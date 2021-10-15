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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ЦФО
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Шуя

Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя


15.10.2021 «Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения 1
08.07.2021 Компания «Аквариус» выпустила 250-тысячный сервер 1
30.04.2021 «Аквариус» удвоил выручку благодаря госконтрактам 2
30.04.2021 «Аквариус» удвоила выручку по итогам 2020 года 1
18.01.2021 «Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения 1
16.12.2020 В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов 1
05.08.2020 «Аквариус» удвоил мощности по производству российских ПК, серверов и ноутбуков 3
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
19.04.2019 Выпущен первый канонично российский ноутбук на новейших процессорах Intel. Видео 1
22.03.2018 «Ростелеком» и «Мегафон» впервые в Росиии запустили 5G 1
17.01.2018 Власти не дали МТС частот для тестирования 5G 1
29.12.2017 Тестирование сетей 5G в России откладывается: они мешают Роскосмосу и ФСО 1
28.11.2017 «Технопром» обновил маршрутизаторы и получил новые сертификаты 1
12.05.2017 В Вологде прошел Первый Чемпионат 1С:Клубов программистов по Северо-Западному региону 2
14.09.2016 Компания Yadro начинает в России сборку серверов IBM 1
14.09.2016 Yadro стала сертифицированным OEM-партнером IBM в России 1
21.07.2016 Российский сборщик серверов IBM для госорганов начинает выпускать сетевое «железо» для ЦОДов 1
15.09.2014 МТС запустила сеть LTE в Иваново 1
05.05.2014 4 МФЦ в Ивановской области подключены к СМЭВ 1
18.03.2014 Минкомсвязи намерено тиражировать методику приоретизации перевода госуслуг в электронный вид, разработанную Ивановской областью 1
22.09.2011 МТС модернизирует сеть фиксированной связи в Иваново 1
06.06.2011 МТС представила «летний» тариф для абонентов проводного интернета 1
04.04.2011 Лидер российского ИТ-рынка увеличил выручку на 27 млрд рублей 1
04.03.2010 Лидер российского ИТ-рынка недосчитался 1,7 млрд рублей 1
02.03.2010 «Аквариус» пережил кризис за пазухой у государства 2
29.09.2009 Назначение в «Комстар-Регионы»: коммерческий директор Центрального филиала 1
24.06.2008 «СМ Трэйд» автоматизировала гипермаркет «Главмаг» в Ивановской области 2
04.06.2008 «Позитроника» открыла два новых магазина 2
18.01.2008 Elcoteq продает свой завод в Питере 1
20.06.2007 НКК займет $60 млн. у «Альфа-Банка» 1
20.06.2007 «Альфа-банк» выдаст кредит НКК на $60 млн 1
18.04.2006 Форум Intel: технологические потоки и спонсоры 1
21.03.2005 "Национальная компьютерная корпорация" подвела итоги 2004 года 1
08.10.2004 "Аквариус" вышел на рынок ноутбуков 1
22.05.2003 Российские сборщики ПК наращивают мощности 1
17.04.2003 "Аквариус" начал продажу телеком-серверов на базе процессоров Intel Pentium 4 1
09.04.2003 "Аквариус" начал продажу двухпроцессорных серверов AquaServer T222 1
19.03.2003 "Аквариус" эмитирует векселя на €10 млн. 1
11.02.2003 "Аквариус" объявил итоги деятельности в 2002 году и планы на 2003 год 2
15.01.2003 "Аквариус" погасил первый транш векселей 1

Публикаций - 41, упоминаний - 49

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aquarius - Аквариус 359 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7374 9
НКК - Национальная компьютерная корпорация 227 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7911 5
ГКС - Группа компаний Систематика 243 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 227 4
Технопром Инновационная корпорация 26 3
IBM 5874 3
Freshtel 49 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5882 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 187 3
Ростех - Ростехнологии 2246 3
MSI - Micro-Star International 402 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 440 2
КНС Групп - Yadro 124 2
Комстар Регионы 89 2
HP Inc. 4215 2
Cisco Systems 3040 2
Microsoft Corporation 16418 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 455 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2151 2
Nokia Corporation 3974 2
БайтЭрг 26 2
АйКомИнвест 15 2
Merlion - Мерлион 331 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 77 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7050 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 292 1
Элемент ГК - Elementec 50 1
РТЛабс 146 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 413 1
D-Link 292 1
NEC 1000 1
АФК Система ПАО 1495 1
Шахты 45 1
Philips 1320 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 60 1
Основа Телеком 55 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 48 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ 11 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 20 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 178 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4538 1
Газпромбанк - ГПБ 746 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 1
РЖД - Российские железные дороги 1246 1
Почта России ПАО 1733 1
Альфа-Банк 1237 1
Сбербанк Капитал 6 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 997 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 587 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6622 4
Правительство РФ 2377 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 509 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1762 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 782 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 116 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1736 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2493 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 294 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 176 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 428 1
Правительство Вологодской области 18 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 284 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11407 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4028 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2555 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1310 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 931 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1388 3
3G - Стандарт мобильной связи 4503 3
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 221 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3180 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2751 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7665 2
OpenFlow - протокол управления процессом обработки данных 35 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 45 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 49 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 72 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 761 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 369 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8848 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 229 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 683 1
VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 6 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 567 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 646 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 475 1
NAND flash memory - Флеш-память 306 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 81 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 426 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 891 1
USB Type-C - USB-C 909 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4103 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5246 1
DDR - Double data rate 1554 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 330 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 502 3
Росстат ИВС - АС ВПН - Автоматизированная система подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи населения 4 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 58 1
AOI - Automated optical inspection - Автоматизированный оптический контроль 3 1
CSI Set Retail 48 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 514 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Java - Язык программирования 1812 1
IBM Power Systems - Серия серверов 137 1
Nvidia GeForce GTX 2613 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 1
Aquarius Pro P - серия ПК 3 1
Aquarius Mnb - серия моноблоков 1 1
Aquarius Cmp NS - Серия ноутбуков 7 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 132 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1075 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 168 1
Intel Core - Семейство процессоров 913 1
Калинин Александр 109 4
Шибанов Владимир 31 2
Степанов Владимир 16 2
Юсуфов Виталий 24 2
Балакирев Александр 9 2
Бакулин Александр 4 2
Филатов Андрей 102 2
Кривошеев Евгений 7 1
Малков Павел 38 1
Поляков Олег 7 1
Легостаева Светлана 23 1
Эскин Сергей 29 1
Белкин Сергей 8 1
Багдасарян Дмитрий 23 1
Иванов Игорь 20 1
Пехтерев Сергей 41 1
Урнышев Роман 16 1
Белов Александр 69 1
Пушкин Александр 11 1
Осеевский Михаил 240 1
Никифоров Николай 1129 1
Минов Александр 4 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 316 20
Россия - Российская федерация - РФ 72099 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23170 12
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 233 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10169 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 874 5
Россия - ПФО - Казань 1778 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 294 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1903 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2645 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 293 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1915 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 417 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 732 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 242 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 17 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 365 3
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 162 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1439 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3228 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1610 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1760 2
Россия - ПФО - Самарская область 719 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 996 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 798 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 432 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 361 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 231 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 119 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 165 2
Германия - Федеративная Республика 5391 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10545 2
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 689 2
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Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 425 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 281 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 250 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 277 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 240 2
Всероссийская перепись населения 36 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3834 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1383 2
Образование в России 524 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 356 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 32 1
POI - points of interest 61 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1079 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 175 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 739 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 364 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 122 1
Автомагистраль А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7246 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 690 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 594 3
IDC - International Data Corporation 3756 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 2
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 2
БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 341 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 987883, в очереди разбора - 890447.
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