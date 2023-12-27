SMART technologies и ГК «Аквариус» разработали совместный ПАК для управления kubernetes

Компании SMART technologies и ГК «Аквариус» представляют совместное решение — программно-аппаратный комплекс «Боцман Клик», предназначенный для управления kubernetes. Основная цель продукта — оркестрация кластера при широком спектре возможностей по организации и настройке непрерывной доставки, интеграции и управления приложениями. ПАК «Боцман Клик» включен в Реестр Российского программного обеспечения в ноябре 2023 г.*. Об этом CNews сообщили представители SMART technologies.

В основе ПАК «Боцман Клик» лежит собственная разработка компании SMART technologies SOFT, платформа «Боцман Клик». Решение работает на российских ОС RedOS, AstraLinux и позволяет управлять мультикластерами kubernetes (Provisioning; «Обновления»; «Бэкап»; «Тестирование»; RBAC). Пользователю предоставляется набор готовых инструментов для развертывания, мониторинга, балансировки, автомасштабирования контейнерных нагрузок и резервного копирования, отвечающий строгим политикам безопасности. Инструменты для управления сетевыми политиками позволяют разграничивать доступ не только с командной строки, но и с графического интерфейса.

Аппаратная составляющая продукта предоставлена ГК «Аквариус». Платформа работает на серверном оборудовании Aquarius серии CF. Это серверы для крупных предприятий и организаций, обладающие широкими функциональными возможностями, высокой производительностью и надежностью.

Платформа «Боцман Клик» имеет ряд особенностей и преимуществ. Время развертывания платформы занимает до 30 минут. Платформа «Боцман Клик» запускается на архитектурах x86 и ARM и имеет каталог приложений, в который пользователи могут добавить свои сконфигурированные и нативные приложения, доступные для быстрой установки в кластер. Все используемые open source инструменты на платформе «Боцман Клик» находятся в локальном репозитории SMART Technologies SOFT и обновляются ежедневно, что гарантирует российским клиентам доступ к инструментам даже в случае возникновения ограничений в части обновлений.

«Выпуск ПАК «Боцман Клик» служит подтверждением стратегии развития совместных проектов ГК «Аквариус» и SMART technologies. Платформа разрабатывалась как production-ready решение в базовом варианте поставки. Кооперация нашего программного продукта с аппаратной частью Aquarius позволяет говорить о коробочном решении, готовом к работе по факту поставки. ПАК «Боцман Клик» ломает стереотип в отношении коробочных продуктов как прикладных элементов информационной системы, предназначенных для реализации узкого спектра задач», — сказал Антон Ефремов, председатель совета директоров SMART technologies.

«Kubernetes — технология, которая выводит ИТ на новый уровень, позволяет автоматизировать и упрощать развертывание контейнеров, гибко задавать различные политики и настройки и пользоваться подходом Infrastructure as Code, а также распределять ресурсы серверов более эффективно. С помощью нового отечественного ПАКа заказчики получили возможность реализовать современные подходы к развитию своей инфраструктуры. Мы рады, что решение kubernetes от SMART technologies успешно реализовано на серверном оборудовании Aquarius и полностью с ним совместимо. Тем более, что подобные ПАКи пока еще являются новинками на российском ИТ-рынке. Мы особенно гордимся тем, что серверы Aquarius включены в реестр РРЭП Минпромторга России, а продукт — в реестр отечественного ПО», — сообщил Владимир Степанов, президент группы компаний «Аквариус».

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* Запись в реестре (https://reestr.digital.gov.ru/reestr-pak/1931417/) от 13.11.2023 №19999.

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SMART technologies — российский инновационный разработчик инфраструктурных решений для государственных и корпоративных заказчиков. Компания демонстрирует высокие стандарты сервисной поддержки, вплоть до объектов уровня критической информационной инфраструктуры; поддерживает информационные системы, опирающиеся на технологии open source; имеет собственный Центр технической поддержки 24/7; выполняет контракты с заказчиками федерального уровня. Флагманские продукты: платформа «Боцман Клик» для управления kubernetes и система мониторинга и управления «СТ.Монитор», внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Группа компаний «Аквариус» — российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений. В 2024 г. отмечает 35 лет со дня основания. Системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности. Имеет два современных производственных комплекса в городах Шуя (Ивановская область) и Тверь, мощность которых до конца 2025 г. составит 2,5 млн устройств в направлениях: клиентские устройства, серверы и системы хранения данных. Также предлагает эффективные решения в области виртуализации данных, корпоративной мобильности и информационной безопасности.