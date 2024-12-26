ТЕСИС FlowVision

FlowVision — это российское решение, созданное специалистами инжиниринговой компании ТЕСИС и предназначенное для моделирования трехмерных течений жидкости и газа, теплопереноса, в том числе сопряженного теплообмена, взаимодействия жидкости и конструкции (FSI), горения и химических реакций, электромагнитных гидродинамических процессов и т.д. Продукт ориентирован на применение в работе конструкторов, инженеров и технологов. С его помощью можно решать междисциплинарные задачи для нужд судостроения, авиации, ракетостроения, энергетики и многих других значимых для экономики отраслей. Решение зарегистрировано в «Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры под номером 2504.