«ГАММА Тех» и АО «Моделирование и цифровые двойники» объявили о заключении партнерства «ГАММА Тех», разработчик CAE-платформы и системы автоматизированного проектирования САПР «Гамма», и АО «Моделирование

На форуме «Сила платформы» разработчики представили новые решения в области инженерного ПО нозы Согласно прогнозу консалтинговой компании Strategy Partners, в 2024 г. объем российского рынка инженерного ПО вырастет на 20% и составит 50 млрд рублей. Основными факторами роста выступают

САЕ-решение «Т1» включено в реестр российского ПО Мультидисциплинарный инженерный анализ (CAE) холдинга «Т1» включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры. Разработко

Рынок инженерного ПО показал в России рост впервые за два года и «Топ Системы» (3%). При этом структура выручки от лицензий и услуг у компаний серьезно различаются. От 95% выручки от лицензий у «Нанософт» до 30-80% у других разработчиков. Российский разработчик инженерного ПО «Нанософт» является единственным в сегменте базовых систем автоматизированного проектирования (САПР), занявшем позиции ушедшего Autodesk и лидером по темпам роста выручки. С 2019

Рынок инженерного ПО в России будет расти на 16% ежегодно до 2030 года Strategy Partners, российская консалтинговая компания, представила обзор российского рынка инженерного ПО для строительной, машиностроительной и других отраслей. Эксперты оценили потен

T-FLEX CAD + IOSO = решение задач оптимизации любой сложности роки на создание конкурентоспособных сложных технических систем. Разработчик – «СИГМА Технология». «CAE-решения помогают существенно снизить затраты на натурный эксперимент и прототипирование,

Специалисты АО «Моделирование и цифровые двойники» представили новую образовательную платформу для изучения инженерного ПО ватели уже могут пройти 32 учебных курса Ansys по линейкам «Механика деформируемого твердого тела» и «Вычислительная газодинамика». Кроме того, специалисты АО «МЦД» разработали новый курс по работе с CAE Fidesys, состоящий из четырех модулей. «Начало работы с CAE Fidesys». Модуль позволяет познакомиться с основными функциями и возможностями программного комплекса CAE Fidesys.

«Аэрофлот» перешел на отечественное ПО для инженерного анализа CAE Fidesys «Аэрофлот» перешел на инновационное отечественное программное обеспечение CAE Fidesys для проведения прочностного анализа и инженерного обоснования конструкторских реш

МЦД и «Фидесис» подписали соглашение о технологическом партнерстве и цифровые двойники» (МЦД), поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, и «Фидесис», разработчик программного обеспечения CAE Fidesys, заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество позволит объединить научные исследования, проведенные обеими компаниями, для создания новых программных решений,

Росатом проведет общероссийский форум по математическому моделированию енция – 1 декабря Госкорпорация «Росатом» совместно с Консорциумом разработчиков и потребителей CAD/CAE-систем проведет в Москве конференцию по математическому моделированию. Мероприятие, котор

Холдинг «Т1» — дистрибьютор CAE-решения CADFlo заключил соглашение с разработчиком отечественного продукта для компьютерного инженерного анализа (CAE — Computer-aided engineering) CADFlo. Партнеры объединяют усилия, чтобы развивать и предл

Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM. Модуль позволяет расширить функциональность трех пакетов: CAE Fidesys, T-Flex CAD и клиент T-Flex DOCs. Его основная задача – обеспечи

Названы тренды развития продуктов CAD и CAE Названы тренды развития продуктов CAD и CAE В Москве прошла стратегическая конференция по математическому моделированию и инженерному

«Росатом» намерен выйти на международный рынок CАЕ-систем иум, который в течение ближайших лет собирается не только полностью импортозаместить решения класса CAE/СAD в России, но и выйти на международный рынок. Дешевле смоделировать испытания, чем про

Государство даст интегратору 2,5 миллиарда, чтобы он написал российское инженерное ПО га Холдинг «Т1» получит от Минпромторга субсидию в размере 2,5 млрд руб. на пять лет. Об этом представитель компании рассказал «Коммерсанту». Господдержка предоставлена для разработки продукта класса CAE (Computed Aided Engineering) для автоматизации инженерных расчетов. Продукт будет предназначен для инженеров-конструкторов и инженеров-расчетчиков в конструкторских бюро. Его могут применят

«Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве мпании займутся развитием и продвижением продуктов Fidesys на российском рынке, а также интеграцией CAE Fidesys с отечественными системами класса CAD и PDM. В рамках академической программы пар

ЦИАМ и РГАТУ имени П.А. Соловьева разработают учебный демонстратор «цифрового двойника» с использованием отечественного ПО усилий в области внедрения отечественных систем проектирования, инженерных расчетов и анализа (CAD/CAE-систем) в процессы обучения и повышения квалификации специалистов авиадвигателестроительн

Компании «Моделирование и цифровые двойники» и «Фидесис» объявляют о стратегическом партнерстве инженерных решений, и ООО «Фидесис», разработчик российской системы моделирования нового поколения CAE Fidesys, осуществляющей полный цикл инженерных прочностных расчетов от построения расчетн

Как развивается инженерное ПО в России? «Логос» — российский пакет программ суперкомпьютерного моделирования и инженерного анализа класса CAE, которые применяются для решения различных классов инженерных задач, включая моделировани

Названы российские и зарубежные лидеры поставок САПР в госсектор равнению с 2019 г., говорится в аналитическом отчете «Аскона», крупнейшего российского разработчика инженерного ПО. Компания составила отчет путем анализа сайта госзакупок, его копия имеется в

В России придумали способ продвижения отечественных облачных сервисов и инженерного ПО обеспечат за счет применения российского ПО. Источник: ru.depositphotos.com Продвижение российского инженерного ПО Похожее предложение коснется компаний, представляющих оборонно-промышленный и

Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Развитие сегмента CAD/CAE-решений требует привлечения достаточно серьезных инвестиций. При этом даже при вложении д

Открыт доступ к порталу проекта «Гербарий» по разработке инженерной платформы и единой среды инженерного ПО Фондом перспективных исследований был запущен проект по разработке универсальной инженерной платформы и единой программной среды инженерного ПО, получивший название «Гербарий». Как сообщили CNews в «Рексофт», данный проект направлен на импортозамещение инженерного программного обеспечения в производстве — в первую очеред

В Минкомсвязи обсудили меры поддержки российского инженерного ПО корпорации», Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») и фонда «Росинфокоминвест». Участники обсудили вопросы разработки и внедрения российского инженерного ПО в различных отраслях. В том числе были затронуты темы, обсужденные на совещании под председательством главы Правительства РФ Дмитрия Медведева «О российских информационных и супе

«Нанософт» и «Фидесис» объединили функционал твердотельного 3D-моделирования с прочностными расчетами к отечественного САПР, и инжиниринговая компания «Фидесис» интегрировали платформу nanoCAD Plus 7 с CAE-продуктами Fidesys и облачным сервисом. Новые возможности трехмерного твердотельного моде

Татарстан и МГТУ им. Баумана готовы создать отечественное инженерное ПО за 60 млрд рублей ный комплекс инжинирнгового ПО, «превышающий по качеству зарубежные аналоги», в составе систем CAD, CAE, CAM и PDM (автоматизированного проектирования, расчета физических процессов, управления

Замминистра промышленности рассказал подробности о создании консорциума разработчиков и потребителей инженерного ПО ей технологий, учебных заведений, исследовательских центров, производителей и разработчиков. При этом, как отмечалось на заседании, одним из первых может стать консорциум разработчиков и потребителей инженерного ПО. Первый замминистра промышленности Глеб Никитин рассказал CNews подробности о создании нового консорциума. По его словам, консорциум планируется как имеющее единые органы управле

Без денег и без спешки: Правительство задумалось о поддержке новых технологий производства и инженерного ПО ра связи Николая Никифорова) выступил с рядом инициатив по развитию новых технологий производства и инженерного ПО «Суть этой революции – в применении новых производственных технологий, которые

Система виртуализации рабочих мест на базе Nvidia GRID протестирована на совместимость с CAE Fidesys рабочих мест проектировщика, построенный на базе карт Nvidia GRID, на совместимость с отечественной CAE-системой нового поколения Fidesys. Об этом CNews сообщили в Arbyte. CAE Fidesys по

Ассоциация KNX показала новую версию инженерного ПО ETS4 аксимально упростить работу с KNX технологией новичкам. При разработке нового инструмента было учтено множество предложений по улучшению ETS от производителей, системных интеграторов и пользователей. Инженерное ПО стало намного более современным. Благодаря использованию универсального формата обмена данными XML, всю информацию о проекте KNX теперь можно открыть и прочитать в любом текстовом

Autodesk купит разработчика CAE-систем Algor , разработчика программных систем для компьютерного инжиниринга, штаб-квартира которой расположена в г.Питтсбург, штат Пенсильвания, США. Как отмечают в Autodesk, сумма сделки составит около $34 млн. CAE-системы Algor применяются для моделирования и разработки изделий в автомобилестроении, авиакосмической отрасли, медицине, отрасли потребительских товаров, оборонной отрасли, энергетике и др

С 21 по 25 октября в Москве пройдет конференция Software Engineering Conference (Russia) 2008 С 21 по 25 октября 2008 г. в Москве пройдет 4-я международная научно-практическая конференция Software Engineering Conference (Russia) 2008, которая является одним из ключевых европейских событий в области программной инженерии, собирающего сотни ведущих экспертов со всех уголков планет

AutoDesk купит немецкого разработчика ECAD-систем Elektro-CAE-Software Компания AutoDesk, разработчик AutoCAD и отраслевых решений для автоматизации проектирования в различных областях, объявила о своем намерении приобрести активы немецкой компании Elektro-CAE-Software (ECS), подразделения Mensch und Maschine Deutschland GmbH, сообщает BusinessWeek.com. AutoDesk, в частности, заинтересована в флагманском продукте Elektro-CAE-Software – сис

В октябре состоится конференция «Программная инженерия в России» Четвертая международная научно-практическая конференция “Программная инженерия в России” SEC(R)2008 пройдет в Москве в октябре 2008 г. Конференция ставит перед собой цель по консолидации локальных сообществ разработчиков и интеграции их в международн