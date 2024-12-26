Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ТЕСИС FlowVision


FlowVision — это российское решение, созданное специалистами инжиниринговой компании ТЕСИС и предназначенное для моделирования трехмерных течений жидкости и газа, теплопереноса, в том числе сопряженного теплообмена, взаимодействия жидкости и конструкции (FSI), горения и химических реакций, электромагнитных гидродинамических процессов и т.д. Продукт ориентирован на применение в работе конструкторов, инженеров и технологов. С его помощью можно решать междисциплинарные задачи для нужд судостроения, авиации, ракетостроения, энергетики и многих других значимых для экономики отраслей. Решение зарегистрировано в «Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры под номером 2504.


26.12.2024 Власти выделили 2,5 миллиарда на закрытие 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли 1
23.11.2022 ПО для междисциплинарного моделирования FlowVision работает под ОС Astra Linux 1
28.07.2022 «Моделирование и цифровые двойники» и «Тесис» объявили о стратегическом партнерстве 2
05.05.2022 На «Ред ОС» заработала программа для инженеров КИИ 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 1
15.09.2020 Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР 1
29.03.2017 Разработка резидента «Сколково» будет использоваться при создании самолетов-амфибий 1
23.01.2017 FlowVision внесен в Единый реестр российского ПО 1
10.06.2016 На процессорах «Эльбрус» появилась первая система для инженерных расчетов 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

ТЕСИС FlowVision и организации, системы, технологии, персоны:

ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 34 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
Ростелеком 9701 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Nvidia Corp 3487 1
Gaijin Entertainment 85 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
Intel Corporation 12197 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 34 1
ANSYS 75 1
Fidesys - Фидесис 21 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Immers - Иммерс - immers.cloud 7 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Почта России ПАО 2112 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 32 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 2
DDR - Double data rate 2730 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 1
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 28 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 29 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 485 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Linux OS 9937 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
Microsoft Windows 15657 2
Nvidia GeForce GTX 522 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 37 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 56 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 79 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 87 1
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 35 1
Enlisted - компьютерная игра 4 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 26 1
CRSED: F.O.A.D. - компьютерная игра 3 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус Линукс 7 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 1
Mesa - библиотека графических API OpenGL и Vulkan с открытым исходным кодом 15 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос тепло 12 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
AMD Radeon 279 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 1
Аскон KompasFlow 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Курсаков Сергей 2 2
Шадаев Максут 1008 1
Трушкин Константин 58 1
Воинов Сергей 13 1
Горшенин Максим 36 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Аксенов Андрей 38 1
Рустамов Рустам 412 1
Архипов Николай 3 1
Локтев Валерий 4 1
Юдинцев Антон 5 1
Клюев Леонид 6 1
Рудевский Антон 39 1
Костюков Валентин 3 1
Шмелев Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 9
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 3
Энергетика - Energy - Energetically 5083 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Физика - Physics - область естествознания 2643 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Ведомости 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще