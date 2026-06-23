Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Ивановская область Шуя
СОБЫТИЯ
Публикаций - 126, упоминаний - 135
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Степанов Владимир 91 24
|Калинин Алексей 77 13
|Калинин Александр 189 11
|Гольденберг Леонид 63 7
|Ефремов Антон 21 5
|Лачков Евгений 40 4
|Алексеева Олеся 18 4
|Шибанов Владимир 32 4
|Григоренко Дмитрий 249 4
|Кот Олег 30 4
|Бланкет Надежда 14 4
|Фролов Денис 73 4
|Саркисян Армен 8 3
|Олейник Олег 3 3
|Эйгес Павел 108 3
|Копосов Максим 74 3
|Кумпель Артем 43 2
|Писарев Михаил 29 2
|Бакулин Александр 29 2
|Балакирев Александр 12 2
|Кривошеев Евгений 14 2
|Шканакина Светлана 6 2
|Галкин Игорь 5 2
|Шернек Ольга 10 2
|Полищук Николай 3 2
|Путин Владимир 3454 2
|Филатов Андрей 117 2
|Малков Павел 51 2
|Березкин Григорий 42 2
|Харитонов Николай 9 2
|Юсуфов Виталий 26 2
|Белкин Сергей 12 2
|Легостаева Светлана 96 2
|Поляков Олег 8 1
|Бойко Алексей 138 1
|Кудрявцев Алексей 40 1
|Клягин Максим 29 1
|Сатин Дмитрий 24 1
|Остроухова Юлия 30 1
|Некрасов Владимир 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.