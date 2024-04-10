«Аэрофлот» перешел на отечественное ПО для инженерного анализа CAE Fidesys

«Аэрофлот» перешел на инновационное отечественное программное обеспечение CAE Fidesys для проведения прочностного анализа и инженерного обоснования конструкторских решений, разрабатываемых в части ремонтов и модификаций самолетов отечественного и зарубежного производства. Внедрением проекта занималась компания «Борлас АФС» (Группа «Борлас»). Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

Новая информационная система CAE Fidesys будет использоваться при разработке эксплуатационно-конструкторской документации в рамках сертификата разработчика авиационной техники ФАП-21J. Инженеры-конструкторы Аэрофлота получили возможность проводить технически сложные расчеты методом математического моделирования для разрабатываемых конструкторских решений без необходимости использовать аналогичное ПО от разработчиков из недружественных стран. Благодаря российскому ИТ-продукту инженеры-конструкторы Аэрофлота смогут ускорить процесс разработки и выпуска эксплуатационной и конструкторской документации путём замены части дорогостоящих лабораторных и стендовых испытаний на моделирование и инженерный анализ.

Возможности CAE Fidesys во многом превосходят зарубежные аналоги. Например, данное ПО позволяет работать с детализированной геометрией модели (т.е. без упрощений и идеализации геометрии), обеспечивая максимально точный результат расчета. Также в CAE Fidesys реализован функционал для расчета деталей и сборочных единиц из полимерных композиционных материалов и для деталей, изготавливаемых с применением аддитивных технологий.

Команда «Борлас» в течение нескольких месяцев внедрила и настроила программное обеспечение CAE Fidesys, разработала пакет технической документации, а также обучила сотрудников конструкторского центра Аэрофлота работе с системой. CAE Fidesys обладает удобным интерфейсом и продуманной логикой работы в системе. В сочетании с адаптированными учебными программами «Борлас» это позволило пользователям быстро освоить новый продукт.

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«Аэрофлот» — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». В 2023 г. «Аэрофлот» перевез 25,2 млн человек, а с учетом авиакомпаний группы «Аэрофлот» — 47,3 млн. «Аэрофлот» — одна из старейших авиакомпаний мира, компания работает 100 лет. «Аэрофлот» вносит вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолётов. К 2030 г. группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства. «Аэрофлот» и компании группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников. «Аэрофлот» постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полеты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу «плоских тарифов» на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.