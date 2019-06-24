Nokia Bell Labs Лаборатории Белла Lucent Technologies Лусент Текнолоджис Bell Labs Western Electric
|24.06.2019
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Nokia придумала, как увеличить емкость аккумуляторов в 2,5 раза
Литиевые аккумуляторы 2.0 Ученые исследовательского центра Nokia Bell Labs разработали сверхплотные литиевые аккумуляторы для мобильных устройств. В сра
|15.04.2016
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Bell Labs Consulting: в 2020 г. сети лишь частично смогут удовлетворять спрос на повсеместный доступ к цифровым ресурсам
По прогнозам, опубликованным в отчете Bell Labs Consulting (консультационное подразделение Nokia Bell Labs), если не произойдет наращивания инвестиций в такие направления, как 5G и обл
|25.06.2015
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«Лаборатории Белла» и Дрезденский технический университет будут сотрудничать в области сетей 5G
«Лаборатории Белла» (Bell Labs), научно-исследовательское подразделение Alcatel-Lucent, заключили соглашение о нау
|15.07.2014
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Bell Labs и Alcatel-Lucent продляют жизнь "меди"
Компании Bell Labs и Alcatel-Lucent разработали и успешно провели лабораторные испытания технологии сверхскоростного обмена данными по медному проводу. Традиционно считается, что хорошую скорость обмена
|10.09.2008
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Создатели транзистора и UNIX свернули разработки
Всемирно известные «Исследовательские лаборатории Белла» (Bell Labs) прекращают фундаментальные исследования в области материаловедения и физики полупр
|01.12.2006
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Alcatel завершила приобретение Lucent Technologies
30 ноября компания Alcatel SA завершила приобретение Lucent Technologies Inc., тем самым создавая одного из крупнейших в мире поставщиков оборудов
|08.09.2006
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Акционеры Lucent Technologies одобрили соглашение о слиянии
На прошедшем сегодня чрезвычайном собрании акционеров Lucent Technologies подавляющим большинством голосов было одобрено соглашение и план слияния
|26.07.2006
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Чистая прибыль Lucent Technologies в 3 квартале сократилась в 5 раз
Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании Lucent Technologies в 3 квартале 2005–2006 финансового года, завершившемся 30 июня, сократилась почти в 5 раз — до $79 млн. по сравнению с $372 млн., полученными за аналогичный период
|24.07.2006
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Подведены итоги конкурса "Обучение молодежи новым технологиям"
Компания Lucent Technologies и фонд «Новые Перспективы» объявляют итоги Всероссийского открытого конку
|15.05.2006
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Lucent открыл лабораторию компетенций по системам поддержки OSS
Компания Lucent Technologies объявила об открытии в Москве лаборатории Центра компетенций по системам
|31.01.2006
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Lucent и "Новые перспективы" займутся обучением молодежи
Компания Lucent Technologies и Фонд «Новые Перспективы» объявили о том, что в январе 2006 года стартуе
|24.01.2006
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Чистый убыток Lucent Technologies в 1 квартале составил $104 млн.
Чистый убыток одного из крупнейших мировых производителей телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies в 1 квартале 2005-2006 финансового года, закончившемся 31 декабря 2005 г., составил $104 млн. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. В
|02.06.2005
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Мобильники "начинят" нанотехнологиями
Вице-президент по исследованиям компании Bell Labs Дэвид Бишоп (David Bishop) сообщил, что в его компании по заказу Агентства перспективных оборонных исследований США DARPA ведутся работы по созданию телефона на базе нанотехнологий с
|21.07.2004
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Lucent Technologies четвертый подряд квартал завершает с прибылью
Один из ведущих мировых производителей телекоммуникационного оборудования компания Lucent Technologies завершила четвертый подряд квартал с прибылью, о чем и сообщила в среду.
|06.07.2004
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Лаборатории Белла открыли новый исследовательский центр в Ирландии
Лаборатории Белла, исследовательское подразделение компании Lucent Technologies, открыли новый исследовательский центр в Ирландии. Объем соответствующей
|06.07.2004
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Лаборатории Белла открыли новый исследовательский центр в Ирландии
Лаборатории Белла, исследовательское подразделение компании Lucent Technologies, открыли новый исследовательский центр в Ирландии. Объем соответствующей
|24.05.2004
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Lucent Technologies приобретет Telica
Производитель телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies намерен приобрести американского производителя программных коммутаторов высокой емкости Telica. Стоимость сделки составляет $295 млн., говорится в пресс-релизе Lucent Tec
|22.03.2004
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ITU принял модель сетевой безопасности Лабораторий Белла за основу нового стандарта
Международный союз связи ITU принял модель сетевой безопасности Bell Labs Network Security Model, разработанную в Лабораториях Белла (исследовательское подразделение Lucent), за основу нового стандарта обеспечения безопасности компьютерных и телекоммуникационных сетей. Новый стандарт, получивший название I
|19.03.2004
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Lucent и mPhase Technologies совместно разработают новые элементы питания
может привести к существенному прогрессу в этой области. Источник: сообщение пресс-службы компании Lucent Technologies .
|17.03.2004
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Ученые Лабораторий Белла открыли новый метод управления поведением капель жидкости
Ученые Лабораторий Белла (исследовательского подразделения Lucent) открыли новый метод управления поведением капель жидкости путем приложения электрического заряда к специальным образом сформированной
|17.03.2004
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Ученые Лабораторий Белла открыли новый метод управления поведением капель жидкости
Ученые Лабораторий Белла (исследовательского подразделения Lucent) открыли новый метод управления поведением капель жидкости путем приложения электрического заряда к специальным образом сформированной
|21.01.2004
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Bell Labs усовершенствовал ПО определения местонахождения абонентов
Исследовательское подразделение Bell Labs компании Lucent Technologies сообщило на днях о создании прототипа ПО для сетей сот
|21.01.2004
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Bell Labs усовершенствовал ПО определения местонахождения абонентов
Исследовательское подразделение Bell Labs компании Lucent Technologies сообщило на днях о создании прототипа ПО для сетей сот
|16.12.2003
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Lucent Technologies поставит Arcor систему широкополосного доступа
Компания Lucent Technologies подписала соглашение со вторым по величине оператором Германии, компанией
|31.10.2003
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Lucent Technologies расширяет свое присутствие в России
Российское представительство Lucent Technologies расширяет свое присутствие в России, заявил в интервью РБК генеральный директор представительства Дмитрий Каменский. По его словам, по итогам 2002/2003 финансового года, кот
|26.08.2003
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Lucent проведет экстренные работы по восстановлению телефонных сетей Ирака
Американская инженерно-строительная компания Bechtel National Inc., ведущая восстановительные работы в Ираке по заказу правительства США, предоставила компании Lucent Technologies субконтракт на проведение экстренных ремонтных работ на телефонных сетях Ирака. Сумма контракта составляет $ 25 млн. Как сообщает АР, Lucent Technologies предстоит во
|23.07.2003
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Lucent Technologies сократил убытки в 27 раз
Чистые убытки производителя телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies в 3 квартале 2002-2003 финансового года составили $295 млн. по сравнению с чистыми убытками в сумме $8,07 млрд. за аналогичный период прошлого года. Таким образом, чистые уб
|12.02.2003
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В лабораториях Bell Labs создан самый быстрый чип для декодирования 3G-сигнала
Lucent Technologies продемонстрировала новую разработку своего исследовательского подразделения Bell Labs - самый скоростной чип-декодер стандарта 3G-связи HSDPA (высокоскоростной пакетный
|12.02.2003
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Lucent верит в российских операторов
муникаций. Подобные встречи уже стали традицией и проходят по всему миру. Так цикл семинаров Lucent Bell Labs Seminars 2002-2003 года прошел в Германии, Голландии, Италии и Китае. Темой российс
|12.02.2003
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Lucent верит в российских операторов
муникаций. Подобные встречи уже стали традицией и проходят по всему миру. Так цикл семинаров Lucent Bell Labs Seminars 2002-2003 года прошел в Германии, Голландии, Италии и Китае. Темой российс
|12.02.2003
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В лабораториях Bell Labs создан самый быстрый чип для декодирования 3G-сигнала
Lucent Technologies продемонстрировала новую разработку своего исследовательского подразделения Bell Labs - самый скоростной чип-декодер стандарта 3G-связи HSDPA (высокоскоростной пакетный
|16.01.2003
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Компании "Дельта Телеком" и Digital Design представляют мобильное приложение для корпоративных клиентов
са. Сеть СКАЙЛИНК передового стандарта CDMA2000 1X, развернутая в Санкт- Петербурге на базе решения Lucent Technologies, выступает тем инструментом, который помимо высококачественной передачи г
|24.12.2002
|Lucent Technologies представила новую высокоёмкую коммутационную станцию
|17.12.2002
|Lucent Technologies объявила о создании корпоративного альянса по продвижению 3G-связи
|05.12.2002
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Lucent Technologies заключила контракты на поставку платформы Lucent CSP
йдеры Interactive Technologies Limited (Китай), Advanced TeleSoft Limited (Гонконг) и Macklev Technologies (Филиппины) заключили контракты на интеграцию в свои сетевые решения конвергентной платформы Lucent Technologies EXS Converged Services Platform (CSP). Lucent EXS CSP - это обладающий широкими возможностями сигнальный шлюз, входящий в портфель решений, предназначенных для объединения с
|05.12.2002
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Lucent Technologies представила оптический мультиплексор доступа нового поколения
Компания Lucent Technologies представила оптический мультиплексор доступа нового поколения Metropolis
|27.11.2002
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Lucent Technologies представила базовую станцию Flexent CDMA (CEDBS) стандарта CDMA2000
Компания Lucent Technologies представила базовую станцию третьего поколения Flexent CDMA Enhanced Dist
|21.11.2002
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UbiquiTel и Lucent Technologies ввели в эксплуатацию опытную сеть CDMA2000 1xEV-DO
Американский оператор UbiquiTel Inc., дочерняя фирма компании Sprint, и Lucent Technologies ввели в эксплуатацию опытную сеть CDMA2000 1xEV-DO, оптимизированную для мобильной передачи данных. Опытная сеть предоставит правительственным организациям и некоторым компа
|20.11.2002
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Option и Lucent Technologies провели серию тестовых сеансов передачи данных в сети UMTS
Option и Lucent Technologies провели серию тестовых сеансов передачи данных в сети третьего поколения UMTS с использованием новых модемов беспроводной связи, совместно разработанных двумя компаниями. С
|20.11.2002
|Lucent Technologies вышла на первое место по поставкам оптического оборудования SONET/SDH
Nokia Bell Labs и организации, системы, технологии, персоны:
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