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Россия ЦФО Ивановская область Плёс

Россия - ЦФО - Ивановская область - Плёс

«Летом на Волге. У Плёса» (1980-1988). Художник — Алексей Павлович Белых (1923-2017). «Летом на Волге. У Плёса» (1980-1988). Художник — Алексей Павлович Белых (1923-2017).
«Плёс» Этюд. Холст, масло 84.2 × 142 см. И. И. Левитан 1889 Частное собрание. «Плёс» Этюд. Холст, масло 84.2 × 142 см. И. И. Левитан 1889 Частное собрание.
«После дождя. Плёс», 1889 год. Левитан Исаак. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Проводя по нескольку месяцев в год на Волге, в течение нескольких лет Левитан, пораженный огромными водными пространствами, жизнью природы этого края, прибрежных городов, исполнял множество этюдов и небольших картин. В них он штудировал полюбившиеся виды при различном освещении, варьировал композиции, менял ракурсы. «После дождя. Плёс», 1889 год. Левитан Исаак. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Проводя по нескольку месяцев в год на Волге, в течение нескольких лет Левитан, пораженный огромными водными пространствами, жизнью природы этого края, прибрежных городов, исполнял множество этюдов и небольших картин. В них он штудировал полюбившиеся виды при различном освещении, варьировал композиции, менял ракурсы.
«Левитановские горки в Плесе», 1952 г. Соколов Николай Александрович Картон, масло 35 x 49 см Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Левитановские горки в Плесе», 1952 г. Соколов Николай Александрович Картон, масло 35 x 49 см Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
«Плёс. Вечер», 1952 год. Глазунов Илья. Холст, масло. Частное собрание. В одной из лучших картин, любимый художником Плес показан в том особом состоянии тишины и покоя, которое воцаряется на речных берегах в предвечерний час перед заходом солнца. В это время воздух окрашивается золотисто-розовым свечением, а предметы словно тают в туманной дымке, теряя четкость очертаний. «Плёс. Вечер», 1952 год. Глазунов Илья. Холст, масло. Частное собрание. В одной из лучших картин, любимый художником Плес показан в том особом состоянии тишины и покоя, которое воцаряется на речных берегах в предвечерний час перед заходом солнца. В это время воздух окрашивается золотисто-розовым свечением, а предметы словно тают в туманной дымке, теряя четкость очертаний.
«Осень„Мельница”Плёс» И. И. Левитан 1888 Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Осень„Мельница”Плёс» И. И. Левитан 1888 Государственная Третьяковская галерея, Москва.
"Плёс". 1889 Автор: Левитан Исаак Ильич "Плёс". 1889 Автор: Левитан Исаак Ильич
«Ранний снег. Плёс», 1979 год. Художник - Фёдоров Вячеслав Андреевич (1918-1985) «Ранний снег. Плёс», 1979 год. Художник - Фёдоров Вячеслав Андреевич (1918-1985)
«Вечер. Золотой Плес», 1889 год. Левитан Исаак. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Вечер. Золотой Плес», 1889 год. Левитан Исаак. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
«Летом на Волге. У Плёса» (1980-1988). Художник — Алексей Павлович Белых (1923-2017).

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 «МегаФон»: москвичи стали активно бронировать речные круизы 1
29.05.2025 «МегаФон»: россияне увлеклись речными круизами 1
06.12.2024 «Авито Путешествия» и «Туризм.РФ» определили самые популярные курорты федерального значения 1
07.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Плесе на Волге 1
09.01.2024 МТС запустила цифровой гид по региону левитановских пейзажей и наследию «ситцевых королей» 1
25.12.2023 МТС увеличила скорость мобильного интернета в столице русского валенка 1
30.09.2011 Среднемесячный интернет-трафик в сети МТС в ЦФО за год вырос более чем в 6 раз 1
16.06.2011 МТС улучшила качество связи в популярных зонах отдыха по всей России 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13230 4
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
Nokia Siemens 125 1
МегаФон 9286 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 221 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 22 1
Санаторий имени Н.М. Пржевальского 1 1
Инжавинский санаторий 1 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 152 1
Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина - музейно-выставочный центр 2 1
Дом-музей Исаака Ильича Левитана 3 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1012 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6075 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6301 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8128 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16390 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28268 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6543 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5501 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21817 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2578 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11545 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1585 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2968 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3354 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8641 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9464 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1828 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12400 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14095 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 319 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24924 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2908 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8632 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 703 1
VK - Яндекс.Дзен 204 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 97 1
МТС Big Data 289 1
МТС 3G-сеть 121 1
Avito - Авито Путешествия 36 1
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3014 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6560 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5173 4
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11130 2
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