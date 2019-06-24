Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric

Nokia придумала, как увеличить емкость аккумуляторов в 2,5 раза Литиевые аккумуляторы 2.0 Ученые исследовательского центра Nokia Bell Labs разработали сверхплотные литиевые аккумуляторы для мобильных устройств. В сра

Bell Labs Consulting: в 2020 г. сети лишь частично смогут удовлетворять спрос на повсеместный доступ к цифровым ресурсам По прогнозам, опубликованным в отчете Bell Labs Consulting (консультационное подразделение Nokia Bell Labs), если не произойдет наращивания инвестиций в такие направления, как 5G и обл

«Лаборатории Белла» и Дрезденский технический университет будут сотрудничать в области сетей 5G «Лаборатории Белла» (Bell Labs), научно-исследовательское подразделение Alcatel-Lucent, заключили соглашение о нау

Bell Labs и Alcatel-Lucent продляют жизнь "меди" Компании Bell Labs и Alcatel-Lucent разработали и успешно провели лабораторные испытания технологии сверхскоростного обмена данными по медному проводу. Традиционно считается, что хорошую скорость обмена

Создатели транзистора и UNIX свернули разработки Всемирно известные «Исследовательские лаборатории Белла» (Bell Labs) прекращают фундаментальные исследования в области материаловедения и физики полупр

Alcatel завершила приобретение Lucent Technologies 30 ноября компания Alcatel SA завершила приобретение Lucent Technologies Inc., тем самым создавая одного из крупнейших в мире поставщиков оборудов

Акционеры Lucent Technologies одобрили соглашение о слиянии На прошедшем сегодня чрезвычайном собрании акционеров Lucent Technologies подавляющим большинством голосов было одобрено соглашение и план слияния

Чистая прибыль Lucent Technologies в 3 квартале сократилась в 5 раз Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании Lucent Technologies в 3 квартале 2005–2006 финансового года, завершившемся 30 июня, сократилась почти в 5 раз — до $79 млн. по сравнению с $372 млн., полученными за аналогичный период

Подведены итоги конкурса "Обучение молодежи новым технологиям" Компания Lucent Technologies и фонд «Новые Перспективы» объявляют итоги Всероссийского открытого конку

Lucent открыл лабораторию компетенций по системам поддержки OSS Компания Lucent Technologies объявила об открытии в Москве лаборатории Центра компетенций по системам

Lucent и "Новые перспективы" займутся обучением молодежи Компания Lucent Technologies и Фонд «Новые Перспективы» объявили о том, что в январе 2006 года стартуе

Чистый убыток Lucent Technologies в 1 квартале составил $104 млн. Чистый убыток одного из крупнейших мировых производителей телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies в 1 квартале 2005-2006 финансового года, закончившемся 31 декабря 2005 г., составил $104 млн. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. В

Мобильники "начинят" нанотехнологиями Вице-президент по исследованиям компании Bell Labs Дэвид Бишоп (David Bishop) сообщил, что в его компании по заказу Агентства перспективных оборонных исследований США DARPA ведутся работы по созданию телефона на базе нанотехнологий с

Lucent Technologies четвертый подряд квартал завершает с прибылью Один из ведущих мировых производителей телекоммуникационного оборудования компания Lucent Technologies завершила четвертый подряд квартал с прибылью, о чем и сообщила в среду.

Лаборатории Белла открыли новый исследовательский центр в Ирландии Лаборатории Белла, исследовательское подразделение компании Lucent Technologies, открыли новый исследовательский центр в Ирландии. Объем соответствующей

Лаборатории Белла открыли новый исследовательский центр в Ирландии Лаборатории Белла, исследовательское подразделение компании Lucent Technologies, открыли новый исследовательский центр в Ирландии. Объем соответствующей

Lucent Technologies приобретет Telica Производитель телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies намерен приобрести американского производителя программных коммутаторов высокой емкости Telica. Стоимость сделки составляет $295 млн., говорится в пресс-релизе Lucent Tec

ITU принял модель сетевой безопасности Лабораторий Белла за основу нового стандарта Международный союз связи ITU принял модель сетевой безопасности Bell Labs Network Security Model, разработанную в Лабораториях Белла (исследовательское подразделение Lucent), за основу нового стандарта обеспечения безопасности компьютерных и телекоммуникационных сетей. Новый стандарт, получивший название I

Lucent и mPhase Technologies совместно разработают новые элементы питания может привести к существенному прогрессу в этой области. Источник: сообщение пресс-службы компании Lucent Technologies .

Ученые Лабораторий Белла открыли новый метод управления поведением капель жидкости Ученые Лабораторий Белла (исследовательского подразделения Lucent) открыли новый метод управления поведением капель жидкости путем приложения электрического заряда к специальным образом сформированной

Ученые Лабораторий Белла открыли новый метод управления поведением капель жидкости Ученые Лабораторий Белла (исследовательского подразделения Lucent) открыли новый метод управления поведением капель жидкости путем приложения электрического заряда к специальным образом сформированной

Bell Labs усовершенствовал ПО определения местонахождения абонентов Исследовательское подразделение Bell Labs компании Lucent Technologies сообщило на днях о создании прототипа ПО для сетей сот

Bell Labs усовершенствовал ПО определения местонахождения абонентов Исследовательское подразделение Bell Labs компании Lucent Technologies сообщило на днях о создании прототипа ПО для сетей сот

Lucent Technologies поставит Arcor систему широкополосного доступа Компания Lucent Technologies подписала соглашение со вторым по величине оператором Германии, компанией

Lucent Technologies расширяет свое присутствие в России Российское представительство Lucent Technologies расширяет свое присутствие в России, заявил в интервью РБК генеральный директор представительства Дмитрий Каменский. По его словам, по итогам 2002/2003 финансового года, кот

Lucent проведет экстренные работы по восстановлению телефонных сетей Ирака Американская инженерно-строительная компания Bechtel National Inc., ведущая восстановительные работы в Ираке по заказу правительства США, предоставила компании Lucent Technologies субконтракт на проведение экстренных ремонтных работ на телефонных сетях Ирака. Сумма контракта составляет $ 25 млн. Как сообщает АР, Lucent Technologies предстоит во

Lucent Technologies сократил убытки в 27 раз Чистые убытки производителя телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies в 3 квартале 2002-2003 финансового года составили $295 млн. по сравнению с чистыми убытками в сумме $8,07 млрд. за аналогичный период прошлого года. Таким образом, чистые уб

В лабораториях Bell Labs создан самый быстрый чип для декодирования 3G-сигнала Lucent Technologies продемонстрировала новую разработку своего исследовательского подразделения Bell Labs - самый скоростной чип-декодер стандарта 3G-связи HSDPA (высокоскоростной пакетный

Lucent верит в российских операторов муникаций. Подобные встречи уже стали традицией и проходят по всему миру. Так цикл семинаров Lucent Bell Labs Seminars 2002-2003 года прошел в Германии, Голландии, Италии и Китае. Темой российс

Lucent верит в российских операторов муникаций. Подобные встречи уже стали традицией и проходят по всему миру. Так цикл семинаров Lucent Bell Labs Seminars 2002-2003 года прошел в Германии, Голландии, Италии и Китае. Темой российс

В лабораториях Bell Labs создан самый быстрый чип для декодирования 3G-сигнала Lucent Technologies продемонстрировала новую разработку своего исследовательского подразделения Bell Labs - самый скоростной чип-декодер стандарта 3G-связи HSDPA (высокоскоростной пакетный

Компании "Дельта Телеком" и Digital Design представляют мобильное приложение для корпоративных клиентов са. Сеть СКАЙЛИНК передового стандарта CDMA2000 1X, развернутая в Санкт- Петербурге на базе решения Lucent Technologies, выступает тем инструментом, который помимо высококачественной передачи г

Lucent Technologies заключила контракты на поставку платформы Lucent CSP йдеры Interactive Technologies Limited (Китай), Advanced TeleSoft Limited (Гонконг) и Macklev Technologies (Филиппины) заключили контракты на интеграцию в свои сетевые решения конвергентной платформы Lucent Technologies EXS Converged Services Platform (CSP). Lucent EXS CSP - это обладающий широкими возможностями сигнальный шлюз, входящий в портфель решений, предназначенных для объединения с

Lucent Technologies представила оптический мультиплексор доступа нового поколения Компания Lucent Technologies представила оптический мультиплексор доступа нового поколения Metropolis

Lucent Technologies представила базовую станцию Flexent CDMA (CEDBS) стандарта CDMA2000 Компания Lucent Technologies представила базовую станцию третьего поколения Flexent CDMA Enhanced Dist

UbiquiTel и Lucent Technologies ввели в эксплуатацию опытную сеть CDMA2000 1xEV-DO Американский оператор UbiquiTel Inc., дочерняя фирма компании Sprint, и Lucent Technologies ввели в эксплуатацию опытную сеть CDMA2000 1xEV-DO, оптимизированную для мобильной передачи данных. Опытная сеть предоставит правительственным организациям и некоторым компа