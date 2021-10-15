Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Ивановская область
Шуя
Публикаций - 41, упоминаний - 49
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|OpenPOWER Foundation - Consortium 38 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 284 1
|Калинин Александр 109 4
|Шибанов Владимир 31 2
|Степанов Владимир 16 2
|Юсуфов Виталий 24 2
|Балакирев Александр 9 2
|Бакулин Александр 4 2
|Филатов Андрей 102 2
|Кривошеев Евгений 7 1
|Малков Павел 38 1
|Поляков Олег 7 1
|Легостаева Светлана 23 1
|Эскин Сергей 29 1
|Белкин Сергей 8 1
|Багдасарян Дмитрий 23 1
|Иванов Игорь 20 1
|Пехтерев Сергей 41 1
|Урнышев Роман 16 1
|Белов Александр 69 1
|Пушкин Александр 11 1
|Осеевский Михаил 240 1
|Никифоров Николай 1129 1
|Минов Александр 4 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 594 3
|IDC - International Data Corporation 3756 1
|IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 987883, в очереди разбора - 890447.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 987883, в очереди разбора - 890447.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru