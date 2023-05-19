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МТС к началу туристического сезона оцифровала наследие «ситцевых королей» в Тейково

ПАО «МТС», цифровая экосистема, на 30% увеличила скорость мобильного интернета в городе Тейково Ивановской области, где находится наследие известных «ситцевых королей», купцов Каретниковых. Новое качество сети теперь доступно в районе музея, бывшей купеческой усадьбы и в остальной исторической части города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обновила телеком-оборудование в центре Тейково, обеспечив усиленным покрытием связи главные достопримечательности: Дворец культуры, бывшую величественную усадьбу Каретниковых, где сейчас находится администрация Тейковского района, а также Музей истории города Тейково. В последнем хранятся ткани, мебель, главная фабричная печать и другие раритеты, рассказывающие о жизни купеческой династии, которая в семи поколениях работала на благо Тейково и в итоге основала город.

«Мы видим рост спроса на внутренний туризм в регионе, поэтому провели работы по увеличению скорости мобильного интернета в популярных туристических локациях Ивановской области – в Шуе, Лухе, Пучеже, теперь в городе Тейково. В каждом из них можно проследить славную текстильную историю, связанную с по-настоящему увлеченными и очень работоспособными людьми. Местным жителям и туристам комфортно пользоваться нашей связью в этих местах, здесь быстро грузятся все цифровые сервисы, навигационные системы, связь «ловит» даже в дореволюционных зданиях с очень толстыми стенами», – сказала директор МТС в Иваново Олеся Алексеева.

Музей истории Тейково также находится в зоне высокоскоростного интернета МТС. Туристы во время осмотра экспозиций могут искать в сети дополнительную информацию, делать фото и видео у самых интересных экспонатов для личного архива.

«Наш музей заинтересован в том, чтобы больше людей узнало о нашем Тейково и таких замечательных людях, как купцы Каретниковы. Будучи яркими предпринимателями, они одними из первых в Центральной России начали внедрять новые химические технологии окраски тканей, поставили высокопроизводительные станки, наращивали производство, при этом заботились о своих работниках и занимались благотворительностью. В результате вырос город, который сохранил богатое наследие. Благодаря хорошей связи в городе туристы могут выбрать наш музей для посещения, просмотрев информацию на сайте, а после экскурсии запустить навигатор и отправиться на экскурсию по городу к известным достопримечательностям», – отметила директор музея истории города Тейково Марина Соломенникова,

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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