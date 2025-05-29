Россия - ЦФО - Ивановская область - Плёс

«Плёс. Вечер», 1952 год. Глазунов Илья. Холст, масло. Частное собрание. В одной из лучших картин, любимый художником Плес показан в том особом состоянии тишины и покоя, которое воцаряется на речных берегах в предвечерний час перед заходом солнца. В это время воздух окрашивается золотисто-розовым свечением, а предметы словно тают в туманной дымке, теряя четкость очертаний.