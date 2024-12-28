РусБИТех Astra Linux ГК Астра Боцман Боцман клик
Платформа «Боцман» — это продукт, который позволяет автоматизировать операции 0, 1 и 2 дня по эксплуатации, настройке и конфигурированию кластеров Kubernetes для devops команд. Также «Боцман» предназначен для оркестрации кластеров при спектре возможностей по организации и настройке непрерывной доставки, интеграции и управления приложениями. Запись в реестре отечественного ПО №21339.
В основе ПАК «Боцман Клик» лежит собственная разработка компании SMART technologies SOFT, платформа «Боцман Клик». Решение работает на российских ОС RedOS, AstraLinux и позволяет управлять мультикластерами kubernetes (Provisioning; Обновления; Бэкап; Тестирование; RBAC). Пользователю предоставляется набор готовых инструментов для развертывания, мониторинга, балансировки, автомасштабирования контейнерных нагрузок и резервного копирования, отвечающий строгим политикам безопасности. Инструменты для управления сетевыми политиками позволяют разграничивать доступ не только с командной строки, но и с графического интерфейса.
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 66 1
|Ефремов Антон 17 2
|Сорокин Игорь 14 2
|Рустамов Рустам 412 1
|Кутузов Максим 21 1
|Степанов Владимир 76 1
|Куликов Николай 4 1
|Урусов Виктор 127 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 6
|Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
|Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
|Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 1
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