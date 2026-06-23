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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Ивановская область Шуя

Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя

СОБЫТИЯ


23.06.2026 В реестре Минпромторга появился первый сервер на новейших чипах Intel Xeon 6 1
28.05.2026 Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews 1
17.10.2025 «Аквариус» трижды останавливал жалобами торги на ПК для гостайны, но госконтракт все равно достался другим 1
01.10.2025 Знаменитая российская ИТ-компания спасена. Ей выделили миллиарды владельцы «Столото» 1
08.09.2025 Знаменитого производителя электроники завалили исками на четверть миллиарда из-за неуплат поставщикам 1
22.08.2025 Хозяин «Столото» и Price.ru нацелился купить крупную долю «Аквариуса» 1
03.06.2025 Готовится продажа знаменитой российской ИТ-компании. Цена может достичь 55 миллиардов 1
21.04.2025 ГК «Аквариус» внедрила «1С:ITILIUM» и в два раза ускорила работу технической поддержки 1
09.04.2025 «Аквариус» и Positive Technologies подтвердили совместимость своих решений 1
24.03.2025 В России откроют новый завод по производству ноутбуков и планшетов 1
10.03.2025 Музей ивановского ситца открыл виртуальную площадку на 3D Платформе 1
17.02.2025 «Аквариус» стал первым заказчиком для собственного телеком-оборудования 2
13.01.2025 «Аквариус» предоставил свои устройства для прямой линии с Президентом России 1
17.12.2024 «Яндекс Путешествия»: новогодние и рождественские путешествия россиян в малые города 1
22.11.2024 Доля производителя ИТ-оборудования «Аквариус» перешла к Сбербанку 1
22.11.2024 Гигабитный интернет МТС стал доступен еще 6 тыс. семей Шуи 1
15.10.2024 «Аквариус» планирует поставки «железа» во Вьетнам, ЮАР и Нигерию 1
13.09.2024 «Аквариус» выбрала российскую WMS для управления складами 1
16.08.2024 «Аквариус» нанял советником американца, экс-главу российского Cisco 1
14.08.2024 «Аквариус» разработал материнскую плату и выпустил ПК на ее основе 1
14.08.2024 В России начали выпускать водостойкие ноутбуки в весе пера 1
10.06.2024 Россияне создали мощный ПАК для резервного копирования. В основе – отечественное ПО и современное «железо» 1
24.05.2024 «Аквариус» и «Аскон» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве 1
23.05.2024 «Тантор Лабс» и «Аквариус» будут вместе развивать импортонезависимые машины данных Tantor XData 1
22.05.2024 «Аквариус» подписал соглашение о намерениях с «Мобиус Технологии» 1
21.05.2024 «Аквариус» запустил производство новой модели ноутбука Aquarius Cmp NE355 1
21.05.2024 ГК «Аквариус» покажет новые устройства 2
07.05.2024 «Аквариус» и «Росатом» создают производство чипов для шифрования 1
04.04.2024 «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» завершили портирование корпоративной версии ОС «Аврора» на планшеты Aquarius Cmp NS220RE   1
28.03.2024 «Аэродиск» выпустил новую линейку СХД уровня производительности Enterprise 1
18.03.2024 «Аквариус» будет выпускать игровые ПК 1
18.03.2024 ГК «Аквариус» и Nemifist объявляют о старте технологического партнерства 1
15.03.2024 Крупнейшие игроки российского ИТ-рынка не поделили рынок. «Аквариус» хочет отсудить у Fplus десятки миллионов рублей 1
02.02.2024 Специалисты «Аквариус» протестировали работу СХД Wareus с ОС «Альт Сервер» 1
01.02.2024 «Аквариус» за месяц внес в Реестр отечественного «железа» десятки плат для чипов Intel и AMD 1
25.01.2024 «Аквариус» расширяет географию центров разработок 2
11.01.2024 «Аквариус» поставил 35 тысяч ПК в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области 1
27.12.2023 SMART technologies и ГК «Аквариус» разработали совместный ПАК для управления kubernetes 1

Публикаций - 126, упоминаний - 135

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 99
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 19
Ростелеком 10948 18
Intel Corporation 12811 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 11
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 11
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 10
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 10
Восход ФГБУ НИИ 721 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 9
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 6
S8 Capital - С8 Капитал 51 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Дата 28 5
МТ-Интеграция - ранее Максима ГК 41 5
МегаФон 10742 5
Microsoft Corporation 25775 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 5
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 5
Jabil - Джейбил 31 5
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 5
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 4
Cisco Systems 5372 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 4
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 4
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 4
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 4
Jolla - Sailfish Holding 85 4
Технопром Инновационная корпорация 49 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Технологии 6 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Почта России ПАО 2370 3
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Финанс 7 2
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 18 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
РВМ Капитал УК - RWM Capital 5 2
Альфа-Банк 1979 2
Совкомбанк ПАО 316 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 2
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 2
Сбер - Сбербанк Капитал 10 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
БФА - Балтийское Финансовое агентство УК 5 1
Солидарность 0 1
Алмаз-Холдинг - Топаз КоЮЗ - Каратов КЮЗ - Костромской ювелирный завод 4 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 1
Технопарк-В - Воронежский технопарк 2 1
НКК Финанс - 7 1
Электрогефест 1 1
Каменская & Партнеры 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Вотрон 21 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
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МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ГлавНИВЦ ФГУП - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 10 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
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S8 Capital - Aquarius AQfone NS - серия смартфонов, КПК 18 6
Google Android 15244 6
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
S8 Capital - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 5
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 4
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AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
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Google Android 12 - Android Snow Cone 122 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
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S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 47 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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