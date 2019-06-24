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Nokia Bell Labs Лаборатории Белла Lucent Technologies Лусент Текнолоджис Bell Labs Western Electric

Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric


24.06.2019 Nokia придумала, как увеличить емкость аккумуляторов в 2,5 раза

Литиевые аккумуляторы 2.0 Ученые исследовательского центра Nokia Bell Labs разработали сверхплотные литиевые аккумуляторы для мобильных устройств. В сра
15.04.2016 Bell Labs Consulting: в 2020 г. сети лишь частично смогут удовлетворять спрос на повсеместный доступ к цифровым ресурсам

По прогнозам, опубликованным в отчете Bell Labs Consulting (консультационное подразделение Nokia Bell Labs), если не произойдет наращивания инвестиций в такие направления, как 5G и обл
25.06.2015 «Лаборатории Белла» и Дрезденский технический университет будут сотрудничать в области сетей 5G

«Лаборатории Белла» (Bell Labs), научно-исследовательское подразделение Alcatel-Lucent, заключили соглашение о нау
15.07.2014 Bell Labs и Alcatel-Lucent продляют жизнь "меди"

Компании Bell Labs и Alcatel-Lucent разработали и успешно провели лабораторные испытания технологии сверхскоростного обмена данными по медному проводу. Традиционно считается, что хорошую скорость обмена
10.09.2008 Создатели транзистора и UNIX свернули разработки

Всемирно известные «Исследовательские лаборатории Белла» (Bell Labs) прекращают фундаментальные исследования в области материаловедения и физики полупр
01.12.2006 Alcatel завершила приобретение Lucent Technologies

30 ноября компания Alcatel SA завершила приобретение Lucent Technologies Inc., тем самым создавая одного из крупнейших в мире поставщиков оборудов
08.09.2006 Акционеры Lucent Technologies одобрили соглашение о слиянии

На прошедшем сегодня чрезвычайном собрании акционеров Lucent Technologies подавляющим большинством голосов было одобрено соглашение и план слияния

26.07.2006 Чистая прибыль Lucent Technologies в 3 квартале сократилась в 5 раз

Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании Lucent Technologies в 3 квартале 2005–2006 финансового года, завершившемся 30 июня, сократилась почти в 5 раз — до $79 млн. по сравнению с $372 млн., полученными за аналогичный период
24.07.2006 Подведены итоги конкурса "Обучение молодежи новым технологиям"

Компания Lucent Technologies и фонд «Новые Перспективы» объявляют итоги Всероссийского открытого конку
15.05.2006 Lucent открыл лабораторию компетенций по системам поддержки OSS

Компания Lucent Technologies объявила об открытии в Москве лаборатории Центра компетенций по системам

31.01.2006 Lucent и "Новые перспективы" займутся обучением молодежи

Компания Lucent Technologies и Фонд «Новые Перспективы» объявили о том, что в январе 2006 года стартуе
24.01.2006 Чистый убыток Lucent Technologies в 1 квартале составил $104 млн.

Чистый убыток одного из крупнейших мировых производителей телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies в 1 квартале 2005-2006 финансового года, закончившемся 31 декабря 2005 г., составил $104 млн. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. В

02.06.2005 Мобильники "начинят" нанотехнологиями

Вице-президент по исследованиям компании Bell Labs Дэвид Бишоп (David Bishop) сообщил, что в его компании по заказу Агентства перспективных оборонных исследований США DARPA ведутся работы по созданию телефона на базе нанотехнологий с 
21.07.2004 Lucent Technologies четвертый подряд квартал завершает с прибылью

Один из ведущих мировых производителей телекоммуникационного оборудования компания Lucent Technologies завершила четвертый подряд квартал с прибылью, о чем и сообщила в среду.

06.07.2004 Лаборатории Белла открыли новый исследовательский центр в Ирландии

Лаборатории Белла, исследовательское подразделение компании Lucent Technologies, открыли новый исследовательский центр в Ирландии. Объем соответствующей

06.07.2004 Лаборатории Белла открыли новый исследовательский центр в Ирландии

Лаборатории Белла, исследовательское подразделение компании Lucent Technologies, открыли новый исследовательский центр в Ирландии. Объем соответствующей

24.05.2004 Lucent Technologies приобретет Telica

Производитель телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies намерен приобрести американского производителя программных коммутаторов высокой емкости Telica. Стоимость сделки составляет $295 млн., говорится в пресс-релизе Lucent Tec
22.03.2004 ITU принял модель сетевой безопасности Лабораторий Белла за основу нового стандарта

Международный союз связи ITU принял модель сетевой безопасности Bell Labs Network Security Model, разработанную в Лабораториях Белла (исследовательское подразделение Lucent), за основу нового стандарта обеспечения безопасности компьютерных и телекоммуникационных сетей. Новый стандарт, получивший название I
19.03.2004 Lucent и mPhase Technologies совместно разработают новые элементы питания

может привести к существенному прогрессу в этой области. Источник: сообщение пресс-службы компании Lucent Technologies .
17.03.2004 Ученые Лабораторий Белла открыли новый метод управления поведением капель жидкости

Ученые Лабораторий Белла (исследовательского подразделения Lucent) открыли новый метод управления поведением капель жидкости путем приложения электрического заряда к специальным образом сформированной
17.03.2004 Ученые Лабораторий Белла открыли новый метод управления поведением капель жидкости

Ученые Лабораторий Белла (исследовательского подразделения Lucent) открыли новый метод управления поведением капель жидкости путем приложения электрического заряда к специальным образом сформированной
21.01.2004 Bell Labs усовершенствовал ПО определения местонахождения абонентов

Исследовательское подразделение Bell Labs компании Lucent Technologies сообщило на днях о создании прототипа ПО для сетей сот
21.01.2004 Bell Labs усовершенствовал ПО определения местонахождения абонентов

Исследовательское подразделение Bell Labs компании Lucent Technologies сообщило на днях о создании прототипа ПО для сетей сот
16.12.2003 Lucent Technologies поставит Arcor систему широкополосного доступа

Компания Lucent Technologies подписала соглашение со вторым по величине оператором Германии, компанией
31.10.2003 Lucent Technologies расширяет свое присутствие в России

Российское представительство Lucent Technologies расширяет свое присутствие в России, заявил в интервью РБК генеральный директор представительства Дмитрий Каменский. По его словам, по итогам 2002/2003 финансового года, кот
26.08.2003 Lucent проведет экстренные работы по восстановлению телефонных сетей Ирака

Американская инженерно-строительная компания Bechtel National Inc., ведущая восстановительные работы в Ираке по заказу правительства США, предоставила компании Lucent Technologies субконтракт на проведение экстренных ремонтных работ на телефонных сетях Ирака. Сумма контракта составляет $ 25 млн. Как сообщает АР, Lucent Technologies предстоит во
23.07.2003 Lucent Technologies сократил убытки в 27 раз

      Чистые убытки производителя телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies в 3 квартале 2002-2003 финансового года составили $295 млн. по сравнению с чистыми убытками в сумме $8,07 млрд. за аналогичный период прошлого года. Таким образом, чистые уб
12.02.2003 В лабораториях Bell Labs создан самый быстрый чип для декодирования 3G-сигнала

Lucent Technologies продемонстрировала новую разработку своего исследовательского подразделения Bell Labs - самый скоростной чип-декодер стандарта 3G-связи HSDPA (высокоскоростной пакетный

12.02.2003 Lucent верит в российских операторов

муникаций. Подобные встречи уже стали традицией и проходят по всему миру. Так цикл семинаров Lucent Bell Labs Seminars 2002-2003 года прошел в Германии, Голландии, Италии и Китае. Темой российс
12.02.2003 Lucent верит в российских операторов

муникаций. Подобные встречи уже стали традицией и проходят по всему миру. Так цикл семинаров Lucent Bell Labs Seminars 2002-2003 года прошел в Германии, Голландии, Италии и Китае. Темой российс
12.02.2003 В лабораториях Bell Labs создан самый быстрый чип для декодирования 3G-сигнала

Lucent Technologies продемонстрировала новую разработку своего исследовательского подразделения Bell Labs - самый скоростной чип-декодер стандарта 3G-связи HSDPA (высокоскоростной пакетный

16.01.2003 Компании "Дельта Телеком" и Digital Design представляют мобильное приложение для корпоративных клиентов

са. Сеть СКАЙЛИНК передового стандарта CDMA2000 1X, развернутая в Санкт- Петербурге на базе решения Lucent Technologies, выступает тем инструментом, который помимо высококачественной передачи г
24.12.2002 Lucent Technologies представила новую высокоёмкую коммутационную станцию

17.12.2002 Lucent Technologies объявила о создании корпоративного альянса по продвижению 3G-связи

05.12.2002 Lucent Technologies заключила контракты на поставку платформы Lucent CSP

йдеры Interactive Technologies Limited (Китай), Advanced TeleSoft Limited (Гонконг) и Macklev Technologies (Филиппины) заключили контракты на интеграцию в свои сетевые решения конвергентной платформы Lucent Technologies EXS Converged Services Platform (CSP). Lucent EXS CSP - это обладающий широкими возможностями сигнальный шлюз, входящий в портфель решений, предназначенных для объединения с
05.12.2002 Lucent Technologies представила оптический мультиплексор доступа нового поколения

Компания Lucent Technologies представила оптический мультиплексор доступа нового поколения Metropolis

27.11.2002 Lucent Technologies представила базовую станцию Flexent CDMA (CEDBS) стандарта CDMA2000

Компания Lucent Technologies представила базовую станцию третьего поколения Flexent CDMA Enhanced Dist
21.11.2002 UbiquiTel и Lucent Technologies ввели в эксплуатацию опытную сеть CDMA2000 1xEV-DO

Американский оператор UbiquiTel Inc., дочерняя фирма компании Sprint, и Lucent Technologies ввели в эксплуатацию опытную сеть CDMA2000 1xEV-DO, оптимизированную для мобильной передачи данных. Опытная сеть предоставит правительственным организациям и некоторым компа
20.11.2002 Option и Lucent Technologies провели серию тестовых сеансов передачи данных в сети UMTS

Option и Lucent Technologies провели серию тестовых сеансов передачи данных в сети третьего поколения UMTS с использованием новых модемов беспроводной связи, совместно разработанных двумя компаниями. С

20.11.2002 Lucent Technologies вышла на первое место по поставкам оптического оборудования SONET/SDH


Публикаций - 1441, упоминаний - 1901

Nokia Bell Labs и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2636 719
Cisco Systems 5067 233
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 185
Microsoft Corporation 24370 160
Intel Corporation 12058 152
Oracle - Sun Microsystems 2211 131
IBM - International Business Machines Corp 9394 122
Oracle Corporation 6608 103
Lenovo Motorola 3496 91
Amazon Inc - Amazon.com 2942 89
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5662 87
JDSU - JDS Uniphase 218 85
AT&T Inc 1668 81
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2998 72
HP - Hewlett-Packard 3619 71
Yahoo! 3693 70
Dell Technologies - Dell Computer 2127 67
TI - Texas Instruments Incorporated 814 66
Applied Materials 288 64
HP Compaq Computer Corp 1916 60
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1042 59
Ciena 202 58
Verizon - WorldCom 483 58
Dell EMC 5000 57
HPE - Juniper Networks 425 48
AMD - Advanced Micro Devices 4108 45
Siemens AG - Siemens Group 2576 45
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1359 44
Broadcom Inc - Avago Technologies 503 43
Qualcomm Technologies 1788 40
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 40
Commerce One - CMRC 175 37
Прогноз 1614 36
Apple Inc 11855 35
PMC-Sierra 73 34
Broadcom Inc - Avago Technologies - LSI Corporation - Agere Systems 105 33
Check Point Software Technologies 747 32
Samsung Electronics 10126 30
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 223 28
HP 3Com 677 28
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 211
eBay Inc 1612 65
Merrill Lynch 433 48
Morgan Stanley - Морган Стэнли 458 41
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 38
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 244 37
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 571 34
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 221 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 22
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 21
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 449 20
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 457 18
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 18
McDonald’s - Макдоналдс 197 17
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 78 16
DuPont - Дюпон 100 16
Alcoa 48 15
Prudential Securities 68 15
Jefferies Group - Jefferies & Co 64 15
CMGI 140 15
Boeing 1008 14
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 122 14
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 88 14
Cowen - SG Cowen 66 13
Enron - Enrongate 122 12
Bank of America - Банк Америки 260 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6950 11
State Street Global Advisors 36 11
Walmart - Wal-Mart Stores 374 11
Expedia Group 134 10
International Paper 27 10
Global Partners Securities 42 10
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 9
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 9
First Call 223 9
Deutsche Bank - Дойче Банк 382 9
Prudential Financial 52 9
Coca-Cola Company 253 9
Charles Schwab 89 8
American Express - Amex 325 8
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 397 73
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11100 23
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 996 15
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1170 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2906 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 665 10
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 287 8
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5298 6
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U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1146 5
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U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 533 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 572 3
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5711 3
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U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 482 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1647 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1027 2
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UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 114 2
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3036 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3232 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 420 2
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NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 11
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IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1010 4
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 4
Ассоциация менеджеров 87 4
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1411 4
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Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 2
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 10 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 1
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Электрокабель 10 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 11 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 250 1
WiMAX Forum 68 1
Softswitch Consortium 1 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 50 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 705 1
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23433 38
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12473 38
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5180 38
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2493 37
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5611 37
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 35
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12283 35
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12391 34
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3596 34
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20373 34
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3580 33
Microsoft Windows 2000 8660 87
Nokia Alcatel-Lucent - WaveStar TransLAN - WaveStar NMS-ТМ - WaveStar SNMS - WaveStar OpticAir - WaveStar TDM SDH - WaveStar ADM - WaveStar LambdaRouter - WaveStar OLS DWDM - WaveStar OpticGate 47 41
SAP Ariba 292 31
Avaya Definity УАТС 102 29
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 26
Linux OS 9559 19
Nokia Alcatel-Lucent - PacketStar 16 15
Apple iPhone 6 4861 14
Microsoft Windows 15371 13
Oracle PeopleSoft 418 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1493 13
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 97 9
Nokia Alcatel-Lucent - NetCare 12 9
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 95 9
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4910 7
Nokia Alcatel-Lucent Flexent - Flexent cdmaOne - Flexent Serving GPRS Support Node, SGSN - Flexent OneBTS - Flexent CDMA 10 7
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 989 6
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 6
Microsoft Windows BitLocker 933 6
Nokia Alcatel-Lucent MiLife Platform 6 6
Nokia Alcatel-Lucent Cellpipe 6 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4110 5
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 5
Oracle Java - язык программирования 2976 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 5
Microsoft Exchange 1398 5
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 248 5
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 5
Microsoft Windows NT 877 5
QAD MFG/Pro 29 5
Procter&Gamble - Gillette 37 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1948 4
Nokia Alcatel-Lucent MAS - Nokia Multimedia Applications Suite - Nokia Artuse MMSC - Nokia Artuse Multimedia Messaging Service Center - Nokia IMS - Nokia IP Multimedia Subsystem 19 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2957 4
Microsoft Skype 2049 4
Nokia 7650 63 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1809 4
NVision Барьер 624 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 217 4
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 23
Hogan Art - Хоган Арт 47 14
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 12
Bush George - Буш Джордж 304 10
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 10
Payne Charles - Пэйн Чарльз 40 9
Солонин Виталий 89 9
Russo Patricia - Руссо Патриция 11 8
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 8
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 8
Capasso Federico - Капассо Федерико 12 7
Bishop David - Бишоп Дэвид 7 7
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 6
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 6
McGinn Richard - МакГинн Ричард 6 6
Рейман Леонид 1044 6
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 5
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 5
Каменский Дмитрий 13 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 5
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 4
Косинов Михаил 14 4
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 131 4
Carty Michael - Карти Майкл 20 4
Krupenkin Tom - Крупенкин Том 6 4
Holland Michael - Холланд Майкл 4 4
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 4
Schacht Henry - Шахт Генри 6 4
Назаров Сергей 58 4
Кресченци Тони - Crescenzi Tony 10 4
Платонов Леонид 5 4
Stroustrup Bjarne - Страуструп Бьерн - Строуструп Бьярне 7 3
Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 9 3
Красовский Александр 29 3
Green Peter - Грин Питер 15 3
Прянишников Николай 290 3
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 3
Приданцев Сергей 145 3
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51553 438
Россия - РФ - Российская федерация 138962 205
Европа 21592 117
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42063 105
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16555 91
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13962 72
Германия - Федеративная Республика 12555 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16893 58
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14066 57
Франция - Французская Республика 7758 54
Япония 13202 46
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13227 45
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7159 36
Южная Корея - Республика 6567 35
Азия - Азиатский регион 5395 34
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 388 33
Канада 4833 32
Америка Северная - Североамериканский регион 3305 27
Финляндия - Финляндская Республика 3576 27
Европа Восточная 3056 26
Ирак - Республика 693 25
Ближний Восток 2893 25
Индия - Bharat 5350 24
Италия - Итальянская Республика 4310 22
США - Нью-Джерси 297 21
Швеция - Королевство 3603 21
США - Нью-Йорк 3081 20
Бразилия - Федеративная Республика 2321 20
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3498 20
Нидерланды 3470 20
Африка - Африканский регион 3421 18
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2314 18
Европа Западная 1479 18
Китай - Тайвань 3912 17
Испания - Королевство 3689 15
Сингапур - Республика 1838 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3011 14
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1763 14
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1714 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2853 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46647 172
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15888 167
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6046 165
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 532 109
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23213 75
ISDEX интернет-индекс 250 73
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27878 62
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49326 58
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4336 53
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5685 51
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17692 48
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2229 41
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7348 39
Кредитование - Сrediting - Заём 6528 33
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5539 31
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13402 30
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9663 23
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3626 23
Финансовые показатели - Financial indicators 2392 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6730 22
Кремний - Silicium - химический элемент 1531 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10617 21
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 849 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7670 20
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5104 18
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2336 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8514 17
Абонентская база - Абонентская плата 5784 17
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1903 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4708 16
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2977 16
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6247 16
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9410 16
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3842 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4615 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5806 15
Физика - Physics - область естествознания 2588 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4568 14
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 746 13
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 190
Dow Jones - MarketWatch 311 71
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 68
CNET Networks - CNET News 1642 67
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11165 27
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5875 25
FT - Financial Times 1205 15
Total Telecom 613 14
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1269 14
Известия ИД 593 10
RCR News 107 9
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 8
NYT - The New York Times 1021 7
e4 Engineering 107 6
Bloomberg 1230 6
Space Daily 528 5
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 5
Nature 806 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 516 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 5
Optics 139 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2688 4
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 113 4
Viacom - Video & Audio Communications 116 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 3
ZDnet 657 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 611 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 3
ComNews - Медиа-бизнес 106 3
Telecom Today - Today in Telecom 138 3
Cellular News 234 3
Fortune 204 2
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 2
Dow Jones - Barron's 26 2
Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 70 2
Открытые системы ИД 173 2
Bloomberg Businessweek 122 2
MIT Technology Review 65 2
AP - Associated Press 2003 2
allNetDevices 160 2
Internet Stock Report 994 192
S&P 500 556 120
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 97
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7910 33
Juniper Research 517 25
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 18
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 18
Moody's Investors Service 135 14
Gartner - Гартнер 3532 13
IDC - International Data Corporation 4894 12
Bear Stearns 79 12
Gartner - Dataquest 347 10
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 9
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 9
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 25 8
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 7
Synergy Research Group 42 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3034 6
Thomson Financial - Thomson First Call 204 6
Dell'Oro Group 61 5
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 5
Webtrends 18 4
IHS Infonetics Research 102 4
In-Stat/MDR 70 3
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 49 3
ABI Research 233 3
Frost & Sullivan 203 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 3
Forrester Research 819 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Индекс потребительского доверия 20 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
IBM Research 107 2
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 18 2
Fortune Global 500 285 2
Datamonitor 83 1
Analysys Mason - Mason Communications 26 1
Omdia 24 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 15 1
GSMA Intelligence 10 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 22
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 9
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 947 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 514 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 272 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 583 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1459 5
РАН - Российская академия наук 1810 4
University of Oxford - Оксфордский университет 201 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 282 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 857 4
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 9 3
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 15 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 939 3
Columbia University - Колумбийский университет 154 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 2
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 9 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 74 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 280 2
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 20 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 54 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 172 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 41 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 216 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 56 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 240 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 20 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 120 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 74 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 45
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2347 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1191 7
Связь-Экспокомм 113 7
CeBIT 611 6
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 5
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 91 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 705 3
ИнфоКом 94 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 72 2
День молодёжи - 27 июня 848 2
Международный женский день - 8 марта 322 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 541 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 1
Infosecurity - выставка 63 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 1
IPTV Forum 17 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
USENIX - техническая конференция 15 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 1
iF Design Awards 25 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1038 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1949 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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