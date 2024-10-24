Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

САЕ-решение «Т1» включено в реестр российского ПО

Мультидисциплинарный инженерный анализ (CAE) холдинга «Т1» включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры. Разработкой решения занимается «Т1 Интеграция».

Включение сведений о продукте в реестр российского ПО предоставляет преференции правообладателям при участии в государственных и муниципальных закупках, а также позволит заказчикам применять продукт в рамках работ, подразумевающих использование доверенного ПО, и при выполнении государственных заказов, что особенно важно для высокотехнологичных отраслей.

CAE-решение «Т1» позволяет осуществлять междисциплинарный инженерный анализ с учетом самых актуальных требований российской высокотехнологической промышленности. Продукт используется для задач гидрогазодинамики, теплообмена, прочности, электричества, оптики, электромагнетизма и фотоники. Внедрение CAE-инструмента на ранних стадиях проектирования помогает повысить эффективность разработки и снизить затраты благодаря минимизации количества экспериментов и заблаговременному обнаружению проблем.

Крупный застройщик внедрил виртуального помощника для экономии ресурсов
Цифровизация

«Т1 Интеграция» собрала команду специалистов с опытом развития и внедрения инженерного софта, что позволило обеспечить новому продукту доступность и простоту использования. Решение может быть интересно не только профессиональным расчётчикам, но и широкому классу инженерных специалистов. CAE-решение «Т1» может быть включено в состав различных пакетов программного обеспечения CAD/CAE/PLM/EDA, что существенно расширяет сферу его применения, снижает материальные затраты компаний и сокращает время разработки новых инновационных изделий

«Мы создавали CAE-инструмент с опорой на запросы и отраслевые особенности российского бизнеса, чтобы промышленность могла ускорить процесс разработки сложных технических изделий, повысить их качество и надежность. Включение этого решения в реестр российского ПО — важный для нас этап. Этот шаг поможет не только расширить возможности использования решения, но и укрепит доверие крупных игроков российского рынка из различных индустрий», — сказал Михаил Книгин, исполнительный директор «Т1 Интеграция».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вадим Изотов, ВТБ: В ближайшие пять лет рухнут все барьеры и сомнения, и биометрия будет везде

В России почти избавились от серых SIM-карт, но число мошеннических звонков стабильно высоко

Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему

Роскомнадзор пригрозил заблокировать звонки через Telegram, WhatsApp и прочие мессенджеры

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

В коде приложений для iPhone и Android лежат незашифрованные учетные данные от MS Azure и Amazon Web Services

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

Показать еще

Наука

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: