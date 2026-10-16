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Алексеева Олеся

СОБЫТИЯ


16.10.2026 МТС объявила о запуске 5G в Ивановской области 1
22.11.2024 Гигабитный интернет МТС стал доступен еще 6 тыс. семей Шуи 1
06.11.2024 В Иванове за сезон самокатов пользователи «МТС Юрент» проехали более 600 тыс. километров 1
10.09.2024 МТС прокачала фиксированную сеть для цифровизации производства и бизнеса в Ивановской области 1
08.02.2024 МТС оцифровала Колобовскую ткацкую фабрику 1
19.01.2024 МТС разогнала мобильный интернет в энергостолицах Комсомольске и Октябрьском 1
09.01.2024 МТС запустила цифровой гид по региону левитановских пейзажей и наследию «ситцевых королей» 1
25.12.2023 МТС увеличила скорость мобильного интернета в столице русского валенка 1
21.12.2023 МТС прокачала сеть в селах Гаврило-Посадского района Ивановской области 1
02.11.2023 МТС оцифровала ДЮСШ «Арена» в Кинешме перед осенне-зимними турнирами 1
09.10.2023 МТС «прокачала» путь к заброшенной готической усадьбе в Преображенском 1
28.08.2023 Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность в творческом пространстве «Арт-позитив» 1
04.08.2023 МТС включила гигабитный интернет более чем в 50 многоэтажках Иванова и Кохмы 1
24.05.2023 МТС «прокачала» сеть в Большой ювелирной мастерской России 1
19.05.2023 МТС к началу туристического сезона оцифровала наследие «ситцевых королей» в Тейково 1
13.03.2023 В Ивановской области скорость мобильного интернета в сети МТС выросла на 30% 1
26.04.2022 Российский производитель медоборудования запустил в облаке МТС дистанционное обследование пациентов 1
24.10.2013 МТС: В Сибири планшеты генерируют интернет-трафик активнее смартфонов 1
01.08.2013 Розница МТС в Сибири увеличила онлайн-продажи в 2,2 раза за год 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Алексеева Олеся и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16203 18
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 548 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 102 1
Авантаж 72 1
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 27 1
Нейрософт 4 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 1
Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина - музейно-выставочный центр 2 1
КТФ ОСП - Колобовская текстильная фабрика 1 1
ГПБ - Газпромбанк 1297 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 101 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 160 1
Алмаз-Холдинг - Топаз КоЮЗ - Каратов КЮЗ - Костромской ювелирный завод 4 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 196 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1582 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1549 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 128 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18338 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29950 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24833 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6534 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54997 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9734 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6350 9
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2763 9
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13165 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10417 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27059 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3808 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27209 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1621 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26633 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3310 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10359 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11977 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23254 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13630 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18415 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15571 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9864 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2273 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13842 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2267 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13157 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2271 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7585 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 927 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18528 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7965 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 446 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10077 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4014 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1655 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4946 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8016 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9410 1
МТС Big Data 331 2
МТС ID - МТС ID KYC 75 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Школа безопасного вождения 20 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 1
CloudМТS 25 1
VK - Яндекс.Дзен 269 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5278 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 346 1
МТС Магазин - Shop.MTS 40 1
Nokia Asha 47 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
Блохин Максим 2 1
Балин Асигкрит 1 1
Уланов Максим 1 1
Соломенникова Марина 1 1
Иванов Алексей 166 1
Панкратов Александр 18 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 590 15
Россия - РФ - Российская федерация 168875 13
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 354 11
Армения - Республика 2478 9
Беларусь - Белоруссия 6370 9
Россия - ЦФО - Ивановская область - Кинешма 38 5
Россия - ЦФО - Ивановская область - Лух 7 4
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 4
Россия - ЦФО - Ивановская область - Гаврилов Посад 7 3
Россия - ЦФО - Ивановская область - Палех 11 3
Россия - ЦФО - Ивановская область - Тейково 15 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48181 3
Россия - ЦФО - Ивановская область - Приволжск 5 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Плёс 8 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Заволжск 2 2
Франция - Французская Республика 8214 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2109 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2922 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1718 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 922 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1438 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1575 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19413 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55132 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3168 1
Индия - Bharat 5920 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1727 1
Германия - Федеративная Республика 13311 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1956 1
Россия - СФО - Новосибирск 4951 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1828 1
Бразилия - Федеративная Республика 2535 1
Россия - СФО - Омская область 802 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1121 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 659 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1084 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 577 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 771 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 565 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7728 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5864 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27729 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6110 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11787 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6895 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1387 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1921 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10580 2
Золотое кольцо России 70 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54226 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34385 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3245 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 711 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1359 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2753 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8589 2
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 183 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1226 1
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5897 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3847 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12456 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5063 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2815 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22096 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3080 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9276 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5977 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2589 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1966 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2132 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2879 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1820 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 743 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1272 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1519 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Самокат - колёсное транспортное средство 551 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 711 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1321 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - НМИЦК им. ак. Е. И. Чазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 6 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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