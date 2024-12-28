РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик

Платформа «Боцман» — это продукт, который позволяет автоматизировать операции 0, 1 и 2 дня по эксплуатации, настройке и конфигурированию кластеров Kubernetes для devops команд. Также «Боцман» предназначен для оркестрации кластеров при спектре возможностей по организации и настройке непрерывной доставки, интеграции и управления приложениями. Запись в реестре отечественного ПО №21339.

В основе ПАК «Боцман Клик» лежит собственная разработка компании SMART technologies SOFT, платформа «Боцман Клик». Решение работает на российских ОС RedOS, AstraLinux и позволяет управлять мультикластерами kubernetes (Provisioning; Обновления; Бэкап; Тестирование; RBAC). Пользователю предоставляется набор готовых инструментов для развертывания, мониторинга, балансировки, автомасштабирования контейнерных нагрузок и резервного копирования, отвечающий строгим политикам безопасности. Инструменты для управления сетевыми политиками позволяют разграничивать доступ не только с командной строки, но и с графического интерфейса.