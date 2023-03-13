В Ивановской области скорость мобильного интернета в сети МТС выросла на 30%

Компания МТС завершила масштабное обновление сети в Ивановской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета на территории населенных пунктов в регионе в среднем выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Выполненные в Ивановской области технические работы позволили улучшить качество голосовой связи и увеличить скорость мобильного интернета в Ивановской области до 50 Мбит/с. В ходе работ оператор обновил телеком-оборудование в более чем 500 населенных пунктах области - в городе Иваново, Кинешме, Вичуге, Тейково, Гаврилов-Посаде, Комсомольске, Заволжске, Юрьевце, Пучеже, Лухе, Верхнем Ландехе, Ильинское-Хованском, Лежневе, Палехе, Пестяках, Приволжске, Савино, Фурманове, Шуе, Юже, так и в небольших поселках.

Сетью МТС стандарта LTE теперь обеспечены даже маленькие деревни. Например, «свой» скоростной мобильный интернет впервые получили почти 3000 жителей деревень Дюпиха и Доброхотово Кинешемского района, Погорелка и Коровино Верхнее Вичугского района, Харитоново, Клочково и Михалево Шуйского района, Сокатово Тейковского района, Бяково Ивановского района, а также села Парское Родниковского района.

Скорость мобильного интернета стандарта LTE увеличилась в густонаселенных жилых микрорайонах, социальных учреждениях и на магистралях городов всей Ивановской области.

Благодаря установленному оборудованию местные жители и приезжие могут на высокой скорости пользоваться современными цифровыми сервисами, вдвое быстрее загружать видео в соцсети, звонить по видеосвязи, смотреть кино онлайн и общаться в мессенджерах.

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«Мы стараемся, чтобы «цифра» пришла в каждый дом. Неважно, живет ли человек в центре Иванова или в маленьком селе Доброхотово - мы одинаково качественно обеспечили его возможностью учиться и работать на “удаленке”, покупать товары в онлайн-магазинах, подавать документы дистанционно, пользоваться приложениями банков и любыми продуктами экосистемы МТС. Сегодня, пожалуй, это главный запрос от сельчан, и мы его исполнили. Число абонентов МТС постоянно растет, и рефарминг – наиболее эффективный и экономичный способ модернизации мобильных сетей. Мы и дальше в режиме реального времени будем анализировать нагрузку на базовые станции и при росте трафика улучшать качество сети, чтобы ивановцы могли пользоваться всеми возможными цифровыми сервисами», — сказала директор филиала МТС в Ивановской области Олеся Алексеева.

Рациональное использование частотного спектра позволяет выполнять модернизацию базовых станций, что влечет за собой увеличение качества и скорости мобильного интернета. В целом, МТС в 2022 г провела рефарминг в 33 регионах России.