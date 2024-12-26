ТЕСИС FlowVision
FlowVision — это российское решение, созданное специалистами инжиниринговой компании ТЕСИС и предназначенное для моделирования трехмерных течений жидкости и газа, теплопереноса, в том числе сопряженного теплообмена, взаимодействия жидкости и конструкции (FSI), горения и химических реакций, электромагнитных гидродинамических процессов и т.д. Продукт ориентирован на применение в работе конструкторов, инженеров и технологов. С его помощью можно решать междисциплинарные задачи для нужд судостроения, авиации, ракетостроения, энергетики и многих других значимых для экономики отраслей. Решение зарегистрировано в «Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры под номером 2504.
ТЕСИС FlowVision и организации, системы, технологии, персоны:
|Курсаков Сергей 2 2
|Шадаев Максут 1008 1
|Трушкин Константин 58 1
|Воинов Сергей 13 1
|Горшенин Максим 36 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Аксенов Андрей 38 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Архипов Николай 3 1
|Локтев Валерий 4 1
|Юдинцев Антон 5 1
|Клюев Леонид 6 1
|Рудевский Антон 39 1
|Костюков Валентин 3 1
|Шмелев Владимир 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 9
|Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
|Ведомости 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 2
|Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
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