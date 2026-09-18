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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия Сусанино

СОБЫТИЯ


18.09.2026 Девять муниципальных районов Хабаровского края получили обновленные скорости интернета 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
08.05.2014 Широкополосный интернет от «Ростелекома» станет доступен ещё в 20 населенных пунктах Хабаровского края 1
19.09.2013 «Ростелеком» восстанавливает телеком-инфраструктуру в пострадавших от паводка регионах Дальнего Востока 1
08.06.2012 «Билайн» расширил сеть 3G в Ленобласти 1
30.09.2011 Среднемесячный интернет-трафик в сети МТС в ЦФО за год вырос более чем в 6 раз 1
16.07.2002 МТС развивает сеть в Костроме 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16013 3
Ростелеком 11022 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9542 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Этажи 0 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 57 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18218 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5013 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7558 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4528 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9656 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23094 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10308 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54516 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29839 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5423 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2026 1
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 242 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26494 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11606 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7411 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 343 1
Торгашин Евгений 31 1
Рылов Дмитрий 57 1
Белейчев Александр 10 1
Уваров Павел 3 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1104 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Сиверский 12 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2881 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1310 2
Россия - ЦФО - Костромская область 483 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 30 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 70 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 138 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 228 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 141 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 54 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 58 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волосовский район - Волосово 12 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ульчский район - Богородское - Де-Кастри - Тахта 24 2
Россия - ДФО - Амурская область - Зейский район - Зея 20 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Николаевский район - Николаевск 13 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Галич 12 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Охотский район - Охотск 12 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Советская Гавань 50 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Тугуро-Чумиканский район - Чумикан 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 167712 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19694 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3226 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1737 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 586 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 687 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 916 1
Россия - ДФО - Амурская область 974 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1430 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 558 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3370 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 372 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 307 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 527 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ивангород 15 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 114 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 92 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кудрово 17 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 70 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2851 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 359 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58224 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10953 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53890 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1509 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1386 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 230 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1158 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472820, в очереди разбора - 724520.
Создано именных указателей - 201331.
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