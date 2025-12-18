Разделы

Fidesys Фидесис

Fidesys - Фидесис

ООО «Фидесис» - разработчик российской CAE-системы Fidesys. Наличие интеграции с российскими конструкторскими и расчетными решениями, а также поддержка отечественных операционных систем дает возможность быстрее встроить программный комплекс CAE Fidesys в ИТ инфраструктуру предприятия. Работа с российскими вузами в части подготовки кадров на CAE Fidesys позволяет обеспечить предприятия востребованными специалистами. Программные разработки ПО Фидесис находят свое применение в самых разных отраслях: аэрокосмической, двигателестроительной, общем машиностроении, атомной, горнодобывающей, нефтегазовой, радиоэлектронной, автомобилестроении, медицинской и других.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


18.12.2025 Группа «Борлас» и ГК «ПЛМ Урал» заключили соглашение о партнерстве 4
11.09.2025 «Нова-Инжиниринг» и группа «Борлас» заключили стратегическое партнерство для развития отечественных CAE-решений 2
09.09.2025 «ИскраТех» и «Борлас» объявили о стратегическом партнерстве 2
05.09.2025 CAE Fidesys 8.0: новый функционал и возможности для пользователей 3
01.09.2025 CS Group и группа «Борлас» ускоряют цифровизацию отрасли с CAE Fidesys 3
25.06.2025 Группа «Борлас» и АО «Моделирование и цифровые двойники» объявили о заключении партнерства 3
23.05.2025 Группа «Борлас» – эксклюзивный дистрибьютор ПО CAE Fidesys 3
26.12.2024 Власти выделили 2,5 миллиарда на закрытие 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли 1
13.08.2024 Разработка ученых Пермского Политеха ускорит создание цифровых аналогов конструкций 1
27.04.2024 Специалисты АО «Моделирование и цифровые двойники» представили новую образовательную платформу для изучения инженерного ПО 2
10.04.2024 «Аэрофлот» перешел на отечественное ПО для инженерного анализа CAE Fidesys 2
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
19.12.2023 МЦД и «Фидесис» подписали соглашение о технологическом партнерстве 4
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей 1
30.08.2023 Группа «Борлас» разработала модуль для интеграции CAE Fidesys с комплексом программ T-Flex CAD / PDM 2
09.08.2023 В Пермском Политехе импортозаместили популярную программу для инженерных расчетов 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
31.01.2023 «Борлас» и «Фидесис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве 3
28.07.2022 «Моделирование и цифровые двойники» и «Тесис» объявили о стратегическом партнерстве 1
24.06.2022 Компании «Моделирование и цифровые двойники» и «Фидесис» объявляют о стратегическом партнерстве 10
05.05.2022 Российские разработчики ПО предложили властям создать САПР для проектирования электроники за 30 миллиардов 1
30.07.2021 Мишустин распорядился написать план создания и внедрения российских САПР 1
10.07.2017 На ПО для замены Schlumberger в российской нефтянке дадут полмиллиарда 1
26.05.2015 «Нанософт» и «Фидесис» объединили функционал твердотельного 3D-моделирования с прочностными расчетами 5
15.05.2015 «Нанософт» обновила свою САПР-платформу nanoCAD Plus 1
03.06.2014 Система виртуализации рабочих мест на базе Nvidia GRID протестирована на совместимость с CAE Fidesys 2
06.07.2011 Россияне запустили бесплатный облачный сервис для прочностных расчетов 4
21.10.2010 Определены первые резиденты бизнес-инкубатора InСube 1

Публикаций - 28, упоминаний - 66

