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Россия ЦФО Ивановская область Лух
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12935 4
|МегаФон 9059 3
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1491 1
|Цифра ГК 2449 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5318 1
|МТС Big Data 282 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 307 1
|Алексеева Олеся 18 4
|Кочетов Евгений 8 2
|Соломенникова Марина 1 1
|Манова Ирина 5 1
|Хохлов Михаил 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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