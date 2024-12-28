Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

РусБИТех Astra Linux ГК Астра Боцман Боцман клик

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик

Платформа «Боцман» — это продукт, который позволяет  автоматизировать операции 0, 1 и 2 дня по эксплуатации, настройке и конфигурированию кластеров Kubernetes для devops команд. Также «Боцман» предназначен для оркестрации кластеров при   спектре возможностей по организации и настройке непрерывной доставки, интеграции и управления приложениями. Запись в реестре отечественного ПО №21339.

В основе ПАК «Боцман Клик» лежит собственная разработка компании SMART technologies SOFT, платформа «Боцман Клик». Решение работает на российских ОС RedOS, AstraLinux и позволяет управлять мультикластерами kubernetes (Provisioning; Обновления; Бэкап; Тестирование; RBAC). Пользователю предоставляется набор готовых инструментов для развертывания, мониторинга, балансировки, автомасштабирования контейнерных нагрузок и резервного копирования, отвечающий строгим политикам безопасности. Инструменты для управления сетевыми политиками позволяют разграничивать доступ не только с командной строки, но и с графического интерфейса.


28.12.2024 CNews Analytics впервые опубликовал карту рынка и рейтинг крупнейших поставщиков российских ПАК 1
15.04.2024 Платформа «Боцман Клик» в рейтинге российских платформ Kubernetes 2024 по версии CNews 1
10.01.2024 Платформа «ЦФА.Система» включена в реестр Российского ПО 1
27.12.2023 SMART technologies и ГК «Аквариус» разработали совместный ПАК для управления kubernetes 4
28.11.2023 НОТА и Smart technologies Soft расширяют возможности для разработки облачных решений нового поколения 1
07.06.2023 ST Soft и «Ред софт» договорились о сотрудничестве 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 4
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 13 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Ред Софт - Red Soft 700 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
ST SOFT - СТ СОФТ 4 1
Код Безопасности 616 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 66 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Кибербезопасность - RBAC - role-based access control - role-based security - ролевая модель контроля доступа 35 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 242 2
Repository - Репозиторий 853 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Командная строка - Command Line 371 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 128 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 93 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Linux OS 9937 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 1
Smart Technologies - Aquarius - AquaServer - серия серверов 52 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера - T1 SFERA - T1 - Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility 7 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Ефремов Антон 17 2
Сорокин Игорь 14 2
Рустамов Рустам 412 1
Кутузов Максим 21 1
Степанов Владимир 76 1
Куликов Николай 4 1
Урусов Виктор 127 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 166 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще