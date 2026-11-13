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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Ивановская область Приволжск

Россия - ЦФО - Ивановская область - Приволжск

СОБЫТИЯ


13.11.2026 «МегаФон» организовал Wi-Fi зону в «городе ювелиров» 1
24.05.2023 МТС «прокачала» сеть в Большой ювелирной мастерской России 2
13.03.2023 В Ивановской области скорость мобильного интернета в сети МТС выросла на 30% 1
26.02.2016 Работа универсальной карты школьника в Ивановской области будет оптимизирована 1
23.03.2006 Приволжский ювелирный завод внедряет ERP-систему 1
18.12.2001 МТС начала предоставлять услуги связи в Ивановской области 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16359 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Алмаз-Холдинг - Топаз КоЮЗ - Каратов КЮЗ - Костромской ювелирный завод 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6526 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30040 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10436 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10515 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9846 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 463 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5445 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1725 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26769 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9782 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10135 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1676 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6556 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18495 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27384 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9526 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4662 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8491 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7935 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6421 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2660 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 25020 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12030 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1195 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13123 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2769 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television - СНТВ - система непосредственного спутникового телевизионного вещания 1412 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13257 1
Компас ERP - Компас КИС - Компас MS Элит 26 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 349 1
Компас ERP - Компас Управление производством 2 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область 594 5
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Заволжск 2 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Палех 11 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 311 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48408 1
Армения - Республика 2486 1
Беларусь - Белоруссия 6400 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1542 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3654 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 850 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11051 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6739 1
Золотое кольцо России 70 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2621 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8623 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7813 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34602 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10666 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1335 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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