Fidesys Фидесис
ООО «Фидесис» - разработчик российской CAE-системы Fidesys. Наличие интеграции с российскими конструкторскими и расчетными решениями, а также поддержка отечественных операционных систем дает возможность быстрее встроить программный комплекс CAE Fidesys в ИТ инфраструктуру предприятия. Работа с российскими вузами в части подготовки кадров на CAE Fidesys позволяет обеспечить предприятия востребованными специалистами. Программные разработки ПО Фидесис находят свое применение в самых разных отраслях: аэрокосмической, двигателестроительной, общем машиностроении, атомной, горнодобывающей, нефтегазовой, радиоэлектронной, автомобилестроении, медицинской и других.
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
