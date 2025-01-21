Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Appius PLM



21.01.2025 Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен» 1
05.12.2024 Проект ИНК и «Деснола» помог снизить длительность ремонтов и простоев оборудования на 25% 1
02.05.2023 «Аппиус» выпустила новую версию системы «Appius-PLM УПСД 2023.05» 2
21.03.2023 Вышла новая версия «Appius-PLM УЖЦИ 2023» с единой БД для «1C:ERP» 2
03.03.2023 Вышла новая версия системы технического документооборота Appius-PLM УПСД 2023.04 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Appius PLM и организации, системы, технологии, персоны:

Appius - Аппиус 20 3
8213 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 646 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 776 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 1
Оповещение и уведомление - Notification 4609 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 307 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1701 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2031 3
Microsoft Office Excel 1197 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
Linux OS 9940 2
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 35 1
1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 9 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 207 1
Renesas Electronics - Altium Designer 36 1
Dassault Systemes - SolidWorks 120 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
МТР - Материально-технические ресурсы 58 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще