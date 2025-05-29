Россия - ЦФО - Ивановская область - Плёс

«Летом на Волге. У Плёса» (1980-1988).
Художник — Алексей Павлович Белых (1923-2017).
«Плёс»
Этюд.
Холст, масло 84.2 × 142 см.
И. И. Левитан 1889
Частное собрание.
«После дождя. Плёс», 1889 год.
Левитан Исаак. Холст, масло.
Государственная Третьяковская галерея, Москва.
Проводя по нескольку месяцев в год на Волге, в течение нескольких лет Левитан, пораженный огромными водными пространствами, жизнью природы этого края, прибрежных городов, исполнял множество этюдов и небольших картин. В них он штудировал полюбившиеся виды при различном освещении, варьировал композиции, менял ракурсы.
«Левитановские горки в Плесе», 1952 г.
Соколов Николай Александрович
Картон, масло
35 x 49 см
Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
«Плёс. Вечер», 1952 год.
Глазунов Илья. Холст, масло.
Частное собрание.
В одной из лучших картин, любимый художником Плес показан в том особом состоянии тишины и покоя, которое воцаряется на речных берегах в предвечерний час перед заходом солнца.
В это время воздух окрашивается золотисто-розовым свечением, а предметы словно тают в туманной дымке, теряя четкость очертаний.
«Осень„Мельница”Плёс»
И. И. Левитан 1888
Государственная Третьяковская галерея, Москва.
"Плёс". 1889
Автор: Левитан Исаак Ильич
«Ранний снег. Плёс», 1979 год.
Художник - Фёдоров Вячеслав Андреевич (1918-1985)
«Вечер. Золотой Плес», 1889 год.
Левитан Исаак. Холст, масло.
Государственная Третьяковская галерея, Москва.
«Летом на Волге. У Плёса» (1980-1988).
Художник — Алексей Павлович Белых (1923-2017).
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