAE В Москве прошла стратегическая конференция по математическому моделированию и инженерному
«Росатом» намерен выйти на международный рынок CАЕ-систем

иум, который в течение ближайших лет собирается не только полностью импортозаместить решения класса CAE/СAD в России, но и выйти на международный рынок. Дешевле смоделировать испытания, чем про
31.05.2023 Государство даст интегратору 2,5 миллиарда, чтобы он написал российское инженерное ПО

га Холдинг «Т1» получит от Минпромторга субсидию в размере 2,5 млрд руб. на пять лет. Об этом представитель компании рассказал «Коммерсанту». Господдержка предоставлена для разработки продукта класса CAE (Computed Aided Engineering) для автоматизации инженерных расчетов. Продукт будет предназначен для инженеров-конструкторов и инженеров-расчетчиков в конструкторских бюро. Его могут применят
31.01.2023 «Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

мпании займутся развитием и продвижением продуктов Fidesys на российском рынке, а также интеграцией CAE Fidesys с отечественными системами класса CAD и PDM. В рамках академической программы пар
31.10.2022 ЦИАМ и РГАТУ имени П.А. Соловьева разработают учебный демонстратор «цифрового двойника» с использованием отечественного ПО

усилий в области внедрения отечественных систем проектирования, инженерных расчетов и анализа (CAD/CAE-систем) в процессы обучения и повышения квалификации специалистов авиадвигателестроительн
24.06.2022 Компании «Моделирование и цифровые двойники» и «Фидесис» объявляют о стратегическом партнерстве

инженерных решений, и ООО «Фидесис», разработчик российской системы моделирования нового поколения CAE Fidesys, осуществляющей полный цикл инженерных прочностных расчетов от построения расчетн
03.11.2021 Как развивается инженерное ПО в России?

«Логос» — российский пакет программ суперкомпьютерного моделирования и инженерного анализа класса CAE, которые применяются для решения различных классов инженерных задач, включая моделировани
09.08.2021 Названы российские и зарубежные лидеры поставок САПР в госсектор

равнению с 2019 г., говорится в аналитическом отчете «Аскона», крупнейшего российского разработчика инженерного ПО. Компания составила отчет путем анализа сайта госзакупок, его копия имеется в

24.06.2021 В России придумали способ продвижения отечественных облачных сервисов и инженерного ПО

обеспечат за счет применения российского ПО. Источник: ru.depositphotos.com Продвижение российского инженерного ПО Похожее предложение коснется компаний, представляющих оборонно-промышленный и

10.02.2021 Российская промышленность получила новые отечественные программные решения

Развитие сегмента CAD/CAE-решений требует привлечения достаточно серьезных инвестиций. При этом даже при вложении д
21.06.2016 Открыт доступ к порталу проекта «Гербарий» по разработке инженерной платформы и единой среды инженерного ПО

Фондом перспективных исследований был запущен проект по разработке универсальной инженерной платформы и единой программной среды инженерного ПО, получивший название «Гербарий». Как сообщили CNews в «Рексофт», данный проект направлен на импортозамещение инженерного программного обеспечения в производстве — в первую очеред
24.03.2016 В Минкомсвязи обсудили меры поддержки российского инженерного ПО

корпорации», Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») и фонда «Росинфокоминвест». Участники обсудили вопросы разработки и внедрения российского инженерного ПО в различных отраслях. В том числе были затронуты темы, обсужденные на совещании под председательством главы Правительства РФ Дмитрия Медведева «О российских информационных и супе
26.05.2015 «Нанософт» и «Фидесис» объединили функционал твердотельного 3D-моделирования с прочностными расчетами

к отечественного САПР, и инжиниринговая компания «Фидесис» интегрировали платформу nanoCAD Plus 7 с CAE-продуктами Fidesys и облачным сервисом. Новые возможности трехмерного твердотельного моде
02.12.2014 Татарстан и МГТУ им. Баумана готовы создать отечественное инженерное ПО за 60 млрд рублей

ный комплекс инжинирнгового ПО, «превышающий по качеству зарубежные аналоги», в составе систем CAD, CAE, CAM и PDM (автоматизированного проектирования, расчета физических процессов, управления

22.09.2014 Замминистра промышленности рассказал подробности о создании консорциума разработчиков и потребителей инженерного ПО

ей технологий, учебных заведений, исследовательских центров, производителей и разработчиков. При этом, как отмечалось на заседании, одним из первых может стать консорциум разработчиков и потребителей инженерного ПО. Первый замминистра промышленности Глеб Никитин рассказал CNews подробности о создании нового консорциума. По его словам, консорциум планируется как имеющее единые органы управле
17.09.2014 Без денег и без спешки: Правительство задумалось о поддержке новых технологий производства и инженерного ПО

ра связи Николая Никифорова) выступил с рядом инициатив по развитию новых технологий производства и инженерного ПО «Суть этой революции – в применении новых производственных технологий, которые
03.06.2014 Система виртуализации рабочих мест на базе Nvidia GRID протестирована на совместимость с CAE Fidesys

рабочих мест проектировщика, построенный на базе карт Nvidia GRID, на совместимость с отечественной CAE-системой нового поколения Fidesys. Об этом CNews сообщили в Arbyte. CAE Fidesys по
27.05.2010 Ассоциация KNX показала новую версию инженерного ПО ETS4

аксимально упростить работу с KNX технологией новичкам. При разработке нового инструмента было учтено множество предложений по улучшению ETS от производителей, системных интеграторов и пользователей. Инженерное ПО стало намного более современным. Благодаря использованию универсального формата обмена данными XML, всю информацию о проекте KNX теперь можно открыть и прочитать в любом текстовом
19.12.2008 Autodesk купит разработчика CAE-систем Algor

, разработчика программных систем для компьютерного инжиниринга, штаб-квартира которой расположена в г.Питтсбург, штат Пенсильвания, США. Как отмечают в Autodesk, сумма сделки составит около $34 млн. CAE-системы Algor применяются для моделирования и разработки изделий в автомобилестроении, авиакосмической отрасли, медицине, отрасли потребительских товаров, оборонной отрасли, энергетике и др
13.10.2008 С 21 по 25 октября в Москве пройдет конференция Software Engineering Conference (Russia) 2008

С 21 по 25 октября 2008 г. в Москве пройдет 4-я международная научно-практическая конференция Software Engineering Conference (Russia) 2008, которая является одним из ключевых европейских событий в области программной инженерии, собирающего сотни ведущих экспертов со всех уголков планет
27.08.2008 AutoDesk купит немецкого разработчика ECAD-систем Elektro-CAE-Software

Компания AutoDesk, разработчик AutoCAD и отраслевых решений для автоматизации проектирования в различных областях, объявила о своем намерении приобрести активы немецкой компании Elektro-CAE-Software (ECS), подразделения Mensch und Maschine Deutschland GmbH, сообщает BusinessWeek.com. AutoDesk, в частности, заинтересована в флагманском продукте Elektro-CAE-Software – сис
04.07.2008 В октябре состоится конференция «Программная инженерия в России»

Четвертая международная научно-практическая конференция “Программная инженерия в России” SEC(R)2008 пройдет в Москве в октябре 2008 г. Конференция ставит перед собой цель по консолидации локальных сообществ разработчиков и интеграции их в международн
29.10.2007 1 ноября откроется Software Engineering Conference
26.10.2007 1 ноября откроется Software Engineering Conference
08.10.2007 1 ноября состоится Software Engineering Conference
19.04.2007 UGS запускает 5-ю версию NX CAD/CAM/CAE

5 ускоряет производственный процесс при помощи нового пользовательского интерфейса и персонализированных настоек Your Way (твой подход). Отметим также, что NX 5 последовательно интегрирует CAD, CAM и CAE в единую цифровую среду создания электронного макета изделия для последующей технологической подготовки производства изделия. Компания UGS — мировой поставщик решений в области поддерж
18.10.2006 16 ноября откроется Software Engineering Conference
10.10.2006 16 ноября откроется Software Engineering Conference

Публикаций - 398, упоминаний - 524

CAE и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 398 59
Microsoft Corporation 24615 40
Autodesk 607 34
Siemens AG - Siemens Group 2588 31
ANSYS 75 29
8207 27
Intel Corporation 12191 26
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3218 26
Top Systems - Топ Системы 63 25
SAP SE 5273 23
Oracle Corporation 6685 22
Dassault Systemes 220 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1870 19
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 119 19
IBM - International Business Machines Corp 9438 18
Нанософт 98 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 16
Fidesys - Фидесис 21 16
Dell EMC 5025 15
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 45 15
Ростелеком 9688 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2158 13
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 13
Yandex - Яндекс 7328 13
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 34 12
Т1 Холдинг - Т1 Группа 242 12
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 11
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 10
Базальт СПО - BaseALT 653 9
Компас 20 9
AMD - Advanced Micro Devices 4227 8
Nvidia Corp 3486 8
Softline - Софтлайн 2803 8
Т1 Сервионика - Servionica 258 8
Т1 Иннотех - Дататех 96 8
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 8
Цифра ГК 2423 8
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12516 8
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 67 8
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7295 11
РЖД - Российские железные дороги 1903 10
Газпром ПАО 1342 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 428 9
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 6
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 960 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 5
РВК - Российская венчурная компания 549 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 269 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 5
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 4
Ростех - Вертолеты России 168 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 4
Роснефть НК - нефтяная компания 513 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 487 4
Газпром нефть 617 4
Superjob - Суперджоб 498 4
НСПК - Национальная система платежных карт 811 4
Почта России ПАО 2111 4
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 36 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 799 4
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2801 4
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 4
Boeing 1009 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 370 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 201 3
Bentley Motors 71 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 64 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 3
ГПБ - Газпромбанк 1083 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11600 62
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1963 56
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2793 51
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5904 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3044 26
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 329 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4506 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4949 13
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 10
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2714 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1391 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4736 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2883 8
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 284 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4070 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 8
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1853 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3329 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1513 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5429 5
Федеральное казначейство России 1771 5
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1900 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2731 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2496 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3130 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3274 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1084 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 660 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 307 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 6
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 5 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 129 2
Единая Россия - Политическая партия 293 2
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 2
Agile Russia 4 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 17 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 11 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
Станкоинструмент 3 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1432 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 10 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13079 180
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3723 178
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19224 177
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65843 171
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50290 153
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1696 104
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30647 101
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4602 69
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13304 66
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25312 66
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 334 64
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27304 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29643 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21106 54
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11607 52
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11937 49
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6657 47
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11332 46
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1223 40
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5304 38
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6542 36
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24096 35
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 34
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20783 34
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10142 32
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7345 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15700 31
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5774 31
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4977 30
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2947 29
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12505 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11043 29
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12510 28
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6077 28
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6212 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9364 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10949 25
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4660 24
Linux OS 9932 36
Microsoft Windows 15650 30
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 205 28
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 26 19
Autodesk AutoCAD 337 17
Dassault Systemes - SolidWorks 119 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5162 15
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 14
Аскон - Лоцман:PLM 82 14
Siemens Teamcenter 66 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3213 13
Нанософт - nanoCAD 94 13
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос тепло 12 11
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 11 10
Autodesk Inventor 75 10
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 45 10
Dassault Systemes - Catia 79 10
Oracle Java - язык программирования 3075 10
PTC Windchill - PTC FlexPLM 48 9
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1539 9
Top Systems T-Flex PLM 16 9
PTC Creo 40 8
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 8
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 23 8
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 41 8
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Гидрогеология 8 8
Depositphotos - фотобанк 422 8
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 42 8
Аскон Компас-График 37 7
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 7
Microsoft Windows 2000 8661 7
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 76 7
C/C++ - Язык программирования 754 7
Top Systems T-Flex Docs 14 6
Nvidia Quadro GPU 155 6
Autodesk Revit 113 6
Top Systems T-Flex CAD 24 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 6
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 5
Мишустин Михаил 675 21
Солнцева Екатерина 58 18
Чернышенко Дмитрий 565 13
Шадаев Максут 1005 12
Фомичев Дмитрий 22 12
Путин Владимир 3168 11
Лихачев Алексей 44 9
Никифоров Николай 1135 8
Богданов Максим 33 8
Массух Илья 231 8
Книгин Михаил 17 6
Калганов Игорь 51 6
Рыбаков Александр 29 5
Королев Роман 9 5
Касперская Наталья 291 5
Собачкин Александр 5 5
Смирнов Алексей 242 5
Белоусов Сергей 241 5
Медведев Дмитрий 1654 5
Макаров Валентин 220 5
Паршин Максим 316 4
Оснач Дмитрий 14 4
Гарринчев Сергей 5 4
Абакумов Евгений 205 4
Боровков Алексей 14 4
Зыков Олег 15 4
Легостаева Светлана 81 4
Агамирзян Игорь 74 4
Козлов Сергей 38 4
Нечипоренко Максим 10 4
Макевнин Борис 44 4
Комиссаров Кирилл 8 4
Матвеева Татьяна 104 3
Гребенщиков Дмитрий 36 3
Никитин Глеб 37 3
Локтев Валерий 4 3
Кукушкин Олег 9 3
Гордин Михаил 10 3
Урсуа Игорь 7 3
Хасьянова Гульнара 140 3
Россия - РФ - Российская федерация 144035 301
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43128 73
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52084 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14107 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17011 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17351 23
Германия - Федеративная Республика 12674 22
Франция - Французская Республика 7841 19
Европа 21762 16
Украина 7603 15
Беларусь - Белоруссия 5635 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2889 12
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Швеция - Королевство 3618 10
Индия - Bharat 5428 9
Япония 13279 8
Южная Корея - Республика 6643 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3093 8
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Россия - СФО - Новосибирск 4288 4
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 437 9
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 375 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 329 5
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 5
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 31 4
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 536 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 221 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 4
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 3
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 3
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 33 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 3
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 76 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 370 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 118 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 9
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1213 6
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 26 4
CNews AWARDS - награда 519 4
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 3
День молодёжи - 27 июня 894 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 316 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2004 1
Intel Developer Forum - IDF 277 1
CeBIT 612 1
CNews FORUM Кейсы 224 1
WRO - World Robotics Olympiad - Всемирная олимпиада роботов Википедия 8 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
CNews APPWards 36 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 60 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1334485, в очереди разбора - 774264.
Создано именных указателей - 165516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
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